(Canfer BALÇIK;10 kıta/İSTANBUL Şivesi/Trabzon şivesi devamındadır)

(Nakarat)

Faydasını görmedim

Aklımı satacağım

Hiçbir şey düşünmeden

Keyfime bakacağım

Her gün birkaç tane taş

Kuyuya atacağım

Toplanan kırk kişiye

Gülerek bakacağım

Sırtımdaki yükleri

Aşağı atacağım

Tasa yok, endişe yok

Yan gelip yatacağım

(Nakarat)

Faydasını görmedim

Aklımı satacağım

Hiçbir şey düşünmeden

Keyfime bakacağım

Doğru-Yanlış seçmeden

Atıp da tutacağım

Aklın esiri değil

Kahyası olacağım

Ne minnet var ne borç var

Saçıp savuracağım

Ayar yok, terazi yok

Sözü tartmayacağım

(Nakarat)

Faydasını görmedim

Aklımı satacağım

Hiçbir şey düşünmeden

Keyfime bakacağım

Dünyadaki her şeyin

Tadını alacağım

Günahlardan arınmış

Mevlâ’ya varacağım

Kul Canfer; bundan böyle

Acı duymayacağım

Şehrin çoğu bendendir

Yalnız kalmayacağım

(Nakarat)

Faydasını görmedim

Aklımı satacağım

Hiçbir şey düşünmeden

Keyfime bakacağım

(Canfer BALÇIK; 11.12.2023/saat:01:50-03:30/İstanbul)

AKLUMİ SATACAĞUM

(Canfer BALÇIK; 10 kıta/Trabzon Şivesi)

(Nakarat)

Faydasini gormedum

Aklumi satacağum

Hiçbi şey duşunmeden

Keyfume bakacağum

Her gun birkaç tane taş

Kuyiya atacağum

Toplanan kırk kişiye

Gulerek bakacağum

Sirtumdaki yukleri

Aşağa atacağum

Tasa yok, endişe yok

Yan gelup yatacağum

(Nakarat)

Faydasini gormedum

Aklumi satacağum

Hiçbi şey duşunmeden

Keyfume bakacağum

Doğri-Yanlış seçmeden

Atup da tutacağum

Aklun esiri değil

Kahyasi olacağum

Ne minnet var ne borç var

Saçup savuracağum

Ayar yok, terazi yok

Sözi tartmayacağum

(Nakarat)

Faydasini gormedum

Aklumi satacağum

Hiçbi şey duşunmeden

Keyfume bakacağum

Dünyadaki her şeyun

Tadini alacağum

Gunahlardan arinmiş

Mevlâ’ya varacağum

Kul Canfer; bundan boyle

Aci duymayacağum

Şehrun çoği bendendur

Yalnuz kalmayacağum

(Nakarat)

Faydasini gormedum

Aklumi satacağum

Hiçbi şey duşunmeden

Keyfume bakacağum

(Canfer BALÇIK; 11.12.2023/saat:01:50-03:30/İstanbul)