‘Bu dünyada ısrarımız’ var iken /
Anlamımız, bir faydamız var iken /Henüz güler iken , ağlar, yer iken/
Ara, sor; yenmemiş lokmam var iken//
Adım anılırken, yerim var iken/
Elini tutacak elim var iken/
Dilim dönüyorken, dirim* var iken /
Ara, sor; yenmemiş lokmam var iken//
Sakın ihmal etme, sakın naz etme/
Sakın, ‘Zaman vardır!’ diye, farz etme/
Ömrümde baharsın; sakın güz etme/
Ara, sor; yenmemiş lokmam var iken///
(Canfer BALÇIK; 12.10.2023/ 08:00-09:15/KİEV-UKRAYNA)
*dirim: yaşama gücü, yaşam