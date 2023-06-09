Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Türk - Amerikan Derneğine yeni Başkan!

Chicago Barosu Avukatlarından Seyit A. Şahin, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’ne (TASC) Başkan olarak seçildi.





TASC Genel Kurulunda yapılan oylamada yeni Eş Başkan olarak seçilen Şahin ‘Türk Amerikan Toplumu için her zaman çalışmaya devam edeceğim, oy verenlere teşekkür ediyorum. Görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için çok çalışacağım’ ifadelerini kullandı.





Türk Amerikan Toplumunun yakından tanıdığı Şahin, TASC'ın Eş Başkanı olarak seçildi.





İlk olarak TASC’ın Chicago Temsilcisi olarak başlayan Şahin son dönemde TASC’ın Başkan Yardımcısı görevini yürütüyordu.





Seyit A. Şahin kimdir?



Adıyaman’dan Chicago’ya bir başarı hikayesi!



1977 yılında Adıyaman’ının Kahta ilçesinde doğdu. İlk öğrenimimi Kahta Atatürk İlkokulunda, Orta ve Lise öğrenimimi Adıyaman Anadolu Lisesi’nde tamamladı.



1999 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2000-2016 yılları arasında Ankara Hakim Adaylığı, Yalova Hakimliği, Hanak Hakimliği, Kağızman Cumhuriyet Savcılığı, Bor Cumhuriyet Savcılığı, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi Raportör Hakimliği ve Bakırköy Hakimliği görevlerinde bulundu.





2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Avrupa Birliği Hukuku alanında ve 2015 yılında IIT-Chicago Kent College of Law’da Amerikan, Uluslararası ve Uluslarüstü Hukuk alanında yüksek lisans yaptı.



Halen Chicago’da HELP LAW Ofisinin kurucusu olarak Illinois Eyalet Barosu ve Chicago Barosu üyesine kayıtlı olarak Avukatlık yapıyor.



Şahin’in 20 senden fazla hukuk alanında tecrübesi bulunuyor.