Ne tür canlılar etnik temizlik, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar işler, kutsal yerleri, kiliseleri, sinagogları, camileri, hastaneleri, okulları, zeytinlikleri, su ve arındırma rezervlerini, insanı temel insan haklarından mahrum bırakır. Bombalarla, buldozerlerle evlerini arabalarını yıkar. İnsanları kendi evlerinden uzaklaştırıp, şehirlerinden tahliye eder. Masum reşit olmayan çocukları hapseder, kadınlar ve sivilleri reşit olmayan çocukları hedef tahtası olarak kullanır.

Bütün bunları yapan israilliler, diğer ülkelerin gözü önünde Filistinlileri kendi topraklarında apartheid sisteminde yaşamalarını zorunlu kılıyor, kontrol noktaları oluşturduğu açık hava hapishanesinden çıkarmıyor. Aslında tam olarak 1948'den bu yana 75 yıl boyunca soykırım uyguluyor, kadın, çocuk, bebek katliamı yapıyor. Yaptığı diğer barbarlığın yanı sıra onları ne

tür canlılar destekliyor? Brooklyn'den, Polonya'dan ve başka yerlerden gelen bu siyonaziler nasıl canlılardır? Onuru, utancı, vicdanı olmayan yasadışı işgalcileri nasıl bir canlı destekliyor?

Uluslararası politikadan haberdar olan çoğu insan, 1450'de ortaçağ barbar vahşisi israillinin; masum erkeklere, kadınlara, çocuklara ve bebeklere saldırdığını ve öldürüldüğünü, tecavüz ettiğini, sakat bıraktığını okumuştur.

israilin yasa dışı olarak uyguladığı Filistin'in hukuka aykırı işgali gerçekleşmeden çok önce, Hitler'in savaşından kaçarken ve tüm Avrupa onları istemezken, Ortodoks Yahudiler, Arap Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir arada barış ve uyum içinde yaşıyorlardı; böylece tarihi gerçekleri silerek çarpıtma, sahte bayrak, soykırım, tecavüz, çocuk katliamı yaşanmamıştı.

Gerçek şu ki, bir grup doğu avrupalı, 1945'te Filistin vatandaşlığı için yalvararak Filistin'e geldi, kendilerine yardım etmeleri ve onları topraklarına kabul etmelerine izin vermeleri için yalvardılar. Filistinliler onları memnuniyetle karşıladılar çünkü çok nazik insanlardı. Ve bu Avrupalıların iyi niyetleri karşılığında onlara ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ardından terör çeteleri kurdular ve binlerce masum sivili öldürdüler, ardından 750.000'den fazla Filistinliye yönelik soykırımsal etnik temizliğe giriştiler, bugün hala bunu yapıyorlar.

Ve hala bazı canlıllar Filistin yokmuş gibi davranıyorlar. Oysa Shakespeare onun varlığından haberdardı. 1600'lerin ortalarında William Shakespeare'in "Otello" adlı eserindeki cümlesi Filistin’in varlığına kesin bir kanıttır: “Venedik'teki bir kadının alt dudağına bir dokunuş için Filistin'e yalınayak yürüyeceğini biliyorum.” diyordu Shakespeare. İncil'de Filistin'den ya da Filistinlilerden hiç söz edilmemesi, incilin defalarca yeniden yazıldığı için olabilir mi?

İsrail'in varlığını haklı çıkarmak için İncil'i kullanmak, cücelerin varlığını açıklamak için Pamuk Prenses'ten alıntı yapmak gibidir. Barbarlık ve Siyonist Siyonazilerin vahşeti ve Beyaz Üstünlüğü sınır tanımıyor. Dünya bu israil barbarlığına seyirci kalıyor. 75 yıllık baskılardan bıkan Filistinliler sapan ve taş ile direniyor. Sürecek