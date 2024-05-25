Uluslararası mutfak ve servis sanatlarını İstanbul'da buluşturmak amacıyla, İstanbul Kent Üniversitesi ve küresel çapta ünlü Fransız otel ve turizm okullar grubu Vatel’in işbirliği ile İstanbl’da “Mutfak ve Servis Sanatları Akademisi” açıldı...

Ulaşım ve iletişim hızla gelişmesine paralel olarak, turizm sektörü de giderek gelişmektedir. Turizmini geliştirmeyi, turizm gelirlerini arttırmayı amaçlayan ülkeler, gelen konuklarını, ülkelerinin tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle buluşturmanın yanı sıra, onların barınma ve beslenme konularıyla da yakından ilgilenmek zorundadırlar.

Bu nedenle, ülkemizin tarihi zenginliklerini ve doğal güzelliklerini görmeye, tanımaya davet ettiğimiz konuklarımızın barınma ve beslenme sorunlarını, mümkün olduğunca alışkanlıkları çerçevesinde çözmek durumundayız. Bunun için de, hem barınma hem de beslenme konularında ciddi yatırımlar yapan kurumlara ve buralarda hizmet verecek yetişmiş elemanlara ihtiyacımız vardır.

Tarihi zenginlikler ve doğal güzellikler konusunda oldukça şanslı olan ülkemizde, turizm konusundaki yatırımların artmasına paralel olarak, buralarda hizmet verecek elemanları yetiştirecek eğitim kurumların sayısı da giderek artmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde, Istanbul Kent Üniversitesi ve Fransız menşeli dünyaca ünlü otel ve turizm yönetimi okullar grubu Vatelişbirliği ile, İstanbul merkezli bir “Mutfak ve Servis Sanatları Akademisi” hayata geçirildi.

ARTIK BİR MUTFAK ve SERVİS SANATLARI AKADEMİMİZ VAR

Taksim’de, Fransız Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtım etkinliğinde konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Vatel Grup Uluslararası Geliştirme Direktörü Aline Renard-Wang, Vatel Istanbul Kurucu Direktörü Ali Doğan Çamak ve ev sahibi olarak Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ile Fransa Kültür Ataşesi ve Fransız Kültür Merkezi Müdürü Charles Le Gargasson “Mutfak ve Servis Sanatları Akademis”nin amaçları ve eğitim politikası konularında ayrıntılı bilgiler verdiler.

Açılış konuşmasını İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Rektörlük Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Emre Atsü’nün gerçekleştirdiği etkinlikte verilen bilgilere göre, “karşılıklı yapılan anlaşma ile İstanbul Kent Üniversitesi ve Vatel işbirliğinde kurulan akademi aracılığıyla; sektörü yakından tanıyan, ihtiyaçları bilen ve uluslararası mutfak ve servis sanatlarının her alanı ile seviyesinde idarecilik yapabilecek, üreten ve küresel düşünen, mutfak ve servis sanatlarını özümseyen, öncü, inovatif, yaratıcı mutfak şefleri ile servis elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanıyor.”

“Mufak ve Servis Sanatları Akademisi”nin Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen özel tanıtım etkinliğine iş insanları, mutfak sanatları ilgilileri, mutfak şefleri, gurmeler ve akademisyenler katıldılar.