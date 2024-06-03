"ŞÖLENİN AMACI, GELECEKTE TÜRK DÜNYASI'NIN ŞEKİLLENMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAĞINA İNANDIĞIMIZ ÇOCUKLARIMIZI TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLERİ VE BİRBİRLERİYLE TANIŞTIRMAK, KAYNAŞTIRMAK, ARALARINDA DOSTLUK KÖPRÜLERİ KURMAK; TÜRK AİLESİNİ, TARİHİ-TURİSTİK YÖNLERİYLE İSTANBUL'U VE TÜRKİYE'Yİ TANITMAK, BU VESİLEYLE TÜRK DÜNYASI'NIN GELECEĞİ İÇİN SAĞLAM TEMELLER ATMAKTIR.”

Prof. Dr. Turan Yazgan'ın 1985 yılında İsmail Gaspiralı'nın "Dilde Birlik, Fikirde Birlik, İşde birlik" mefküresini hayata geçirmek, Türk tarihini ve kültürünü araştırmak, Türk soylu kardeş ülkelerin küresel bir denge unsuru olarak elele vermesini sağlamak amacıyla kurduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, kuruluş amacı doğrultusunda verdiği çeşitli hizmetlerin yanı sıra, 1995 yılında bu yana Türk Dünyası Çocuk Şölenleri düzenlemektedir. Bu yıl Türk Dünyası Çocuk Şölenlerinin 24’üncüsü gerçekleştirilmektedir.

Yıllar önce, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından düzenlenen uluslararası şölenlere yalnızca Birleşmiş Milletlere üye olan ülkelerin çocukları davet ediliyordu. Bu nedenle, Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bayrama Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan, Sibirya (Tuva, Saka, Hakas, Altay, Şor, Teleüt) Türklerinin çocukları katılamıyorlardı. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan, bir Çuvaşistan gezisi sırasında bir çocuğun, “Bizi 23 Nisan şölenine neden çağırmıyorsunuz?” serzenişinden etkilenmiş bütün Türk boyları çocuklarının katılabilecekleri bir şölen geleneği başlatmaya karar vermişti. Türk Dünyası Çocuk Şölenleri, 1995 yılı Mayıs ayından itibaren, (pandemi dönemi hariç) her yıl aralıksız olarak gerçekleştirilmektedir.

“DİLDE BİRLİK, FİKİRDE BİRLİK, İŞDE BİRLİK”

Balkanlardan Sibirya'ya uzanan engin coğrafyada yaşayan, aynı tarihi, aynı kültürü paylaşan bütün Türk çocuklarının birbirlerini tanımalarını, kucaklaşmalarını, ileriye dönük dostluklar kurmalarını, Gaspıralı İsmail’in "Dilde birlik, fikirde birlik, işde birlik" ideali çerçevesinde elele vermelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Şöleni etkinlikleri 1995’ten bu yana, bütün Türk Cumhuriyetlerinin ve topluluklarının katıldıkları uluslararası bir şölen şeklinde kutlanmaktadır. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, çocuk şölenlerinin amacını şöyle açıklamaktadır:

"Şölenin amacı, gelecekte Türk Dünyası'nın şekillenmesinde önemli rol oynayacağına inandığımız çocuklarımızı Türkiye'deki kardeşleri ve birbirleriyle tanıştırmak, kaynaştırmak, aralarında dostluk köprüleri kurmak; Türk ailesini, tarihi-turistik yönleriyle İstanbul'u ve Türkiye'yi tanıtmak, bu vesileyle Türk Dünyası'nın geleceği için sağlam temeller atmaktır.

Türk Dünyası'na hizmet etmeyi gaye edinmiş olan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1990 yılından itibaren, Genel Başkanımız Turan Yazgan önderliğinde, Türk coğrafyasında açtığı liselerde, fakültelerde, kültür merkezlerinde, araştırma merkezlerinde tamamen ücretsiz, Türkiye Türkçesi ile verdiği eğitim-öğretim vasıtasıyla onbinlerce Türk çocuğunu/gencini yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam edecektir. Vakfımız, Türk Dünyası'nda, kuruluşundan bu yana devam ettirdiği Türk Dünyası Çocuk Şöleni başta olmak üzere, birçok ilkleri gerçekleştirerek, Türk toplulukları arasında çok güçlü bağlar tesis etmiştir."

24. TÜRK DÜNYASI ÇOCUK ŞÖLENİ

Türk Dünyası Araştırmaları Kurucu Başkanı rahmetli Prof. Dr. Turan Yazgan’ın, gelecekte Türk Dünyası’nın şekillenmesinde rol oynayacak Türk çocuklarının birbirleriyle tanışmalarını, kaynaşmalarını, aralarında dostluk köprüleri kurmalarını sağlamak amacıyla başlattığı Türk Dünyası Çocuk Şöleni etkinlikleri amacına ulaşmış, Türk coğrafyasına serpilen tohumlar meyvelerini vermeye başlamış ve İsmail Gaspıralı’nın “Dilde birlik, fikirde birlik ve işde birlik” idealinin hayata geçirilmesine büyük katkı sağlamıştır.

Bir yıl boyunca kardeş ülke Türkiye’de yapılacak 24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne katılmak üzere hazırlanan çocuklarımız, 27 Mayıs’tan itibaren gruplar halinde Atatürk Havaalanı’na gelmeye başladılar. Burada, şölen sürecince kendilerini konuk edecek aileler ve okul yöneticileri ve kardeşleri tarafından çiçeklerle karşılanan konuk çocuklar, yeni aileleriyle tanışıp kucaklaşarak evlerinin yolunu tuttular.

24. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne bu yıl, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Balkarya, Başkurdistan, Gagavuz Yeri, Kırım, Saha/Yakutistan, Tatarstan, Tuva, Buyatya, Gürcistan, Bulgarıitan, Irak, Ahıska ve Doğu Türkistan Türkleri olmak üzere 21grup 250’den fazla öğrenciyle katılıyor.

İLK ETKİNLİK: ŞÖLEN YÜRÜYÜŞÜ

Bu yıl 24’üncüsü kutlanan Türk Dünyası Çocuk Şöleni etkinliklerinin ilk büyük gösterisi, her yıl olduğu gibi, Kadıköy Söğütlüçeşme'den Kadıköy Meydanı'na yapılan Şölen Yürüyüşü ile başlatıladı..

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın davetine uyarak, başlarında öğretmenleriyle Türk Dünyası'nın çeşitli bölgelerinden gelen konuk ekiplerin özenle hazırlanmış kıyafetleriyle katıldıkları Şölen Yürüyüşü, başta kardeş ülke ve toplulukların bayrakları, arkalarında Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan ile resmi ve sivil protokolün, konuk çocukları misafir eden okulların öğretmen ve örencilerinin de katılımıyla, Söğütlüçeşme’en başlayarak Kadıköy İskele Meydanı'nda son buldu.

İstiklal Marşı’nın okunması ve protokol konuşmalarının ardından, konuk ekipler, “Türk birliğini görüyorum ve ona inanyorum” diyen Atatürk’ün heykeli önünde, kendi ülkelerinin müziklerinden ve oyunlarından örnekler sundular.

KONSER VE GÖSTERİLER

5 Haziran Çarşamba günü, Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde 9.00-13.00 saatleri arasında, Türk Dünyası’nın çeşitli köşelerinden gelen konuk ekipler, özenle hazırladıkları gösterilerini sunacaklar. Gösterler sonrasında, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Gagavuz Eli’nden Leonida ve Kırım’dan Adile Çerkezova konser vereceklerdir.

TÜRK DÜNYASI ÇOCUKLARI SES YARIŞMASI

6 Haziran Perşembe gecesi saat 19.00-23.00 arasında, Fatih Belediyesi Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde, konuk ekipler arasındaki güzel sesli çocuklar arasında bir yarışma yapılacak. Konuk ekiplerin çocuk sanatçıları kendi bölgelerinin müziklerinden örnekler sunacaklar.

