Kaptanın seyir defteri; Gemimiz hızla galakside yol alıyor. Kayboldik gibi… Güvertede moralleri dik tutmaya çalışıyoruz. Yorgunuz bıkkınız, gülmek neydi hatırlayamıyoruz. Şimdilik rota belli değil. Savrulmamaya özen gösteriyoruz. Keşke Spak olsaydı. Öngörüsü iyiydi.

Ne güzeldi değil mi ‘Uzay Yolu’

Gençlik yıllarımızın ilgi çekici konularıyla siyah-beyaz izlediğimiz diziye geleceğin hali senaryolarıyazardık o küçücük kafalarımızda. İnanılmaz fantastik kurgulardı.Hay Allah jenerik müziği bile hala kulaklarımda. Şimdi o akıl oyunları konular bile demode oldu. Çok enteresan yapay zeka hikayeleri var artık. Zekamızı beğenmediler, yapay eşey düşey gedeyoruz.

Toprak… Su… İkisinin de sağlığa mucizevi faydaları var. Hep su hayattır diyoruz ancak toprak da kalbimizi kötü enerjilerden koruyup bağışıklığımızı artırıyor. Hani özellikle yabancı filmlerde adam ceket kravat işe ara verip Central Park’a gidip çoraplarını çıkarıp toprağa basar ya. Yavaş yavaş biz de öğreniyoruz gerçi her ne kadar parmak arası karıştırmalar olabilirse de normal, biz kozmopolit bir kardeşliğin evrendeki tek örneğiyiz.

Kafanız mı bozuldu, güvensizlik şaha mı kalktı, sevginizi mi harcadılar, Türkçe konuştuğu halde ne diyor bu be, ne üstüme üstüme geliyorsun be kadın diyorsanız, yoksa markette aldıklarınızı ödeyemediniz de onurunuz mu kırıldı ( onlar utansın) … acil olarak reçete yazıyorum; Bir toprak parçası bulun koyun ayacıklarınızı, derin nefeslerle 10-100-1000 sayın geriye ( zaten şaşıracak gülmeye başlayacaksınız) Sonra güzel enerjileri çağırın. Sakinleşince, acil küçük büyük orman koru ne bulursanız sakin sakin yürümeyi destur edinin. Şaka değil çok zor günler yaşıyoruz.

Bana inamıyorsanız;

“Toprak Kalbi İyileştirir” kitabının yazarı Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, sağlıklı bir kalp ve sağlıklı bir beden için; doğanın, doğru beslenmenin, stres kontrolünün ve daha pek çok doğal formülün bilimsel kanıtlarla faydalarını anlatmış. Günde sadece 40 dakika topraklama yapın, kronik hastalıklara kalkan olsun demiş. Ve eklemiş.

“Topraklama, temel sağlık ilkelerinden biridir. Dünya'nın yüzeyi, güneş radyasyonu ve yıldırım çarpmaları yoluyla sürekli olarak yenilenen sınırsız sayıda serbest elektron içerir. Yerle fiziksel temas kurduğumuzda vücudumuz bu parçacıkları doğal olarak emer.​ Vücutta bu elektronlar, iltihaplanmaya ve kronik ağrıya neden olan serbest radikal aktiviteyi azalttığı için iltihap önleyici etkiye sahiptir. Lise yıllarına dönelim, o dönem derslerde elektronların negatif yüklü olduğunu öğrenmiştik. İltihaba neden olan serbest radikaller ise pozitif yüklüdür. Bu da serbest elektronların serbest radikalleri nötralize ettiği anlamına gelir. Topraklama yoluyla kazanılan serbest elektronların enerjisi aynı zamanda vücudumuzun doğuştan gelen enerjisini korumaya yardımcı olur. Böylece elektrik devresi uygun şekilde dengelenmiştir. Topraklamanın tüm bu etkileri kalp sağlığına ve genel sağlığımıza da son derece faydalıdır.​”

“Dünya ile düzenli bir bağlantı olmadan, insanlar elektron eksikliği geliştirebilirler. Bu da vücutta dengesizliklere ve potansiyel olarak önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin; kalp hastalığı, kanser, diyabet ve otoimmün bozukluklar dahil olmak üzere birçok kronik hastalığın nedeni olarak giderek daha fazla tanımlanan kronik inflamasyon, bu bağlantı eksikliğinin bir sonucu olabilir.​ Neyse ki, düzenli olarak topraklama uygulayarak bağlantı kolayca geri yüklenebilir. Topraklama ile; inflamasyonda azalma, kalp hastalığı da dahil olmak üzere inflamasyonla ilgili birçok bozuklukla ilişkili semptomların iyileşmesi veya ortadan kaldırılması konusunda olumlu etkileri tespit edilmiştir. Ayrıca topraklama kalp atış hızını dengeler.Sinir sistemi aktivitesini ve stres hormonu salgısını düzenleyerek vücuttaki stresi azaltır ve sakinliği artırır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı olumlu etkileri vardır. Solunum, dolaşım ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Kronik ağrıda azalmaya neden olduğu gözlenmiştir.​ Ancak topraklamanın belki de en güçlü faydalarından biri, kan basıncını düşürmeye yardımcı etkisidir. Çoğunuzun bildiği gibi, yüksek tansiyona "hiperviskozite" neden olur; bu, kanınızın kalın ve yapışkan olduğu ve dolaşım sisteminizde yavaş hareket ettiği anlamına gelir. Başka bir deyişle, kanınız ketçap gibi kalındır ve bu, atardamarlara zarar veren, kan basıncını artıran ve kanın pıhtılaşma riskini artıran iltihaplanma sürecini besler.​ Ketçap gibi olmak yerine, kanımızın vişne suyu gibi sorunsuz ve kolay bir şekilde akmasını isteriz. Topraklama burada devreye girer. Topraklama, kanımızın elektriksel “yükünü” değiştirerek akışını ve viskozitesini iyileştirmeye yardımcı olarak kan basıncını düşürür. Ayrıca, kan basıncını artırabilen başka bir faktör olan stresi azaltır.” Hıhhh

İnandınız mı şimdi? Kalbinizi korumayı, kan basıncınızı düşürmeyi, bağışıklık sistemini güçlendirmeyi ve inflamasyonu azaltmayı istemez misiniz bakalım ? Binalarda elektrik hatları bile topraklama yapılır. Nasıldı yaklaşım?

Neyse…

Elektron eksikliği kronik hastalıkları tetiklermiş. Ayrıca topraklama hücresel tamir ve enerji için primer kaynak sağlıyorsa maliyetsiz olan TOPRAKLAMA’yı çiçeklerin kurumuş yapraklarını temizleyip, topraklarını karıştırıp da yapabilirsiniz. Sevginizi toprak, bitki ve siz üçlemesiyle nirvanaya çıkartın. Size söz veriyorum her gün onlarla sevgi diliyle konuştuğunuzu ve dudaklarınızda o muhteşem tebessümü yakalayacaksınız. (Sözler bol bol veriliyor demeyin aaa ayıp)

Çim, kum, kil …Topraktan gelen enerji gerçekten de hassas kalp hücrelerinin imdadına yetişiyor ben sürekli deniyorum ve çalışıyor. Bilindiği üzere ahşap ve vinil iletken değil.

Doktorun şu sözlerinde de topraklamanın n denli etken olduğu ciddi ciddi anlaşılıyor.

‘Güçlü kan sulandırıcılar, kan pıhtılaşması riskini artıran kardiyovasküler rahatsızlıkları olan hastalara yaygın olarak reçete edilmektedir. Hastalar bu gibi ilaçları alıyorlarsa doktorlarına topraklamayı denemek istediklerini önceden bildirmeleri gerekir.’

***

Pandemi sonrasında Japonya maskeyi zorunluluktan çıkarmış. Maske altında gülmeyi unuttuklarını söyleyen Japonlar gülme dersleri alıyormış. Çok güldüm. Gelin Türkiye’ye biz maskeyle de maskesiz de hep gülen bir toplumuz. Deliye her gün bayram.