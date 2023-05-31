"2022 Uluslar arası yılının en başarılı Müzik adamı ve Aranjörü ödülüne layık görülen, Müslüm gürses,Neşet Ertaş, Bedia Akartürk gibi bir çok Usta isimlerin Orkestra şefliğini ve Aranjörlüğünü yapan Ünlü Müzik adamı Ali Kemal Arapoğlu Söz ve Müziği Sezen Aksu'ya ait "GİDİYORUM" adlı Single Çalışmasıyla Müzik dünyasına bomba gibi düştü. Tüm dijital platformlarda yerini alan Şarkı Kısa zamanda Milyon izlendi..."

Yıllar Önce birlikte sahne de çok çalıştık

Orkestra şefliğimi yapıyordu o dönem. Kişiliği ve sanatı Takdir edilecek kadar büyük bir isim Sevgili Ali Kemal Arapoğlu. Bir hafta olmuş bizim Sezenin şarkısını okuyalı ve klip çekeli. Bana linkini attı. Dinledim ve çok ta beğendim. Sonra telefonlaştık. Şarkı ve klip sürecini sizler için kaleme almak istediğimi dile getirdim. Sağolsun o da beni kırmadı ve anlattı... Buyurun efendim...

Huzurlarınızda Ali Kemal Arapoğlu...

Babam ve Amcam ilk Müzik Hocalarım !

1984 yılında Adana'da dünyaya geldim.

İlk müzik eğitimimi 1989 yılında Babam Kemal Arapoğlu tarafından aldım. (bağlama ve nota dersi) Yine Çukurova bölgesi müzik nazariyatı ve barak

ağzı (tavrı) derslerini ise Rahmetli Amcam Halit arapoğlundan aldım. Gençlik dönemlerimde hep müzikle iç içeydim. Batı ve Piyano eğitimimi ise bir çok ünlü hocalardan aldım.

Erol Parlak dönüm noktam...

1999-2003 Yılları arasında hocam Prof.Dr. Erol Parlak’tan yöresel tavırlar solfej ve dikte eğitimi aldım. Aynı zamanda bağlamada farklı bir icra olan şelpe tekniğini öğrenerek geliştirdim. Erol hocamın üzerimde çok büyük emekleri var. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Onların yanında eğitim almak çok güzel bir tecrübe. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin INŞAALLAH

Neşet Ertaş ile Çalışmak büyük bir miras...

2002-2004 Yılları arasında ise kültürümüzün değerli ismi Neşet Ertaş ustama bir çok yurt içi konserinde ritim sanatçısı olarak refakat(eşlik) ettim.. Türkülerin Anası olarak bilinen Bedia Akartürk ile özellikle ege bölgesi türkülerinden oluşan Türkü arşivi aldı albümün yönetmenliğini yaptım.

Müslüm Gürses’in “Veda” albümünde müzik yönetmenliği yaptım...

2006 Yılından itibaren kendi kayıt stüdüyomuz da (Güncel müzik) aranjörlük ve müzik yönetmenliği yapıyorum.

En son olarak Rabbim bana nasip etti Müslüm Gürses’in “Veda” albümünde müzik yönetmenliği yaptım. Müslüm abi bizim aile dostumuzdu. Çok samimi ve çok içten bir kişilikti. Nurlar içinde uyusun...

Çok yorulduk ama değdi..

Klibimiz ve Şarkım Özdemir plak etiketiyle tüm dijital Platformlarda yerini aldı. Klibimizin yönetmenliğini Sevgili kardeşim Enes Bilal Taşçı üstlendi. Çok yorulduk ama değdi. Bu arada Teşekkür etmişken Sevgili Müzisyen dostum Cafer nazlıbaş'ın emeklerini de unutmamak lazım. Kabak kemanesiyle Şarkımıza renk kattı.

Sezen Şarkıları beni Çocukluğuma götürüyor...

Sezen Aksu şarkıları ölümsüzdür. Benim için çok ama çok değerlidir. Nerede bir Sezen Aksu şarkısı çalıyorsa beni müthiş etkiliyor. Çocukluğuma gidiyorum. "Gidiyorum" şarkısı ise beni Çocukluk Mazime götürüyor.

O yüzden Sezen abla ve şarkıları benim kıymetlilerimdir.