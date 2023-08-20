Avrupa’da varyasyonun da varyasyonu mini mini coronalar yine çimlenmeye başlamış. Maske devri tekrar hayatımıza giriyor söylentilerini sık duymaya başladık.

Bu maskelerin daha iyi katmanları mmmmhhh, ellerini yıka kolonyalandın mı, öpüşme koklaşma, evi dezenfekte et, poşetleri dolaplara sokma, toplanma, ziyaret etme, mesafeni koru…

Haydi bakalım daha travmalarını üzerimizden yeni atmaya başlamışken galiba sinir bozucu haller yine ‘Tok Tok ben geldim’

Beden sağlığımız elbette çok önemli. Ancak varoluşumuzdan bu yana çok önemli bir nokta var ki o da ; RUH SAĞLIĞIMIZ

Bedenimize hükmeden bağışıklığımızı zayıflatarak tüm hastalıkları çekip bedelini bedene ceza kesen ruh sağlığımız.

Özellikle yaşadığımız uzun pandemi dönemlerinden sonra artık yaşamlarımızın tamamen farklı olduğu ve dünyanın içinde kaynattığı göç nasibiyle kimsenin kimseye tahammülünün kalmadığı bu çağda negatiflik aldı başını gitti.

Nasıl mı?

Bazılarını derleyip getirip önünüze koydum.

İsteyen alsın ve uzak dursun;

Düzgün özür dilemeyenlerden

Aklınla oynamaya çalışanlardan

Sürekli yalan söyleyenlerden

Seni dinliyormuş gibi yapanlardan

Sürekli negatiflik saçanlardan

Seni işi düştüğünde hatırlayanlardan

Sürekli seni üzecek şeyler söyleyenlerden

Sadece kendini önemseyen bencillerden

Yüzüne gülüp arkandan dedikodunu yapanlardan…

Hele şu sözüm ona kendini dahi sanıp akıl oyunlarıyla, insanı kendinden şüphe ettirenlerle aynı havayı bile solumayın. Kedinin fareyle oynadığı gibi keyif alırlar. İnsanı hiç anlamadan problem çözmeye başlatır içinden çıkamaz, kendinizi suçlayıp acaba ben nerede yanlış yaptım diye diye hücreleriniz bir bir öldürürsünüz.

Kısaca manipülasyon çok moda.