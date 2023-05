(Ayparçası kaleminden özlü söz)

HERŞEYİ BASİTLEŞTİRİRKEN,

KALPLERİ BASİTLEŞTİRMEYİNKİ

EMEKLER KALICI SEVGİLER BAKİ OLSUN

HAYATINIZDA.

EŞSİZ BİR MÜZİK ŞÖLENİNE İMZA ATTI!

Atlantis Yapım Bostancı Gösteri Merkezi Konserleri serisinin kapanışı Türk Pop Müziğinin başarılı isimlerinden Levent Yüksel ile gerçekleşti.

Türk Pop Müziği’ne yön veren şarkılara imza atan ve bu sene sahnelerdeki 30'uncu yılını kutlayan Levent Yüksel, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi. Günler öncesinden biletleri tükenen konserde salonu dolduran genç yaştaki dinleyiciler dikkat çekti.Konserin ikinci yarısını Tuana şarkısı ile açan sanatçı dakikalarca ayakta alkışlandı.

CANNES’A ONUR KONUĞU OLARAK GİDİYOR!

76. Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek Magnum etkinliğine onur konuğu olarak katılacak.

Hande Erçel, 76. Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde 22 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinliğe, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katılacak.Ünlü oyuncu Hande Erçel, etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek kırmızı halı seremonisi ve partide yer alacak.

Hazsız geçen tek bir günün bile kayıp olduğuna inanan Magnum, La Croissette’de gerçekleşecek parti ile haz tutkunlarına ilham verecek.

Linet'e komşudan teklif !

Sanatçı Linet, yurtiçindeki başarısını yurtdışında da devam ettiriyor... 7 dilde şarkı söyleyen Linet, komşumuz Yunanistan'ın en ünlü bestecisi George Theophanous'ten teklif aldı.

Yurt içinde yoğun konser maratonuna hazırlanan Linet, uluslararası besteci George Theophanous'un teklifi ile Yunanistan'a gitti. Ünlü besteci ile ortak çalışmalara imza atacak olan Linet, 'Tabiki 7 tane dilde şarkı söylüyor olmak büyük avantaj. Ülkemi yurtdışında da en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyorum.' dedi.

Uluslararası besteci George Theophanos, konuğu olarak Selanik'e giden Linet, uluslararası bir projenin kayıtları için besteci ile bir araya geldi. Projeden sonra ortak konserlerde de buluşacak olan ikili Türkiye'de de konserler verecek.

ATHENA'DAN ÇOŞKULU KONSER!

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk Rock Müzik tarihinin efsane gruplarından Athena, KüçükÇiftlik Park’ta muhteşem bir konsere imza attı. Epifoni Events ve Fakülte Teras’ın ortak organizasyonu ile gerçekleşen konsere ilgi çok büyüktü. Mekanı hınca hınç dolduran Athena hayranları, konserin başından sonuna kadar şarkıları hep bir ağızdan söylediler…



Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena, sahneye ilk olarak ‘Kafama Göre’ adlı şarkısıyla hızlı bir giriş yaptı. Tüm şarkıları hit olan grup, tüm müzikseverlere asla unutamayacakları bir gece yaşattı. ‘Kime Ne’, ‘Senden Benden Bizden’, ‘Arsız Gönül’, ‘Sen de Yap’, ‘Yaşamak Var ya’, Öpücük’, ‘Kayıp’, ‘Yalan’, , ‘Parçalanıyoruz’, , ‘Serseri Mayın’, ‘For Real’, ‘Skalonga’, ‘Ben Böyleyim’, ’12 Dev Adam’, ‘Her Şey Güzel Olacak, ‘Ses Etme’ ve ‘Holigan’ parçalarını seslendiren Athena, sergiledikleri sahne performansı ile bir kez daha akıllara kazındı. Seyircisine her zaman sahneden sürprizler yapan Athena, kendi türlerinin dışındaki ‘Aldırma Gönül’ve ‘Bahçe Duvarı’ adlı şarkıları da yorumlayarak, geceyi daha lezzetli hale getirdiler.

SEYYAL TANER’DEN YİNE BİR İLK

Türk pop müziğinin efsane ismi Seyyal Taner, geçtiğimiz hafta Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturduğu sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, müziği Aydın Şencan’a, düzenlemesi Ödül Erdoğan’a ait olan “Armut” isimli single'ını kliplendirdi.

Türkiye'de İlk

Seyyal Taner’in, “Armut” isimli yeni şarkısının video klibi Türkiye’de yapay zeka ve 3D animasyonun birlikte kullanıldığı ilk video klip olma özelliği taşıyor. Sanatçı, klibinde referans imaj olarak kullanıldı. Ahmet Rüstem’in yönetmenliğinde ve kreatif direktörlüğünde hazırlanan klibin; AI üretimi Hakan Sorar, CGI prodüksiyonu RHAMS, kurgusu Gökhan Özdemir tarafından yapıldı.

SAHNEDE PASTIRMA SÜPRİZİ!

Aslı Hünel, konser verdiği bir düğünün sahnesinde pastırma sürprizi yaşadı. Kayseri Flamingo’da gerçekleşen iş insanı Osman Irk'ın kızının düğününde sahne alan Hünel, Tolga Çam imzalı kostümüyle de beğeni topladı.

Konserin ilerleyen dakikalarında sahneye gelen dünürler Osman Irk ve Zeki Yahyabeyoğlu, Aslı Hünel'e yaklaşık 60 kilo ağırlığında iki ayrı batondan oluşan pastırmayı hediye ettiler. Sahnede şarkı söylerken kentin adeta sembolü haline gelen pastırmayı görünce şaşıran Hünel ise "Meğer pastırmaya Kayseri'nin Altını diyorlarmış. O nedenle bana altın değerindeki pastırmayı hediye ettiler. Pastırma da laf aramızda altın ile yarışıyormuş" diyerek espri yaptı.

O eski halimden eser kalmadı !

Sevilen sanatçı Cansever önceki akşam Bostancı Fasıl adlı mekanda sahneye çıktı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cansever " Sağlık sorunlarımdan dolayı uzun zamandır sahnelerden uzak kaldım. Şu an kendimi 15 yaş gençleşmiş hissediyorum .Hayranlarım beni artık daha fit görecekler "dedi.Formunu ve genç göstermesini balık yemeye borçlu olduğunu söyleyen Cansever " yaklaşık beş yıldır her gün balık yiyorum. sabah öğlen akşam her menüye koymaya çalışıyorum. Eski halimden eser kalmadı. Birçok balığı seviyorum ama en çok çupra yedim "dedi.Röportaj sonrası sahneye çıkan Cansever sevilen şarkılarının yanı sıra arabesk ve fantezi tarzında seslendirdiği şarkılarla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.