İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Ev sahipliğinde düzenlenen “Nevruz toyuna özel 2. Geleneksel Türk Dünyası İftar Buluşması, Panorama 1453 Tarih Müzesi fuaye alanında gerçekleştirildi.

2. Geleneksel Türk Dünyası İftar Buluşması’na İstanbul’da görev yapan Türk Dünyası başkonsolosları, RF bağlı diplomatik temsilcilikler ve Türk Dünyası sivil toplum kuruluşları başkanları, Türk Dünyası gazeteci ve yazarları, çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim görevlileri, Türk Dünyası sanatçıları ve davetliler katıldı.

İftar programına gelenler Türk Dünyası Otağ Müzik Grubu tarafından Türk Dünyası’nın çeşitli yörelerinden derlenmiş otantik melodilerle karşılandı.

TÜRK DÜNYASI GELENEKSEL İFTAR BULUŞMASI

Takkeci İbrahim Aga Camii imamı Muhammed Hamza Mermer’in okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti, ezan okunması ve dua ile oruçlar açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer selamlama konuşmasında özetle şöyle dedi:

“Sayın başkonsoloslarım, ülke temsilcilerim ve sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, baharın başlangıcı, yeniden uyanış ve bereket sembolü Nevruz Bayramını’zı kutlar, ‘11 Ayın Sultanı’ mübarek Ramazan ayının hepimize sağlık ve bereket getirmesini dileriz.

Nevruz toyumuza özel düzenlediğimiz geleneksel 2. Türk Dünyası İftar Buluşması programımıza hoş geldiniz şeref verdiniz. Ramazan ayının bereket sembolü Nevruz ile bütünleştiği bugünde, aynı sofrada sizlerle olmamız bizler için onurdur. Davetimize teşriflerinizden dolayı her birinize İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu ve Kültür AŞ Genel Müdürümüz Murat Abbas Bey adına şükranlarımızı sunarım.

Dünyada huzur ve barışın olması temennisiyle tekrar Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun, bereketin sembolü bahar bayramımız Nevruz kutlu olsun.”

Program sonunda Türk Dünyası Otağ Müzik Grubu Türkistan coğrafyasının çeşitli bölgelerinden derlenmiş otantik melodilerden oluşan konserleri davetliler tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.

İftar programa gelen konuklara Kültür A.Ş. prestij yayınlarından olan “Fatih Sultan Mehmet” kitabı hediye edildi ve 1453 Panorama Müzesi’nde “Fatih Sutan Mehmet’in Rüyası” mepping gösterisi yapıldı.

TÜRK DÜNYASI GELENEKSEL İFTARI DAVETİNE KATILANLAR

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Şerzat Abdunazarov, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başkonsolosu İdris Fazlıoski, K.K.T.C. İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Saray Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Enisa Kamar, RF Tataristan Türkiye Temsilcisi Temsilciliği Airat Gataullin, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı adına Metin Köse, Hüseyin Tavukçu, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr.Seyfullah Türksoy, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) Başkanı Süheyl Çobanoğlu, Kazak Türkleri Vakfı Başkanı Celal Kahraman, Önce VATAN gazetesi Haber Müdürü M. Kemal Sallı, araştırmacı gazeteci Güngör Yavuzaslan, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Doğan Hamit Doğruer, Erdinç Çolak, Onur Aldı, İBB Müze Yöneticileri Ayşe Çağlayan, Mehmet Akkaya, Ayşe İşel, Hüseyin Kıvanç Demirtaş, Abdulmetin Keskin, Orhan Cevahiroğlu ve çok sayıda dernek yöneticileri ve davetliler katıldı.