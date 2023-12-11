(Canfer BALÇIK;10 kıta/İSTANBUL Şivesi/Trabzon şivesi devamındadır)

(Nakarat)
Faydasını görmedim 
Aklımı satacağım 
Hiçbir şey düşünmeden 
Keyfime bakacağım 

Her gün birkaç tane taş
Kuyuya atacağım 
Toplanan kırk kişiye
Gülerek bakacağım 

Sırtımdaki yükleri 
Aşağı atacağım
Tasa yok, endişe yok 
Yan gelip yatacağım 

(Nakarat)
Faydasını görmedim 
Aklımı satacağım
Hiçbir şey düşünmeden 
Keyfime bakacağım

Doğru-Yanlış seçmeden 
Atıp da tutacağım 
Aklın esiri değil
Kahyası olacağım 

Ne minnet var ne borç var
Saçıp savuracağım 
Ayar yok, terazi yok
Sözü tartmayacağım

(Nakarat)
Faydasını görmedim 
Aklımı satacağım
Hiçbir şey düşünmeden
Keyfime bakacağım

Dünyadaki her şeyin 
Tadını alacağım 
Günahlardan arınmış
Mevlâ’ya varacağım 

Kul Canfer; bundan böyle
Acı duymayacağım 
Şehrin çoğu bendendir 
Yalnız kalmayacağım 

(Nakarat)
Faydasını görmedim 
Aklımı satacağım
Hiçbir şey düşünmeden 
Keyfime bakacağım 

(Canfer BALÇIK; 11.12.2023/saat:01:50-03:30/İstanbul)

AKLUMİ SATACAĞUM
(Canfer BALÇIK; 10 kıta/Trabzon Şivesi)

(Nakarat)
Faydasini gormedum 
Aklumi satacağum 
Hiçbi şey duşunmeden 
Keyfume bakacağum 

Her gun birkaç tane taş
Kuyiya atacağum 
Toplanan kırk kişiye
Gulerek bakacağum 

Sirtumdaki yukleri 
Aşağa atacağum
Tasa yok, endişe yok 
Yan gelup yatacağum 

(Nakarat)
Faydasini gormedum 
Aklumi satacağum
Hiçbi şey duşunmeden 
Keyfume bakacağum

Doğri-Yanlış seçmeden 
Atup da tutacağum 
Aklun esiri değil
Kahyasi olacağum 

Ne minnet var ne borç var
Saçup savuracağum 
Ayar yok, terazi yok
Sözi tartmayacağum

(Nakarat)
Faydasini gormedum
Aklumi satacağum
Hiçbi şey duşunmeden
Keyfume bakacağum

Dünyadaki her şeyun 
Tadini alacağum 
Gunahlardan arinmiş
Mevlâ’ya varacağum 

Kul Canfer; bundan boyle
Aci duymayacağum 
Şehrun çoği bendendur 
Yalnuz kalmayacağum 

(Nakarat)
Faydasini gormedum
Aklumi satacağum
Hiçbi şey duşunmeden 
Keyfume bakacağum 

(Canfer BALÇIK; 11.12.2023/saat:01:50-03:30/İstanbul)