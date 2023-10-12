‘Bu dünyada ısrarımız’ var iken /

Anlamımız, bir faydamız var iken /Henüz güler iken , ağlar, yer iken/

Ara, sor; yenmemiş lokmam var iken//

Adım anılırken, yerim var iken/

Elini tutacak elim var iken/

Dilim dönüyorken, dirim* var iken /

Ara, sor; yenmemiş lokmam var iken//

Sakın ihmal etme, sakın naz etme/

Sakın, ‘Zaman vardır!’ diye, farz etme/

Ömrümde baharsın; sakın güz etme/

Ara, sor; yenmemiş lokmam var iken///

(Canfer BALÇIK; 12.10.2023/ 08:00-09:15/KİEV-UKRAYNA)

*dirim: yaşama gücü, yaşam