10-17 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "Ebedi Birlik" GİB Başkanı Şahin Aliyev, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin özel konuğu oldu.

Ziyarette Şahin Aliyev, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Tore'nin özel konuğu olarak ağırlandı ve Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs arasındaki dostluk grupları arasında gerçekleştirilen ilk resmi görüşmelerde yer aldı. Şahin Aliyev, Ebedi Birlik Gençlik Kamu Birliği Kuzey Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Serdar Şengül ile birlikte ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya gelerek, Zorlu Töre'ye "Onurlu Hizmet" ödülü ve yazarı olduğu "İlhamlı Zafer - 20" ve "Kıbrıs - Doğu Akdenizde Türklerin Ebedi Kalesi" kitaplarını sundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Tore, Şahin Aliyev'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni anlatan Cumhuriyet Meclisi ile ilgili hediyeler takdim etti.

Ayrıca Meclis Başkanının Özel Kalem Müdürü İrem Uygun’un da heyetle özel olarak ilgilendiğini ve kendilerine Kuzey Kıbrıs hakkında resmi bilgiler sunduğunu da belirtelim. Şahin Aliyev, İrem Uygun'a "Hizmet" ödülünü ve kendi yazdığı "İlhamlı Zafer - 20" ve "Kıbrıs - Doğu Akdeniz'de Türklerin Ebedi Kalesi" kitaplarını hediye etti.

Bir diğer görüşme ise Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Koordinatörü Mithat Tekcam ve Kuzey Kıbrıs Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Yılgın ile gerçekleşti. Toplantıda Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs gençlerinin değişim programlarının ve ortak projelerinin uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra 13 Mayıs 2024 tarihinde, Aralık 1964'te Yunan EOKA mensupları tarafından kaçırılan, otobüste öldürülerek kuyuya atılan 12 Türk şehidinin anısına yapılan "Kayıp Otobüs" Anıtı'nın açılış töreninde, "Ebedi Birlik" Gençlik Kamu Birliği Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nin davetlisi olarak katıldılar. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre ile birlikte Kıbrıs Barış Hareketi Mücahitleri ve Gazileri ile bir araya gelerek onlara şu sözleri aktardı: "Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Ebedi Birliğimizin Temelidir!" - dediler.

Töre, yaptığı konuşmada bu toprakları can ve kan vererek vatan yaptıklarını ifade etti, geçmişte yaşananların yeniden yaşanmamasını temenni etti ancak vatanı savunmaktan hiç bir zaman vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Başkan Töre, Kıbrıs’ta kapsamlı bir anlaşma yapıldığını ancak Rumların Enosis hayalinden vazgeçmediğini ifade ederek, milli mücadele yıllarında yaşananları anlattı.

Şehitleri toplu katliamları anımsatan Töre, adada anlaşma istediklerini ancak KKTC’den egemenlikten Türkiye’den asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Birleşik Kıbrıs söylemlerini eleştiren Töre, Larnaka şehitlerini andı, anıtı yapan herkesi tebrik etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-KKTC ve Azerbaycan-KKTC parlamentolar arası dostluk grupları ile beraberlerindeki heyetlere ile Maraş’ı gezdirdi.

Töre, burada yaptığı açıklamada Türkiye’den sonra Azerbaycan’ın da KKTC ile dostluk grubu oluşturduğunu ve resmi olarak buraya gelerek bir miladı başlattıklarını söyledi.

Töre, “Türkiye’den sonra Azerbaycan’ın da ikinci kardeş olarak burada olmaları bizleri gururlandırmıştır” ifadelerini kullandı.

Maraş’ın açık olan kısımlarını gezdiklerini belirten Başkan Töre, Maraş’ta malı olduğunu iddia edenlerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat etmeleri gerektiğini kaydederek, vakıf mallarına dikkat çekti.

Maraş’ın bu şekilde bir 50 yıl daha beklememesi gerektiğini belirten Töre, burada Gazimağusa Belediyesi’nin hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, Maraş ile Karabağ’ın birbirine çok benzediğini ve kendi iç dünyalarında içselleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de, 6 komisyon olarak Maraş’ı ziyaret ettiklerini, turizmde, eğitimde ve sanayi de KKTC’nin gelişerek daha da iyi yerlere geleceğini ifade etti.

Bu olaylara tanık olan "Ebedi Birlik" Gençlik Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev, Güneş TV'de yaptığı konuşmada, "Ağdam ile Kapalı Maraş'ı birbirine benzetiyorum, çok zulümler yapıldı, evler yıkıldı, çok şehitlerimiz oldu. Ben ikisini de 'Hayalet Şehir'e benzetiyorum' dedi.

Aynı zamanda Şahin Aliyev, "Kapalı Maraş" gezisinde Ak Parti KKTC temsilcisi Fahri Yönlüer ile bir araya gelerek, gençlerin gelişiminde öncelikli alanlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra "Ebedi Birlik" GİB Başkanı Şahin Aliyev ve Türkiye temsilciliği ToreX Trading'in başkanı Tuygun Töre ile görüştü. Torex Trading, geri dönüştürülmüş atık poşetleri üreten, temizlik ve hijyen ürünleri satan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşudur. Bu kapsamda Şahin Aliyev ve Tuygun Töre görüş alışverişinde bulunarak 2024 "Yeşil Dünya İçin Dayanışma Yılı"nın Azerbaycan'da kutlanması konusunu ele aldılar.

Bir sonraki toplantıda "Ebedi Birlik" GİB Başkanı Şahin Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkücü Ocakları Başkanı Fatih Arıcı ile bir araya geldi.

Görüşmede her iki taraf da faaliyetleri, birlikte yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasındaki rolü konusunda da konuştular.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ve beraberindeki heyeti Ercan Havalimanı’ndan uğurladı.

Feyziyev, burada yaptığı açıklamada KKTC’ye yaptıkların ziyaretin kardeş Kıbrıs Türk Halkını ve devletini tanıma açısından çok verimli geçtiğini söyledi.

Edindikleri yeni bilgiler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik planlamaları daha kolay yapabileceklerini belirten Feyziyev, bulundukları süre zarfında yabancılık çekmediklerini ve kendilerine hem devlet yönetiminin, hem de halkın çok güzel ilgi gösterdiğini ifade etti.

Feyziyev, KKTC’yi kendi evleri gibi gördüklerini kaydederek, Bakü’de görüşme temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, KKTC ile Azerbaycan arasından kuruluk dostluk gurubu ile birlikte ilişkinin resmiyete döküldüğünü ve bunun da kendilerine mutlu ettiğini kaydetti.

Töre, “Azerbaycan heyetini tekrar beklediklerini vurgulayarak, “Biz kardeşiz, bir milletiz” dedi.

Kayseri’de yapılan Erciyes kurultaylarında temsili Türk devletleri çadırları kurulduğunu anımsatan Töre, Türk devletlerinin birbirine kavuşmaya başladığını, bu buluşmanın da bir başlangıç olduğunu söyledi.

Uğurlamada Meclis KKTC – Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu ve Başkan Vekili Erkut Şahali, “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği başkanı Şahin Aliyev ve KKTC temsilcisi Serdar Şengül de bulundu.

Zorlu Töre, 16 Mayıs akşamı "Ebedi Birlik" Gençlik Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev, Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Serdar Şengül ve Türkiye heyetiyle tekrar görüşerek kendilerine başarılar dileyerek Türk dünyası gençlerine birlik çağrısında bulundu.

Şahin Aliyev de Zorlu Töre'ye samimi misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Siz Türk dünyası gençliğinin liderlerinden birisiniz, Sizi Azerbaycan gençleri olarak seviyoruz!" - ifadelerini söyledi.

17 Mayıs 2024 tarihinde "Ebedi Birlik" Gençlik Halk Birliği'nin ziyareti sona erdi.