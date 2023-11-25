ABD’deki elektrikli araç satışlarının bu yıl rekor kırması bekleniyor. Toplam araç satışının %9'u gibi rekor bir seviyeye ulaşması bekleniyor . Bu, 2022'deki yeni araba satışlarının %7,3'üne denk gelecek.

Atlas Kamu Politikası Araştırma firmasına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takvim yılında ilk kez 1 milyonun üzerinde elektrikli aracın satılacağını, bu rakamın muhtemelen 1,3 milyon ila 1,4 milyon araca ulaşacağını tahmin ediyor. Her ne kadar rakamlar elektrifikasyon konusunda önemli ilerlemeler gösterse de ülke Çin, Almanya ve Norveç gibi ülkelerin gerisinde kalıyor.

Haziran ayında yayınlanan BloombergNEF EV görünümüne göre elektrikli araçlar, 2023 yılının ilk altı ayında Çin'deki satışların %33'üne, Almanya'da %35'ine ve Norveç'te %90'ına ulaştı. Bu rakamlara hem akülü elektrikli araçlar hem de plug-in hibrit EV'ler dahil. Bu ülkelerde, hükümetin iddialı sıfır emisyon hedefleri, araç vergisi teşvikleri ve sübvansiyonları ve uygun fiyatlı seçenekler, tüketicinin şarjlı bir araç benimseme kararında rol oynuyor.





ABD’de bu sene elektrikli otomobil fiyatları düştü

Bu yıl ABD'de elektrikli araçların benimsenmesinin artmasına çeşitli faktörler yardımcı oldu, ancak tek kelimeyle fiyatlar düştü.



Mevcut elektrikli araçlar pazar lideri Tesla, popüler araçlarının fiyatlarını yıl boyunca birçok kez düşürdü . Bu, diğer otomobil üreticilerini buna ayak uydurmaya zorladı. Otomobil şirketleri artık elektrikli modellerinde daha büyük teşvikler sunuyor ve bayilerde EV arzı arttıkça bayiler daha fazla indirim yapıyor.



Yeni ve kullanılmış elektrikli araçlar satın alımlarına yönelik vergi kredilerini artıran Enflasyon Azaltma Yasası, alıcılar için elektrikli araçlar maliyetlerinin belirli gereksinimlere bağlı olarak 3.750 $ veya 7.500 $ kadar düşürülmesine de yardımcı oldu.



Ancak ABD EV pazar payı istikrarlı bir şekilde artsa da, elektriği düşünen bazı otomobil alıcılarının önünde hala engeller var. İlk EV alıcıları büyük ölçüde yüksek gelirli, alışılmadık teknolojileri denemeye istekli ve elektrikli araçlarını evde şarj etme olasılıkları daha yüksek olan kişilerdi. Otomobil endüstrisinin, elektrikli araç alışverişi yapanların bir sonraki dalgasını hedef alırken bu faktörlerdeki eşitsizlikleri gidermesi gerekiyor.





BloombergNEF'e göre, pek çok tüketici için güvenilmez ve erişilemez kamu şarj altyapısı ve elektriğe geçişin artan ön maliyeti engel olmaya devam ediyor. Kelley Blue Book'un tahminlerine göre , geçtiğimiz ay yeni EV'lerin maliyeti ortalama yeni arabadan ortalama 3.826 $ daha fazlaydı; bu rakam 47.936 $'a karşılık 51.762 $'dı

Bazı altyapı zorluklarıyla mücadele etmek için birçok büyük otomobil üreticisi Tesla'nın şarj teknolojisine imza attı. Tesla, EV fişleri için uzun süredir Kuzey Amerika Şarj Standardını kullanıyor ve en güçlü halka açık şarj ağına sahip. Sektörün geri kalanı büyük ölçüde CCS veya Kombine Şarj Sistemi adı verilen bir sistemle çalışıyor. Tesla'nın teknolojisinin dahil edilmesi, Tesla olmayan EV sürücülerine başka yerlerde şarj etme ve şarj endişelerini hafifletme konusunda daha fazla fırsat verecek. Ancak bu değişiklikler gelecek yıla ve 2025'e kadar devreye girmeyecek.



ABD'nin birçok eyaleti, araç satışlarının çoğunluğunun sıfır emisyonlu olmasını bekledikleri hedef tarihler belirledi. Kaliforniya ve Washington, eyalette satılan yeni araçların 2035 yılına kadar %100'ünün sıfır emisyonlu olmasını zorunlu kılarken, New Jersey aynı yıl itibarıyla yeni benzinle çalışan araçların satışını yasaklayacak .





