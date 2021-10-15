Bakü Expo Merkezi'nde VII Bakü Uluslararası Kitap Fuarı “Baku International Book Fair 2021” çerçevesinde Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Firudun bey Köçerli adına Çocuk Kütüphanesi işbirliği kapsamında Nizami Gencevi'nin "Yedi Güzel" adlı eserinin çocuklar için hazırlanmış e-kitabının tanıtım merasimi gerçekleştirildi.
M. KEMAL SALLI; Bakü Expo Merkezi'nde VII Bakü Uluslararası Kitap Fuarı “Baku International Book Fair 2021” çerçevesinde Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Firudun bey Köçerli adına Çocuk Kütüphanesi işbirliği kapsamında Nizami Gencevi'nin "Yedi Güzel" adlı eserinin çocuklar için hazırlanmış e-kitabının tanıtım merasimi gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Nizami Gence’nin “Yedi Güzel” adlı eserinin çocuklar için e-kitap olarak hazırlanmasının amaçlarına ilişkin sorularımızı şöyle yanıtladı:
SALLI: Nizami Gence’nin “Yedi Güzel” adlı eserinin e-kitap olarak yayınlanmasının amacı nedir?
EFENDİYEVA: Kitap modern çağın taleplerine uygun olarak elektronik versiyonda derlenmiştir. Modern çağın taleplerine uygun olarak elektronik versiyonda derlenen kitabın sunulmasının amacı, genç nesli Azerbaycan'ın ve bir bütün olarak Türk dünyasının büyük şairi ve düşünürü Nizami Gencevi'nin zengin mirasıyla tanıştırmaktır.
SALLI: Fuardaki sergide vakfınızın hangi kitapları yer alıyor?
EFENDİYEVA: Sergide, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanan kitaplar yer alıyor.
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının kutlandığı bu önemli ve gururlu günlerde bir araya gelmemiz benim için çok sevindiricidir.
Bakü bir kez daha uluslararası kitap fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı da bu sergide standını açarak, dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanan kitaplarını sergiliyor.
Kitap bir bilgi kaynağıdır, kendimizi ve ulusal kimliğimizi anlamada önemli bir vasıtadır. Kitap aynı zamanda maneviyattır. Çünkü kitap okuyarak hem iç dünyamızı hem de toplumumuzu, çevremizi zenginleştiriyoruz. Bu bakımdan Türk Dünyası çok zengindir.
SALLI: Vakfınızın yayın politikası nedir?
EFENDİYEVA: Türk Dünyası, dünya kültürüne, birçok büyük şahsiyetlerin eşsiz eserlerini sunmuştur.
Türk dünyası "Kitab-ı Dede Korkut", "Köroğlu", "Manas" destanlarından günümüze, birçok büyük şahsiyetlerin eşsiz eserlerini dünya kültürüne sunmuştur. Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'nın amacı, bu değerleri tanıtmak, sergilemek ve korumaktır. Nizami'nin değindiği tüm konular modern ve günceldir. Bu yıl Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev taradından Azerbaycan'da dünyasının önde gelen şairi ve düşünürü olan Nizami Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü vesilesiyle "Nizami Gencevi Yılı" ilan etdilmiştir.
Bu, bir bütün olarak, Türk Dünyası edebiyatına olan büyük saygının bir göstergesidir. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı bu doğrultuda birçok projeler hayata geçirmiştir. Bu projelerden biri de Nizami Gencevi'nin "Yedi Güzel" adlı eserinin çocuklar için hazırlanmış e-kitabıdır. Firudin Bey Köçerli'nin adını taşıyan Çocuk Kütüphanesi ile işbirliği kapsamında bu projeyi sunduğumuz için mutluyum.”
SALLI: Teşekkür ederim.
EFENDİYEVA: Ben teşekkür ederim. Türkiye’ye çok selamlar..
“YEDİ GÜZEL”İN E-KİTAP VERSİYONU İÇİN NELER DEDİLER?
Etkinlikte Firudin Bey Köçerli'nin adını taşıyan Cumhuriyet Çocuk Kütüphanesi Müdürü Şehla Gemberova, "525. gazetenin" genel yayın yönetmeni, Reşad Mecid, ”Dünya Edebiyatı“ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Şair Selim Babullaoğlu, kitapla ilgili düşüncelerini paylaştılar ve projenin önemine dikkat çektiler.
Etkinlik, Nizami Gencevi'nin eserlerinin gençler tarafından seslendirlmesiyle devam etti.