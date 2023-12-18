Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY’un “Biz Birlikteyiz” başlıklı 30. yıl kutlamalarının son durağı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Fransa’nın Başkenti Paris’teki merkezi oldu.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY’un “Biz Birlikteyiz” başlıklı 30. yıl kutlamalarının son durağı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Fransa’nın Başkenti Paris’teki merkezi oldu.

UNESCO’nun Paris’teki merkez binasında, 7 kardeş ülkeden 70’ten fazla sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen ve Türk Dünyası’nın müzik ve halk danslarından oluşan görkemli gösteri büyük ilgi gördü ve 1500’den fazla kişi tarafından izlendi, coşkuyla alkışlandı.

FRANSIZLAR, TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLİĞİNİ BİLİYORLAR

TÜRKSOY sanatçılarının Fransa’da bu derece ilgi görmesinin nedeni yıllar boyu Dijon’da yapılan uluslararası halk dansları yarışmalarında Türklerin uzun süre birinciliği başka ülkelere kaptırmamalarıydı. Dijon’daki yarışmalara yalnızca Türkiye’den giden sanatçılar katılıyordu ve her yıl diğer katılımcı ülkeleri gerilerde bırakarak birinci oluyorlardı.

Türk halk oyunlarının bu başarısı Fransız bilim adamlarının da dikkatini çekmiş ve nedenleri araştırılmıştı. Yapılan uzun araştırmalar sonucunda, Türkiye’nin portföyünde 1.400 halk oyunu olduğu saptanmıştı ki, başka hiçbir ülke böyle bir kültürel zenginliğe sahip değildi.

Bu defa Paris’te gösteri yapacak olan TÜRKSOY ekibi yalnızca Türkiye’den gelen sanatçılarla sınırlı değildi; 7 kardeş ülkenin sanatçıları da kendi oyun ve müzik kültürlerinden örnekler sunacaktı.

TÜKSOY’UN “BİZ BİRLİKTEYİZ” GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türk kültürünün halk oyunları konusundaki zenginliğinden haberdar olan Parisli sanatseverler, UNESCO’nun Paris’teki gösteri salonunu doldurmuşlardı. TÜRKSOY, 30 yıl kutlamasını UNESCO salonundaki gösteriyle sınırlı tutmamış olsaydı, yeterli bir duyuruyla, pekçok Paris gecesini renklendirebilirdi. Çünkü Parisliler, Dijon’da yapılan uluslararası halk dansları yarışmalarında, yıllar boyu birinciliği kimselere bırakmayan Türk folklor ekiplerini coşkuyla alkışlamışlardı; Türk müzik ve halk oyunları kültürünün zenginliğini biliyorlardı.

PARİS’TEKİ GÖSTERİYE 7 KARDEŞ ÜLKENİN SANATÇILARI KATILDI

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan Daimi Temsilciliklerinin ev sahipliğinde, UNESCO'nun Paris’teki merkez binasında gerçekleştirilen "Biz Birlikteyiz" konulu görkemli gösteri, Fransız sanatseverlerin yanı sıra, Fransa’da yaşayan Türkleri de bir araya getirdi.

Rahatsızlığı nedeniyle UNESCO’nun Paris’teki merkezinde yapılan 30 yıl kutlamasına katılamayan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in video mesajı alkışlarla karşılandı.

Konsere, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, UNESCO 42. Genel Konferans Başkanı Simona-Mirela Miculescu, UNESCO’nun Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Anthony Kwaku Ohemeng-Boamah, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Elman Abdullayev, Kazakistan'nın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Askar Abdrakhmanov, Özbekistan’ın UNESCO Daimî Temsilcisi Büyükelçi Kamol Mukhtarov, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ve çok sayıda davetli katıldı.

ABDULLAYEV: “ORTAK MİRASIMIZ HAKKINDA FARKINDALIK YARATIYORUZ”

Etkinliğin açılışında konuşan Azerbaycan’ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Elman Abdullayev, UNESCO'da, TÜRKSOY'un kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.

TÜRKSOY ailesinin her üyesinin, ortak Türk mirasını korumak ve tanıtmak amacıyla teşkilata destek sağladığını vurgulayan Büyükelçi Abdullayev, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın kültür bakanları tarafından 1993'te kurulan TÜRKSOY'un, Türkçe konuşan ülkelerin kültürel mirasının korunup yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına hizmet ettiğini söyledi. TÜRKSOY'un, Türk devletlerinin zengin kültürel mirasını korumak ve tanıtmak amacıyla 30 yıldır farklı program, girişim ve etkinlikler düzenlediğini belirten Abdullayev, TÜRKSOY’a üye ülkelerin, 2012'den bu yana, her yıl Türk Dünyası’nın kültür başkentini seçtiğini belirterek, "Bu şekilde kültürlerimizin zenginliğini tanıtıyor, ortak mirasımız hakkında farkındalık yaratıyor ve en önemlisi birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz. (…) Türk dünyası, kadim ve muazzam kültürüyle medeniyetler tarihinde önemli rol oynamıştır" dedi.

SAYİT YUSUF: “TÜRK KÜLTÜRÜ, MUAZZAM DEĞERLER BÜTÜNDÜR”

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf da, yaptığı konuşmada, "Türk kültürü, malumunuz, tarihsel süreç içerisinde diğer halkların kültürlerinden de etkilenerek biriktirilmiş muazzam bir değerler kültürüdür" dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf, insanlığın barışa, hoşgörüye ve karşılıklı anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu günlerde gerçekleştirilen bu programın, Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney arasındaki kültürel işbirliğine ve yakınlaşmaya katkı sağlamasını dileyerek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

SULTAN RAEV’İN MESAJI: “TÜRKSOY TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA KURULAN ALTIN KÖPRÜDÜR”

Etkinlikte, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in video mesajı da paylaşıldı. Genel Sekreter Raev, mesajında, Türk devletleri arasındaki ortak değerlerle kurulan ilk uluslararası kuruluş olan TÜRKSOY'un, 30 yıldır aynı tarihi, kültürü ve geleceği paylaşan Türk halkları arasındaki "manevi altın köprü" misyonunu yerine getirmekte olduğuna dikkati çekti. TÜRKSOY'un, Türk halklarının medeniyetini ve kültürel mirasını geliştirme ve gelecek nesillere aktarma konusunda önem taşıdığına işaret eden Raev, video mesajında, "Dünyamız, çok zor zamanlardan geçiyor, her gün başka bir insanlık dramına şahit oluyoruz. Kültürün birleştirici ve iyileştirici gücüne en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanları yaşamaktayız” diyordu.

BOAMAH: “UNESCO-TÜRKSOY İLİŞKİLERİ ÇOK ÖNEMLİDİR”

Genel Direktör Asistanı Anthony Ohemeg Boamah da, yaptığı konuşmada, TÜRKSOY’a teşekkürlerini sunarken Türk kültürünün ve Türklerin dünya kültürüne yaptığı katkıları belirterek özetle öyle dedi:

‘’UNESCO ve TÜRKSOY ilişkileri kültürün korunması, eğitim ve sürdürülebilir gelişim için örnek bir ilişkidir. Karşılıklı anlayışa dayalı bu ilişki, özellikle TÜRKSOY’un dil alanında yaptığı çalışmalarla daha da derinleşmektedir.’’

Boamah, UNESCO – TÜRKSOY ilişkisinin zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde umudun var olduğunu gösteren önemli bir gösterge olduğunu da belirterek sanatçılara başarılar diledi.

TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ SAHNELENDİ

Kendi ülkelerine ve yörelerine özgü kıyafetler giyen Türk Dünyası sanatçıları, Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlara uzanan Türk kültür coğrafyasının ezgilerinden ve halk danslarından oluşan ve baştan sona büyük bir ilgiyle izlenen görkemli bir gösteri sundular.

TÜRKSOY’un 30. Yıl kutlama programı çerçevesinde gerçekleştirilen gösteride seslendirilen, sözleri Neşet Ertaş'ın ünlü "Bahçe Duvarından Aştım" türküsü ve ona eşlik eden yöresel dans ekibinin coşkulu gösterisi büyük ilgi gördü. Özbek sanatçıların geleneksel enstrümanlarıyla ritim tuttuğu performansa, davetliler de alkışlarıyla eşlik ettiler.

TÜRKSOY'un 30. yılı vesilesiyle Paris'te düzenlenen Biz Birlikteyiz konseri, 2023 yılı içerisinde TÜRKSOY üyesi ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenmişti.