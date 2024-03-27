Türk Dünyası'nın gönüllü sivil toplum kuruluşları yöneticileri BULTÜRK Derneği Genel Merkezi'nde, gündem dışı önemli bir toplantı için bir araya geldi.

Toplantı, Sayın Erdal KARABAŞ'ın açılış konuşmasıyla açıldı ve Türk Dünyası'ndan gelen STK başkanlarına da söz hakkı verildi.

İlk olarak söz alan Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Başkanı Sayın Metin Özkan Türk Dünyası'nın İstanbul'da birlikte çalışma platformu oluşturma adımı attığını ve bir merkezin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

KKTC Dernek Başkanı Ruşen Bey Kıbrıs'ın tarihinden günümüze olan süreci anlattı.Daha sonra Azerbaycan Dernek Başkanı Aygün Hasanoğlu, Türk Dünyası'nın birlikte güç olamadığını ve projelere yeterince destek verilmediğini dile getirdi. Toplantıda, Doğu Türkistan, Afganistan, Dağıstan, Güney Azerbaycan, Özbekistan, Gagauzya, Kazakistan, Moldova ve Kırgızistan konuları masaya yatırıldı, sorun ve çözüm önerileri samimi, yapıcı bir ortamda paylaşıldı.

Gecenin önemli konuğu olan eski İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU, büyük biilgiyle karşılandı. Süleyman SOYLU'nun katılımıyla daha coşkulu bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, BULTÜRK Genel Başkanı Rafet ULUTURK, Sayın Süleyman Soylu'ya bu anlamlı mekânı BULTÜRK Derneğine tahsisi için teşekkür etti.

Soylu görev dönemlerinde işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirttiği BULTÜRK'ün Bulgaristan’da, Türkiye’de ve Türk Dünyasındaki faaliyetlerinden bahsetti.

BULTÜRK başkanı Rafet ULUTÜRK konuşmasında; "Mevcut Türk Dünyası Derneklerinde bir yetki, bilgi karmaşasından kurtulmadan! yol almanın zorluklarından bahsederek, devletimizle işbirliği ve koordine olmadan bu konuda başarıya ulaşmanın imkansız olacağını söyledi. Bu konuda kaybedecek zaman kalmadığını ve bir an önce adım atılması gerektiğini anlattı. Türk Dünyası dernekleri olarak kendi bölgelerimizde güncel bilgi ve alan hakimiyetimizle devletimize daha faydalı olabileceğimizi yetkilere ısrarla anlatmalıyız. Bu durum devletimizin yürüttüğü dış politika, devletlerarası ikili ilişkilerin daha sağlıklı olmasını sağlayacak ve oluşmasına gayret edilen Türk Devlet Birliği için yapıcı bir yaklaşım olacaktır" dedi.

Biz BULTÜRK ve BGSAM olarak bunu başarmanın bilinç, gayret ve azmi ile çalışmaktayız.

Ardından sözü Sayın Süleyman Soylu’ya verildi; Sayın Soylu, Türk Dünyası'nı bölgelerini gezerek hatıralarını paylaştı.Soylu, Türkiye'nin Türk Dünyası ve Müslüman Dünyası'nın kıymetli bir kalesi olduğunu, Türkiye'nin Türk ve Müslüman dünyasının güvencesi olduğunun önemini vurguladı.

İstanbul seçimleri öncesi Türkiye'nin Bulgaristan ve Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerine vurgu yaptı. İstanbul seçimleri öncesi İstanbul'un Balkan ülkeleri toplamından daha büyük olduğunu belirterek, katılımcılardan destek istedi. "Zaman kaybetme lüksümüz yok, artık çalışma zamanı" diyerek sözlerini noktaladı.

Toplantı sonunda Bulgaristanlı TRT Sanatçısı Rüstem AVCI türküsüyle dinleyenleri coşturdu.

Toplantının sonunda Rafet ULUTÜRK yazdığı “DÜNDEN BUGÜNE BULGARİSTAN” ile “KIRCA ALİ EFSANESİ” kitaplarını Bakan Sayın Süleyman SOYLU’ya takdim edilerek, kültür ve tarih konusunda araştırmalarına büyük bir hevesle devam ettiklerini belirtti.

Genel Başkan Rafet ULUTÜRK, kapanış konuşmasında; Sayın Süleyman SOYLU'ya, Fatih MHP İlçe Başkanı hemşerimiz Sayın Muharrem Caymaz'a ve tüm Türk Dünyası'na hizmet eden bu akşam bizi yalnız bırakmayan tüm dernek başkanları ve yöneticilerine teşekkürü ile toplantı sonlandı.