HAZRETİ  HAMZA  VE  O’NU   ŞEHÎD  EDEN  VAHŞÎ!...

Hazreti  Hamza  radiya’llâhu  anh:  Abdülmuttalib  oğullarından   olup Resûl-i  Ekrem  Efendimizin  amcasıdır.  Künyesi,  Ebû Umâre,  Ebû  Ya’lâ’dır.  Vâlidesi  de,  Hâle   Bint-i  Vüheyb  İbn-i  Abd-i  Menâf’dır. Hâle, Resûl-i  Ekrem’in  vâlide-i  muhtereme’leri  cenab-ı   Âmine’nin    amca-zâdesiydi. Resûlü  Ekrem  Efendimizi  emzirmiş  olan  Ebû Leheb’in  azadlı cariyesi  olan( Süveybe)  Hazreti  Hamze’yi  de  emzirmiş  olmakla  cenab-ı  Hamze  Resûlü  Ekrem’in  süt  kardeşi  bulunuyordu. Resûlü  Ekrem’den  iki  ve  bir rivayete  göre  dört  yaş  büyük  idi. Peygamber’imizin  Peygamber  olarak  gönderilmesinin  ikinci  senesinde  müslüman  olmuştu.  Kureyş  arasında  hamâset  ve  şecâatieiyle  mşhur  bulunduğundan  Hazreti  Hamze’nin  müslüman  olması  hiç  şüphesiz,  İslâmiyet  için  büyük  bir  kuvvet  ve  mesned  idi. Medine’ye  hicret  etmiş,  Bedir  harbinde  bulunarak  büyük  yararlılıklar  gövstermiştir. Kureyş’in  reis’lerinden  Tuayme  İbn-i  Adiy  Hazreti  Hamze  tarafından  Bedir’de  öldürülmüştür.  Uhud  harbinde  de  ortaya  koyduğu  kahramanlıklarla  Kureyş’in  en  meşhur (namdar),  bahâdır’larından  otuzdan  fazlasını  tepelemiş  yirmiden  fazla  yara  almıştı.

Nihayet, Cübeyr  ibn-i  Mut’ımin   kölesi,   Vhşî   tarafından, bir  zencî   mızrağı  ile  şehid  edilmiştir. Sonra  da  Ebû  Süfyan  BİN  Hrb’in  zevcesi  Hind  tarafından  babası  Uteybe’nin  intikamını  almak  hırsıyla  bu  Şehidler  Efendisi’nin  karnı  deşilerek  ciğeri  çıkarılmış  ve  yemeğe  uğraşmak  gibi,  çok  nâmertçe=  alçakca  vahşet  gösterilmişti.  Resûl-i   Ekrem  Muhterem  amcasını  bu  vaziyette  görünce  te’essüründen  ağlamış  ve  Kureyş’e  be’d-dûa  etmiştir. Uhud’dan  Medine’ye  avdet  edildiğinde  baştan  başa  matem  içinde  bulunan  şehir’de  herkes  biribirini  ta’ziye  ederken  bütün  Ashab’ da  Hazreti  Hamze  için  Resûl-i  Ekrem’i  ta’ziye  etmişlerdier.  İslâm  tarihinde  her  nhe  zaman  Uhud  vak’ası  yad  olunursa,  Uhud’daki  şühida  kafilesinin  alemdarı  olarak  Seyyidü’ş-Şühedâ( Şehid’lerin  Efendisi) Hazret-i  Hamze  anılır...

Hazreti  Hamze’yi  şehid  eden  Hazreti  Vahşî :  Hazret-i  Vahşî,  Humus’te  ikamet  ettiği  sırada Ashab’dan  Ubeydullah  ibn-i  Adiy  yine  Ashab’dan  Amr  ibn-i  Ümeyye  ile  Hazret-i  Hamze’nin  şehâdetini  sormak  üzere  Vahşî’nin  yanına  gitmişler.  Ubeydullah  diyorki,  Vahşî’ye: Bize  Hazret-i  Hamze’nin  katlinden( şehâdetinden)  haber  verir  misin?  Diye  sordum. Vahşî :  Evet  veririm  dedi  ve  şöyle  anlattı;  Hamze,  evvelce  Bedir  muharebesinde  Tuayme  İbn-i  Adiyy’i  katletmişti. Tuayme’nin  kardeşi  oğlu  Cübeyr  ibn-i  Mut’ım  benim  Efendim  idi. Bu  adam  bana  dediki :  Eğer  Hamze’yi  öldürürsen  seni  azat  ederim,  diye  va’adetti.  Uhud  için  Kureyş  Mekke’ye  hareket  ettiğinde  ben  de  beraber  çıktım. Harb  başlayıp  kızıştığında  ben  bir  taşın  arkasına  siperlenerek  Hamze’ye  tarassud  ediyordum( gözlüyordum)  Kureyş  tarafından namdar( meşhur)  bahadır  olan Siba’  çıkıp  mübariz  istediğinde( yekeyek  çarpışacağı birisini)  Hamze  çıkmış  ve  bir  hamlede Siba’ı  yok  etmişti. Sonra  Hamze  yanıma  yaklaşmıştı. Ben  hemen  mızrağımı  attım. Mızrağı  Hamze’nin  iki  göğsü  arasına  koydum  arkadan  çıktı  ve  şehid  oldu. Kureyş  Mekke’ye  döndüğünde  onlarla  ben  de  Mekke’ye  avdet  ettim. Hudeybiye  musalahasıondan( anlaşmasından)  sonra  Mekke’de  İslâmiyet  intişar  etmeye  başlayınca  korktum, Tâif’e  kaçtım.  Sonra  Resûlullâh  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem  Mekke’yi  feth’ettiğinde  Tâif’li’ler  an- cemâatin( topyekün)  müslüman  olduklarını  arz’etmek  üzere  Mekke’ye  bir  elçiler  hey’eti  gönderdiler. Beni  de  o  hey’et  arasına  seçtiler. Ve  bana  sakın  korkma!  Şerif-i  İslâm   ile   müşeref   olan   elçilere   Resûlu’llâh   salla’llâhu   aleyhi   ve   sellem  tarafından,   zarar   gelmez,  demişlerdi.   Bu  hey’etle   beraber   gittim.  Resûlu’llâh’ın   huzuruna  çıktığımızda  beni  görünce:  Sen  Vahşî  misin? Buyurdu.  Ben  de: Evet,  Vahşî’yim  dedim.  Resûlu’llâh: Hamze’yi  sen  mi  katlettkin??  Diye  sordu. Ben  de: Bu  iş  size  haber  verildiği  gibi  oldu,  dedim. Resûl-i  Ekrem:  Bana  yüzünü  göstermeye  bilir  misin?  Buyurdu. Ben  de  hemen  hpuzur-u  Saâdet’den  çıktım. Bir  daha  görünmedim..

Resûlu’llâh  salla’llâhu  aleyhi  ve  sellem  irtihal  buyurduğunda  Müseylemetü’l-Kezzâb  vak’ası( yalancı  Peygamebr)  Kendi  kendime:  Ben  de  Müseyleme’ye  karşı  çıkayım,  belki  öldürürüm  de Hazret-i  Hamza  hakkında  irtikâb  ettiğim  cinayetin  mukabil  mükâfatı  olur,  dedim  ve  sevk  olunan  orduya  karıştım,  gittim. Müseyleme  vak’ası  ma’lum  olduğu  üzere  cereyan  etti. Nihayet  günün  birinde  başının  kül  rengindeki  deve  tüyüne  benzeyen  saçları  darma  dağınık  birinin  bir  duvar  deliğinde   bulunduğunu  gördüm.  Harbemi( Hançerimi) bunun  üzerine  attım. Ve  iki  göğsü  üzeriune  kondurdum. Harbe  bunun  iki  kitefeyni( iki  omuzu  arasından)  çıktı. Müteakiben, EnsÂr’dan  birisi (Abdullah  ibn-i  Zeyd)  Müseyleme’nin   üzerine  atılıp  başına  kılıçla  vurdu.  Evin  içinden  bir  câriye: - Eyvâh! Emîrü’l-mü’minin’i ( Müseyleme’yi)  siyah  bir  köle  öldürdü,  diye  feryad  etti

Hazret-i  Hamze’yi  vahşîce  şehid  eden, Hazret-i  Vahşî, bil’ahere, Şeref-i  İslâm  ile  müşeref  oldu. Üstelik, dünya  gözüylea  Allah’ın  Resûlü’nü  gördü, huzurunda  Kelime-i  Tevhid  ve  KELİME-İ  Şehadeti  ikrar  ile  müslüman  olduğu  için, Yukarıdıa  anlatıldığı  gibi, Resûlu’llâh  Efendimizin  ricası  üzerine, “ Bir  daha  bana  görünme,  seni  gördükçe  amcam  Hamze’yi  hatırlıyor,  çok  müte’essir  oluyorum,”  buyurması  üzerine  bir  daha  hiç  görünmmiş  olmasına  rağmen, Sahâbî  olma  şerefine  de  nail  oluyor.” İslâm Öncesini  perdeler,örter,” Hadis-i  Şerifi  fehvasınca, İslâm  ile  müşerref  olmadan  önce,   müşrik, kâfir,  zındık, ve  her  ne  günah  işlemiş  olursa  olsun, bütün  geçmişi  silinir, mükellefiyyet  sıfırdan  başlar,  ibadetlerle  mükellefiyyet, şirk,küfür  ve  ısyandan  kaçınmak, İslâm  Daireasi’ne  girmesiyle  başlar.

İmam-ı  Rabbânî  Müceddid-i  Elf-i  Sânî  Hazret’leri: Zikr-i  Hafî, Tarîkat-i  Nakşibendiyye-i  aliyye, en  yakın  yoldur. Bu  yolda ibtidaen,  henüz  ilk  başta,  diğer  truk’un  saliklerinin  seyr-i  Sülûk’de  ulaştıkları  nihâî   noktadan  başlarlar. Zikr-i  Hafî  Yolu, hüve  hüve, bi’aynihî  Sahabe-i  Kiram’ın  yoludur. Nasılki, Sahabe-i  Kiram, Beşeriyyetin  en  hayırlısı  olan  Allah’ın  Resûlü  ile  ilk  sohbetlerinde  elde  ettikleri  yüce  mertebeye  vasıl  oldukları  gibi, BU  Yolun  büyükleri  de  bu  yolda  “ Bidayette,  nihayeti,”  elde  ederler. Hazret-i  Hamze’nin  kâtili, Hazret-i  Vahşî,  sadece , bir   kerre  Peygamber’imizin   sohbetine   mazhar  olduğu  için, Tâbi’î’nin  en  faziletlisi  olarak  kabul  edilen,  Üveys  el-Karnî    Hazret’lerinden  daha    faziletlidir.

Yine, Abdullah  İbn-i  Mübarek  Hazret’lerine  sorulmuş: “ Hazret-i  Muaviye  Radiya’llâhu  anh  mi? Tarihe,   ikinci   Ömer,  olarak  geçen   adil,   fıaziletli,  Emevî    Hükümdarı.  Ömer   bin  Abdülaziz  mi?  daha  faziletlidir?  Abdullah  İbn-i  Mübarek, “ Allah’a  yemin  ederim  ki, Hazret-i   Muaviye’nin  Resûlu’llâh  ile  beraber  çıktığı ,  harb’lerden   birisinde,  atı’nın   burnuna   giren   tozlar,  Ömer   bin  Abdülaziz’den   daha   hayıryıdır,”   buyurmuştur...