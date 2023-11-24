M.Ö. 1330- 1323 yıları arasında Mısır’ı yönetmiş olan Tutankamun, İstanbul/Florya Akvaryum Etkinlik Merkezi’nde, Tutankamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi’nde sizleri bekliyor.

Tutankamun, İstanbul/Florya Akvaryum Etkinlik Merkezi’nde, Tutankamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi’nde sizleri bekliyor.

Florya Akvaryum’daki bu görkemli sergide, Tutankamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlarla bezenmiş dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400’ün üzerinde eserin birebir replikaları yer alıyor.

Tutankamun, Çock Kralın Hazineleri Sergisi’ni gezerken, Antik Mısır ve Tutankamun ile ilgili Arkeolog Howard Carter’ın günlüklerinden yararlanılarak hazırlanmış özel sunum ve serginin ilgili bölümlerine özenle yerleştirilmiş bilgilendirme panoları ve fotoğraflar sergiyi daha bilinçli gezmenize yardımcı oluyor.

Sergide, Antik Mısır uygarlığına ilişkin 400’ün üzerinde tarihi eserinin yanı sıra, genç firavunun Tutankamun’un sırlarla dolu hikâyesi ve Antik Mısır’ı yaşamanızı sağlayacak şekilde kurgulanmış gizemli, görsel bir dünya da sunuluyor. Her yaş grubundan ziyaretçiye 3300 yıl öncesine dokunabilme imkanı sunan sergi, her yönüyle görkemli, sürükleyici ve gizem dolu..

3300 YIL ÖNCESİNE IŞIK TUTAN HEYECAN VERİCİ BİR YOLCULUK…

TUTANKAMUN KİMDİR?

Antik Mısır’da tam 3 bin 332 yıl önce (M.Ö. 1332) henüz dokuz yaşındayken tahta geçen Çocuk Kral Tutankamun, on yıl süren kısa saltanatın ardından, beklenmedik şekilde ölmüştü..

Tutankamun’un törenle mumyalanan naaşı, dünyanın en önemli kazı merkezlerinden biri olan Mısır’ın Luksor bölgesindeki Krallar Vadisi’nde inşa edilen görkeml mezar odasına tüm değerli eşyalarıyla birlikte konulmuştu.

3 bin yıldan fazla toprak altında gizli kalan Tutankamun’un mezarı, 1922’de Arkeolog Howard Carter tarafından bulunmuştu. Tutankamun’un mezarı, daha önce talan edilmemiş, dolayısıyla bozulmamış halde bulunduğundan, bugüne kadar Krallar Vadisi’nde gün yüzüne çıkarılan en zengin ve en görkemli hazine olma özelliğini taşıyor.

20. Yüzyıl’ın en büyük arkeolojik keşfi kabul edilen bu buluş, antik Mısır tarihine, kültürüne, el sanatlarından mumyalama tekniklerine kadar o güne kadar bilinen bütün bilgi ve yorumlara bambaşka bir bakış açısı kazandırmıştı. Bu arada, daha önce antik Mısır uzmanlarınca pek tanınmayan Çocuk Kral Tutankhamun, değerli taşlarla bezenmiş som altından yapılmış maskesiyle tüm dünyanın tanıdığı bir tarihi kişilik olarak ünlenmişti.

Tutankamun’un kobalt mavi lapis lazuli, turkuaz ve akik taşlarla bezeli som altından yapılmış maskesi olmak üzere mezarda bulunan nesneler, tam 100 yıldır dünyada kadın, erkek, çocuk, her milletten insanı derinden etkilemeye devam ediyor.”

TUTANKAMUN, ÇOCUK KRALIN HAZİNELERİ

1922’nin sonlarında İngiliz arkeolog Howard Carter, Mısır’ın Krallar Vadisi’nde, 3.300 yıldır el değmemiş, göz kamaştırıcı mücevherlerle dolu bir kraliyet mezarı keşfetti.

Tutankamun, Çocuk Kralın Hazineleri şimdi İstanbul/Florya Akvaryum Etkinlik Merkezi’nde Tutankamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri Sergisi’nde, Tutankamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400’ün üzerinde eserin birebir replikaları yer alıyor.

Sergiyi gezmeden önce, sergideki eserleri, bulunuş hikayelerini ve görkemli Mısır uygarlığını tanıtan bir video sunumu izletiliyor. Antik Mısır ve Tutankamun ile ilgili Arkeolog Howard Carter’ın günlüklerinden yararlanılarak hazırlanmış bu görsel sunum, tarihin gizemli bir sayfasına ışık tutuyor ve sergiyi daha bilinçli olarak gezmenize yardımcı oluyor.

Sergide 400’ün üzerindeki hazine eserinin yanı sıra, genç firavunun sırlarla dolu hikâyesi ve Antik Mısır’a ilişkin özenle hazırlanmış bu görkemli ve gizemli sergi, ziyaretçilere, 3 bin öncesinin tarihini atmosferini yaşama imkanı sunuyor. 3 bin öncesini yaşamak isteyenler bu sergi mutlaka ziyaret etmelidirler.

Cep telefonlarınızla, bu görkemli sergide firavunlarla, ve M.Ö. 1330-1323 yıları arasında Mısır’ı yönetmiş olan Tutankamun’la fotoğraf çektirebiliyorsunuz.

SERGİDEKİ GİZEMLİ ESERLER

Mısır’ın çocuk firavunu Tutankamun’u su aygırı avlarken tasvir eden heykeller, tarihi at arabası, ok ve yay gibi silahlar, Anadolu'ya düşen bir meteordaki demirden yapıldığı için "uzaydan gelen hançer" olarak adlandırılan hançer, “Çocuk Firavun”un değerli taşlarla bezeli som altından yapılmış maskesi, üzerinde Mısır tanrıçaları İsis, Nephthys, Neith ve Selket tasvirlerinin bulunduğu tabut, tabutun içindeki mumya, altınla yaldızlanmış ahşaptan yapılmış yatak, savaş arabası, Tutankhamun'un eşi Kraliçe Ankhesenamun ile aşkını tasvir eden altın tahtı ve Mısır kültür ve sanatının ulaştığı düzeyi gösteren yüzlerce gizem dolu eser yer alıyor.

ULAŞIM KOLAY

Kültür Bakanlığı’nın da desteklediği Florya Akvaryum’daki bu görkemli sergiye İstanbul’un her semtinden kolayca ulaşmak mümkün. Özellikle Halkalı’dan Sabiha Gökçen Havaalanı arasında Marmaray’dan yararlanarak, tek araçla Tutankamun sergisine ulaşmak mümkün.

Tutankamun Çocuk Kralın Hazineleri Sergisi’nin biletlerini online olarak indirimli alabiliyorsunuz.