UYGURLAR BOĞAZİÇİ GEZİSİNDE SOYDAŞLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Geçtiğimiz hafta sonu, Valide Sultan Gemisi’nde, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonun öncülüğünde, Üsküdar Belediyesi’nin cömert katkıları ve evsahipliğinde “Uygurlar Boğaziçin’de Buluşuyor” başlıklı, geniş katılımlı bir kültürel etkinlik gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu, Valide Sultan Gemisi’nde, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonun öncülüğünde, Üsküdar Belediyesi’nin cömert katkıları ve evsahipliğinde “Uygurlar Boğaziçin’de Buluşuyor” başlıklı, geniş katılımlı bir kültürel etkinlik gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilen İki saatlik Boğaziçi turunda, ülkemizde yaşayan Uygur kökenli vatandaşlarımız biraraya geldiler, hasret giderdiler, anılar paylaştılar. Atayurt ezgilerinin de seslendirildiği Boğaziçi gezisinde konuklara dualarla pişirilen Türkistan pilavının yanısıra, simit, ayran ve çay da ikram edildi. .

450’nin üzerinde Türkistan kökenli soydaşımızın aileleriyle, Türk Dünyası sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile Avrupa ülkelerinden gelen Uygur ve Özbek konukların da katıldığı, “Uygurlar Boğaziçinde Buluşuyor” başlıklı etkinliğe, Üsküdar Belediyesi adına Başkan Vekili Esat Kalay ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu adına Başkan İsmail Cengiz ev sahipliği yaptı.

Harabati Ailesi’nin ikramı ile hazırlanan etli havuçlu, üzümlü ünlü Türkistan pilavının ikram edildiği, uygusal buluşma sahnelerinin yaşandığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mustafa YILDIZ, selamlama konuşması için Federasyon başkanı İsmail CENGİZ ile Üsküdar Belediyesi Meclis Başkanı Esat KALAY kürsüye davet etti. Etkinlikte, Yesevi Alperenleri Der. Bşk. Kürşat Mican ve Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümet Sözcüsü Yusuf Yusufoğlu da selamlama konuşması yaptılar.

Konuşmacılar, yaptıkları konuşmalarda özetle, Türktarihinde ağustos ayının önemine belirterek, Malazgirt zaferini, 26 Ağustos Büyük Taaruz’un başlamasını ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kardeş ülkelerin bağımsızlıklarına kavuştuklarını hatırlatılarak, Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için temennilerini ileten konuşmacılar, Doğu Türkistan’da Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerinden söz ederek, Türk Dünyası’na yönelik birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in desteğiyle Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Avrasya Federasyonu tarafından organize edilen “Uygurlar Boğaziçi’nde Buluşuyor” başlıklı etkinliğe Türk Dünyası’nın önemli temsilcileri katıldılar.

GENİŞ KATILIMLI ETKİNLİK

Kazakistan’dan Uygur Milli Spor Merkezi Bşk. Ekrem Ekremoğlu, dava adamı Ernat Muhammedoğlu, Yesevi Alperenleri Der. Bşk. Kürşat Mican, Suriye Türkmenler Federasyonu Gen. Bşk. Tarık Sülo Cevizci; Terekeme-Karapapak Türkleri Der. Bşk. Engin Aybirdi; 15 Temmuz Derneği temsilcisi; Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti vekilleri Mehmet Dönmez, Yusuf Yusufoğlu, Ruşen Tursun, Aygül Ayimnisa; gazeteci yazar Nuh Mete Deniz, Doğu Türkistan Dayanışma Derneği ve Türkiye-Azerbaycan İSTAD Derneği temsilcileri ile Türkistanlılar Eğitim Derneği Gen. Sek. Nurahmet Yurttash, Kadın Kolları Başkanı Havva hanım; Nogay Türkü temsilcisi; Türkistan Sosyal Yardım Derneğini temsilen Aral Subutay, Mustafa Hicret ve Mehmet Emin Sarhan ile Özbek ve Afganistan Türkleri temsilcileri katıldılar. Biz de, eşimle birlikte, gazetemiz Önce VATAN’ı temsilen Uygur kardeşlerimizin bu anlamlı etkinliğine katıldık.

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ

Etkinlikte; Türk Dünyası çalışmalarına destek ve katkılarından dolayı Yusuf Yusufoğlu, Mehmet Dönmez, Ruşen Tursun, Kürşat Mican, Ekrem Ekremoğlu ve Ernat Muhammedoğlu gibi STK başkanlarına plaket ve hediyeler takdim edildi. Türk ve İslam dünyasına birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarının verildiği etkinliğe katılan küçük katılımcılara da boyama kitapları ve kalemler hediye edildi.

BOĞAZİÇİ BULUŞMALARI DEVAM EDECEK

İlki “Uygurlar Buluşuyor” olarak gerçekleştirilen Boğaziçi Gezisi’nin sırayla “Özbekler” için, “Türkmenler” için “Kırgızlar” ve “Kazaklar” için de düzenleneceği Bld. Bşk. Vekili tarafından belirtildi.