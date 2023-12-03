Bunu yazan kişi büyük ihtimalle yaşlı ve yalnız biri.

Çok duygulandım;

‘Beni yürüyüşe çıkar oğlum, hala güçlü bacaklarım var, yanında yürümek için asla yaşlı hissetmeyeceğim.

Beni evine davet et oğlum.

Hiç olmazsa Pazar günleri biröğle ya da akşam yemeği için. Sizinle birlikte ve tatmin olmuş hissetmek için.

Benimle sevgiyle konuş oğlum. Sabırsız olma, sinirlenme, biz yaşlılar pohpohlanmayı, gülümsemeyi, kucaklanmayı severiz, çocuklar gibiyiz…

Beni hayatından alma, benimle öfkeyle konuşma. Hala net bir zihnim var, hala geçmişin hatıraları var.

Gel beni evimde ziyaret et oğlum. Senden bir şey istemem, sadece senin varlığın bana huzur veriyor. Hayatım boyunca sana aşkla bakmaya devam edeceğim.

Beni üzgün ve yalnız bırakma, bana yorgunum diye yat deme oğlum. Gözlerinin içine bakıyorum. Susma benimle konuş. Çok anlamlı cümleler kurmak zorunda değilsin. Sadece benimle konuş sesini hala duyabiliyorken…

Baba ve anneye saygı gösteren herkese selam olsun!’

Hepimizin geçmişine tanık eden annelerimiz…

Globalleşen dünyanın hediyesi olan o sıkışınca başvurduğumuz sanal arama motorları gibi değil, bize yaşanmışlıklarımızı, doğduğumuz ilk dakikalardan itibaren yaşadıklarımızı, karşılaştıkları olayları etkilerini yalansız anlatan kişiler - ki doğruluğunun tek adresi- onlar maalesef günümüzde dışlanan duygularla geçiştirilen ve unutulmaya yüz tutmuş en önemli değerlerimizin çağdaş kurbanları.

Yaşlılarımız ve onların yaşamlarımızın içinde gıdım gıdım kayboluşlarının farkında bile olmayan insanlar olduk… Bizi bu noktalara getiren, teknolojinin zengin ettiği kapitalizmin insanoğlunu canavara dönüştüren dayanılmaz zalimliği sanki ayarları değiştirilmiş zaman makinası gibi.

***

Annem sekiz aydır yatalak, hiçbir işini göremiyor bize onca yıl tüm ruhunu bedenini sunan kadınım şimdi kendine yetemiyor ve eskisi gibi sorduğum sorulara cevap vermek yerine karışmış bir hafıza kartı misali hayalinde kalanları ifade etmeye çalışıyor. Meğerse geçmişime dair ona soracağım daha ne çok şey varmış.

Ve maalesef yeni yetme veledler;

‘Onların resetlenmesi mümkün değil’

İşte bunu anlamaları için yeni gençliğe nasihatımdır;

Geri dönülemez yola yoldaşlarınız annelerinizi, ne kadar geç sokarsanız geçmişinize dair bilgileri öğrenirsiniz. Çünkü hızla akan yaşamlarınızda o sorular aklınıza gelmez. Onlar ki tecrübelerini yıllar içine gömmüştür siz günışığına çıkartacaksınız. Ama iyi ama kötü, size sizi anlatır. Yıllara tanıktır size asla yalan söylemez onlar. Bildikleri ne varsa size aktarmış ve aktarmaya devam etmek isterler. Empati yapan bunu zaten yakalar. Vakit geçmiş olmadan onlara sımsıkı sarılın yarın çok geç olabilir.