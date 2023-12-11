(Canfer BALÇIK;10 kıta/İSTANBUL Şivesi/Trabzon şivesi devamındadır)
(Nakarat)
Faydasını görmedim
Aklımı satacağım
Hiçbir şey düşünmeden
Keyfime bakacağım
Her gün birkaç tane taş
Kuyuya atacağım
Toplanan kırk kişiye
Gülerek bakacağım
Sırtımdaki yükleri
Aşağı atacağım
Tasa yok, endişe yok
Yan gelip yatacağım
(Nakarat)
Faydasını görmedim
Aklımı satacağım
Hiçbir şey düşünmeden
Keyfime bakacağım
Doğru-Yanlış seçmeden
Atıp da tutacağım
Aklın esiri değil
Kahyası olacağım
Ne minnet var ne borç var
Saçıp savuracağım
Ayar yok, terazi yok
Sözü tartmayacağım
(Nakarat)
Faydasını görmedim
Aklımı satacağım
Hiçbir şey düşünmeden
Keyfime bakacağım
Dünyadaki her şeyin
Tadını alacağım
Günahlardan arınmış
Mevlâ’ya varacağım
Kul Canfer; bundan böyle
Acı duymayacağım
Şehrin çoğu bendendir
Yalnız kalmayacağım
(Nakarat)
Faydasını görmedim
Aklımı satacağım
Hiçbir şey düşünmeden
Keyfime bakacağım
(Canfer BALÇIK; 11.12.2023/saat:01:50-03:30/İstanbul)
AKLUMİ SATACAĞUM
(Canfer BALÇIK; 10 kıta/Trabzon Şivesi)
(Nakarat)
Faydasini gormedum
Aklumi satacağum
Hiçbi şey duşunmeden
Keyfume bakacağum
Her gun birkaç tane taş
Kuyiya atacağum
Toplanan kırk kişiye
Gulerek bakacağum
Sirtumdaki yukleri
Aşağa atacağum
Tasa yok, endişe yok
Yan gelup yatacağum
(Nakarat)
Faydasini gormedum
Aklumi satacağum
Hiçbi şey duşunmeden
Keyfume bakacağum
Doğri-Yanlış seçmeden
Atup da tutacağum
Aklun esiri değil
Kahyasi olacağum
Ne minnet var ne borç var
Saçup savuracağum
Ayar yok, terazi yok
Sözi tartmayacağum
(Nakarat)
Faydasini gormedum
Aklumi satacağum
Hiçbi şey duşunmeden
Keyfume bakacağum
Dünyadaki her şeyun
Tadini alacağum
Gunahlardan arinmiş
Mevlâ’ya varacağum
Kul Canfer; bundan boyle
Aci duymayacağum
Şehrun çoği bendendur
Yalnuz kalmayacağum
(Nakarat)
Faydasini gormedum
Aklumi satacağum
Hiçbi şey duşunmeden
Keyfume bakacağum
(Canfer BALÇIK; 11.12.2023/saat:01:50-03:30/İstanbul)