Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ermeni soykırımı ve Kazakistan'da yaşanan sel felaketi kodunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu yaptığı açıklamada "8 Nisan 1992'de Ermenistan silahlı kuvvetleri ve çeteleri 130 evden oluşan Ağdaban köyünü tamamen yakıp silahsız sivilleri katlettiler. Ağdaban soykırımının şehitlerini saygı ve rahmetle, Ermeni katillerini lanetle anıyor ve unutmuyoruz. Dünya döndükçe Karabağ, Azerbaycandır" dedi.

Kazakistan ile ilgili "Kutsal barış ve dostluk beşiği Merhametli Büyük Vatan kardeş Kazakistan'a büyük geçmiş olsun. Türkiye devleti ve milleti ile her daim Kazak kardeşlerinin yanındadır. Allah Kazakistan'ı ve Kazak halkını korusun ve yüceltsin" dedi.