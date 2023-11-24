TÜRKSOY, 100’üncü doğum yılı olması münesebetiyle, “Kıbrıslı ünlü ressam İsmet Vehit Güney’i Anma Yılı” kapsamında, TÜRKSOY Genel Sekreterliği’nde görkemli bir etkinlik düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in ev sahipliğinde düzenlenen “İsmet Vehit Güney’i Anma Programı”na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Turizm ve Kültür Eski Bakanı İsmail Bozkurt, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, İsmet Vehit Güney’in yakınları, çeşitli ülkelerin Ankara büyükelçileri ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Etkinlik, TÜRKSOY Genel Sekreterliği’nin Fuaye Alanı’nda Kıbrıslı sanatçı Vehit Güney’in eserlerinden ve hayatından kesitlerden oluşan resim ve fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Katılımcılar sergiyi gezerlerken, sanatçının kızı Nilgün Güney babasının eserleri ve hayatına ilişkin bilgiler verdi.

TÜRKSOY Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Vehit Güney’e ilişkin belgeselin gösterimiyle başlayan “İsmet Vehit Güney’i Anma Programı”nın açılış konuşmasını yapan Sultan Raev, Kıbrıs’ta çok olumsuz koşullar altında Türk kültürüne hizmet etmiş ve ölümsüz eserler miras bırakmış Vehit Güney gibi değerli şahsiyetlerin anılması ve gelecek nesillere tanıtılmasının TÜRKSOY’un çalışmaları içerisinde ağırlıklı bir yere sahip olduğunu belirtti.

TÜRKSOY’un, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği anma yılları ve anma etkinlikleriyle, Türk Dünyası’nın tarihinde ve kültüründe izler bırakmış değerli kişileri, örnek yaşantıları ve bıraktıkları ölümsüz eserlerle yeni nesillere tanıttığını kaydeden Raev, etkinlik konusunda özetle şunları söyledi:

“39. Dönem Daimî Konsey Toplantısı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda alınan karar ile Teşkilatımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği ünlü ressam ve Kıbrıs resim sanatının öncüsü Güney’in doğumunun 100. yılı olması dolayısıyla, 2023 yılını, ‘İsmet Vehit Güney’i Anma Yılı’ olarak ilan etmiştir.

İsmet Vehit Güney; gösterdiği çabalarla Kıbrıs Türk toplumunu sadece Kıbrıs Türk resim ve çizim sanatında değil, tüm sanat dallarında tanıtmış, yayımladığı şiirler, öyküler ve sanatsal yazılarla, yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü çalışmalarla ülkesini yüceltmiş, bu çabalarla Kıbrıs Türk kültürünün uluslararası boyutta tanıtılmasına katkı sağlayan ilk Kıbrıslı Türk sanatçı olmuştur.

Kıbrıs tarihinde sergi açan ilk Kıbrıslı Türk olan, Resim ve Fotoğrafçılık Kulübü’nü kuran, sergiler, yarışmalar düzenleyen, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bayrak tasarımı için açılan yarışmaya katılarak bu yarışmada birinci olan, kısaca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde sanatın her alanında gösterdiği çabalarla ülke tarihinde kendine özgü bir iz bırakan bu değerli şahsiyetin aziz hatırası önünde saygı ile eğilir, onu rahmet ve şükranla anarız.“

KORUKOĞLU: “İSMET GÜNEY ÇOK YÖNLÜ BİR SANATÇIYDI”

Etkinlikte konuşan KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, 2023 yılının TÜRKSOY tarafından Kuzey Kıbrıs Türk sanatçısı ‘İsmet Güney'i Anma Yılı’ ilan edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bir öğretmen, ressam, karikatürist olan İsmet Vehit Güney’in Kıbrıs Türk halkına, tarihinde de silinmez izler bıraktığını vurgulayan büyükelçi, “Vehit Güney ilk sergi açan Kıbrıs Türküdür. 30 yıl genç neslin resim sanatını öğrenmesinde emeğe geçmiştir. 1960 yılında kurulan ve Kıbrıs Rumlarıyla Kıbrıs Türklerinin ortak bayrağının da tasarımcısıdır” diye konuştu.

Korukoğlu, parçası olmaktan gurur duydukları Türk Dünyası’nı birbirine daha da yakınlaştırmak için çalışan, gönül bağlarının derinleştirilmesinde muazzam rol oynayan TÜRKSOY'a, bu anlamda etkinlik için KKTC adına teşekkürlerini sunarak, “Dost ve kardeş haklarının gönül bağlarını sıklaştırmak için uluslararası düzeyde yapılan bu etkinlikler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılmasına vesile olduğu için de ayrıca anlam kazanmaktadır.

Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı, devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40 Yılı, TÜRKSOY'un 30. Yılını kutladığımız bu yılda TÜRKSOY tarafından 2023 İsmet Vehit Güney'in doğumunun 100. Yılı vesilesiyle Anma Yılı ilan edilmesi de bizler için ayrıca bir gurur vesilesidir” dedi.

ZAİMOĞLU: “KÜLTÜRÜMÜZÜ, DİLİMİZİ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞTIK, ÇALIŞIYORUZ”

KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da, açılışta yaptığı konuşmada, “Kültür dairesi olarak kültürümüzü, dilimizi yaymak ve yaşatmak için uzun yıllar önce adada bayrağımızı dalgalandırmak, varlığımızı korumak ve sesimizi yükseltmek için her kademede görev yaptıklarını” belirtti.

Zaimağaoğlu, TÜRKSOY'un, KKTC'li bir sanatçı adına “Anma Yılı” ilan etmesinin ve bütün Türk coğrafyasında anılacak olmasının kendileri için onur olduğunu vurgulayarak, TÜRKSOY’a çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.

KATILIMCILAR İSMET VEHİT GÜNEY’İ ANLATILAR

Açış konuşmalarının ardından KKTC Turizm ve Kültür Eski Bakanı İsmail Bozkurt, İsmet Vehit Güney’in kızı Nilgün Güney, karikatür ve resim sanatçısı Dr. Arif Albayrak, şair ve yazar İlter Yeşilay, ressam Yaşar Çallı ve eşi Çiğdem Çallı birer konuşma yaparak Vehit Güney’in hayatı ve sanat yolculuğu hakkında katılımcılara bilgi verdiler.

Etkinlik günün anısına hediye ve TÜRKSOY Katılım Sertifikaları’nın takdimin ardından çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.