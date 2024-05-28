Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 106. Bağımsızlık yıl dönümü İstanbul Maltepe'de büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) tarafından tarafından ortaklaşa düzenlenen programa, çok sayıda davetli, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ve basın mensubu katıldı. Program renkli görüntülere sahne oldu. Sunumunu İSTAD Genel Sekreteri Metin Yıldırım'ın yaptığı programa ilgi büyüktü.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından, geçmişten günümüze Azerbaycan'ı tanitan video sunumu yapıldı. Daha sonra katılımcıları selamlayan ve günün önemi hakkında konuşan İSTAD Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu; "Azerbaycan’ın bağımsızlık günü kutlu olsun. Azerbaycan Cumhuriyeti aslında 28 Mayıs 1918’de ‘Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti’ olarak kurulmuş olup şarkın ilk Türk Cumhuriyeti’dir. Ancak Azerbaycan 1920’de Ruslar tarafından tekrar işgal edilmiş, bu durum 20 Ocak 1990 tarihine kadar devam etmiştir. Bu tarihte meydanlarda buluşan Azerbaycan halkın üzerine, SSCB tankları sürülmüş, 137 soydaşımız hunharca katledilmiştir. Bu vahşet karşısında Azerbaycan Türkleri daha da güçlenmiş milli birlik ve dayanışma en üst seviyelere taşınmış ve 18 Ekim 1991 de Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu bağımsızlık bölge halklarına örnek olmuş ve diğer halklarda bir bir bağımsızlıklarını ilan etmiş, SSCB dağılmıştır. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kabul eden ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği ve dayanışması asırlara dayanmaktadır. Bu kardeşlik bugün olduğu gibi gelecekte de en üst seviyede devam edecektir. İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık gününü en içten dileklerimizle kutlarız. Vatanın bağımsızlığı ve bekası için, yüzde yirmisi işgal altında kalan bu toprakların, 44 gün + 23 saatlik bir zamanda diliminde kahramanlık dolu mücadele sonucu, vatan topraklarına katan ve 106 yıl önce bağımsız Azerbaycan'ın temelini atan soydaşlarımızı, rahmetle ve şükranla anıyoruz gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bir ülkenin bağımsızlıĝı ne kadar önemli ise, o bağımsızlığı devem ettirip ülkeyi dünya devletleri seviyesine taşımakta bir o kadar önemlidir. Bugün Kafkasya’nın parlayan yıldızı Azerbaycan, dünya devletleri sıralamasında çok yüksek bir yere gelmiştir. Bu vesile ile Azerbaycan ordusunu, Azerbaycan halkını ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i kutluyoruz.

En büyük arzumuz Hocalı Soykırımını işleyen canilerin, bir önce yargılanması ve hak ettikleri cezayı almalarıdır. Geçmişte ve bugün olduğu gibi, Türkiye - Azerbaycan kardeşliği sonsuza dek sürecektir. Yaşasın Türkiye Azerbaycan Kardeşliği ve Dayanışması" dedi. Azerbaycan İstanbul konsolosu Cavid Elekberli ise yapmış olduğu konuşmada; Türkiye - Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaparak, tarih boyunca Turkiye Azerbaycan’ın, Azerbaycan da Türkiye'in yanında olmuştur. Özellikle 44 gün süren 2. Karabağ Zaferi’ne giden yol, Türkiye - Azerbaycan dayanışmasına güç katmış ve mücadele zaferle sonuçlanmıştır. Türkiye - Azerbaycan Kardeşliği ve dayanışması, dunyaya örnek bir kardeşliktir. Var olsun bu dayanışma, bayramınız kutlu olsun" dedi. Programda selamlama konuşması yapan TADEF Genel Başkan Vekili Perviz Memmedzade; "Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 106.Yıl kutlu olsun. Biz galip devletiz. İlk kez bayramı, bayram gibi yaşıyoruz. 44 günlük vatan muharebesinde, Türkiye'nin yanımızda olması, bize Zafer duygusunu en üst seviyede yaşatmıştır. Bu dayanışmanın sonsuza dek sürmesini diler, programa desteği olan herkese teşekkür ederiz” diyerek, birlik dayanışma mesajları verdi.

Kutlama programı müzik ve ikramlarla son buldu.