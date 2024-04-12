Kazakistan Cumhrbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sel felaketi nedeniyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Uzun yıllar benzeri görülmemiş bir doğal afet yaşadık. Belki de ölçeği ve sonuçları açısından son 80 yılı aşkın süredir yaşanan en büyük felaket. Sel nedeniyle ülkenin 10 bölgesinde yerel düzeyde acil durum ilan edildi” dedi.

Kazakistan son 80 yılın en büyük sel felaketini yaşıyor. Kazakistan’ın pekçok yerleşim birimi, havaların erken ışıması nedeniyle çevre dağlarda ve Rusya dağlarındaki karların erimesi nedeniyle meydana gelen sel ve taşkınlardan çok olumsuz etkilenmiştir.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı sel ve taşkınlardan etilenen 14 bin 589’u çocuk olmak üzere 46 bin 755 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Sel ve taşkınlarr etkisini sürdürürken tahliye çalışmaları da sürdürülüyor. Son belirlemelere göre, 3 bin 171 ev sular altında kaldı.

SEL BEKLENİYORDU, AMA..

Kış aylarındaki yoğun kar yağışları sonrasında bir sel tehdidinin yaşanması bekleniyordu. Çünkü Kazakistan, coğrafi konumu nedeniyle, sel riski yüksek bir ükeydi. Kazakistan yöneticileri, kış aylarındaki aşırı kar yağışları sonrasında büyüyen sel ve taşkın tehlikesini dikkate alarak, Ocak ayından itibaren önlemler almaya başlamışlardı. 9 Ocak’ta yapılan değerlendirme toplantısında Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, “Sınır aşan nehirlerdeki su seviyeleri ve olası tehlikeler konusunda komşu ülkelerle sürekli bilgi alış-verişinde bulunmak gerekir. Su rezervlerinin önceden ve güvenli olarak tahliye edilmesi için önlemler alınmalı” demişti.

Olası bir sel ve taşkın tehlikesine karşı önlemler alınmıştı, fakat havaları beklenenden önce ısınmasına bağlı olarak çevre dağlardaki karların erimesi, Kazakistan’ın beklenenden çok daha büyük bir sel feleketi yaşamasına neden oldu.

TOKAYEV: “TÜM KAYIPLARINIZ TELAFİ EDİLECEKTİR”

Kazakistan Cumhrbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sel felaketi nedeniyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Uzun yıllar benzeri görülmemiş bir doğal afet yaşadık. Belki de ölçeği ve sonuçları açısından son 80 yılı aşkın süredir yaşanan en büyük felaket. Sel nedeniyle ülkenin 10 bölgesinde yerel düzeyde acil durum ilan edildi” dedi. Arama-kurtarma çalışmalarının kendisin kontrolü altında devam ettiğini, durumun zor olduğunu, ancak umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirten Tokayev konuşmasını şöyle noktaladı: “Bu durumu düzelteceğiz. En önemlisi can kayıplarını önlemek. Selden etkilenen vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; hiçbiriniz devletin ilgsinden mahrum kalmayacaksınız. Hepinize mali ve tüm destekler sağlanacaktır. Tüm kayıplarınız telafi edilecektir.”

Kendimizi seçim heyecanına öylesine kaptırmışız ki, Kazakistan’da meydana gelen ve ülkeni güneyindeki büyük bir bölgeyi etkileyen sel felaketine gerektiği gibi odaklanamadık.

Kazakistan’ın doğu, merkez ve kuzey bölgelerini, özellikle Abay, Akmola, Aktobe, Atirau, BatıKazakistan, Karaganda, Kostanay, Pavlodar kentlerini etkileyen ve onbinlerce Kazak kardeşimizin evlerini terkederek daha güvenli bölgelerine taşınmak zorunda bırakan sellerin, havaların ısınmasına paralel olarak daha büyük taşkınlara neden olmasından endişe ediliyor.

Sel felaketine neden olan karlar henüz yeni erimeye başladı. Buna rağmen ülkedeki barajların doluluk oranı şimdiden yüzde yüzlere yaklaşmış bulunuyor. Havaların daha da ısısnması durumunda, dağlardaki karların daha hızlı erimesine neden olacağından, sel ve taşkın olayları daha da geniş alanları etkileyebilir. Rusya’dan doğarak Kazakistan topraklarına ulaşan nehirlerin taşıyacağı suların da eklenmesiyle sel felaketi daha geniş alanlarda etkili olabilir.

KARDEŞLİK BÖYLE GÜNLERDE BELLİ OLUR

Türkİye Dışişleri Bakanlığı Kazakistan’ın uğradığı sel felaketi nedeniyle, “Türkiye, sel felaketinin kardeş Kazakistan’da açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı yapmaya hazırdır” açıklamasını yaptı. Kazakistan’ın yardımına ilk koşan ülke Kırgızistan oldu. Türkiye’de en kısa zamanda Kazakistanda olacaktır.

Başımız her sıkıştığında, maddi ve manevi yanımızda olan Kazak kardeşlerimize olan vefa borcumuzu, sel felaketi nedeniyle sıkıntılı günler yaşamakta olan kardeşlerimizin acilen yardımına koşarak ödemeliyiz. Çünkü kardeşlik, böyle zor günlerde elbirliği ve dayanışma gerektirir.