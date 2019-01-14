Yalnız Amerika’nın değil, dünyanın en zengin adamı olarak anılan Jeff Bezos, eşi MacKenzie’den boşanıyormuş. Boşanma haberinin tüm dünya medyasında bu derece geniş yer bulmuş olmasının nedeni, boşanmaya konu olan ortak servetin büyüklüğü.
Tüm dünya şimdilerde, boşanma gerçekleşirse, dünya alış-veriş devi Amazon’un ve Jeff Bezos’un servetinin eşler arasında nasıl paylaşılacağını konuşuyor.
Magazin yazarlarının merak ettiği yalnızca servetin nasıl paylaşılacağı değil elbette; boşanmaya neden olan kadının ya da erkeğin kimliği araştırılıyor. Bugüne kadar böyle biri bulunamadı.
Bütün dünyayı ilgilendiren bu boşanma olayının arka planında başka dinamiklerin olduğu konuşuluyor ve bu konudaki iddialar dönüp dolaşıp Trump’la ilişkilendiriliyor. Trump’ın Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan neden çekindiğine ilişkin bir dizi senaryo dillendiriliyor. Donald Trump ve Jeff Bezos gibi Amerika’nın iki süper zenginini karşı karşıya getiren bu söylemlerin gerçeklik payı, yakın bir gelecekte ortaya çıkacaktır.
M. KEMAL SALLI
Trump kimden korkuyor?
Bu sorunun yanıtı olarak, aklınıza ilk gelen isim Savcı Müller olmuştur. Geçmişte kırdığı cevizler nedeniyle, kendisini yargı önüne çıkarabilmek için fırsat kollayan Savcı Müller pusuda bekleyedursun, son zamanlarda Trump’ın korkulu rüyası olan kişi, Amazon’un kurucusu olan Jeff Bezos..
Hayatımızın içinde olmasına rağmen, çoğumuz Jeff Bezos adını ilk kez, geçtiğimiz günlerde magazin sayfalarına düşen boşanma haberi dolayısıyla duymuş olduk.
12 Ocak 1964 doğumlu Jeff Bezos Bezos “dünyanın en zengin erkeği” olarak anılıyor. Yüzde 16.5 gibi bir hissesine sahip olduğu halde, internet alış-veriş devi Amazon’u kendi kurguladığı stratejiler doğrultusunda gönlünce yönetebiliyor.
Yabancımız değil Jeff Bezos, internetten alış-veriş yapanların yolu, mutlaka, ya Amazon’dan ya da Amazon’un çatısı altına girmiş bir internet sitesinden geçmiştir. Bugün ABD’de internet satışlarının 10/4’ü Amazon üzerinden yapılıyor.
Yalnız Amerika’nın değil, dünyanın en zengin adamı olarak anılan Jeff Bezos, 7 Nisan 1970 doğumlu eşi MacKenzie’den boşanıyormuş. Boşanma haberinin tüm dünya medyasında bu derece geniş yer bulmuş olmasının nedeni, boşanmaya konu olan ortak servetin büyüklüğü.
Yalnızca, 194 yılında kurduğu Amazon’un değeri bile, 800 milyar 1 trilyon dolar arasında gidip geliyor. Blomberg Milyarderler Kulübü’ne göre, Bezos’un kişisel serveti de 137 milyar dolar. Başdöndürücü rakamlardan söz ediyoruz. Tüm dünya şimdilerde, boşanma gerçekleşirse, dünya alış-veriş devi Amazon’un ve Jeff Bezos’un servetinin eşler arasında nasıl paylaşılacağını konuşuyor.
Magazin yazarlarının merak ettiği yalnızca servetin nasıl paylaşılacağı değil elbette; boşanmaya neden olan kadının ya da erkeğin kimliği araştırılıyor. Bugüne kadar böyle biri bulunamadı.
Bütün dünyayı ilgilendiren bu boşanma olayının arka planında başka dinamiklerin olduğu konuşuluyor ve bu konudaki iddialar dönüp dolaşıp Trump’la ilişkilendiriliyor. Trump’ın Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan neden çekindiğine ilişkin bir dizi senaryo dillendiriliyor. Donald Trump ve Jeff Bezos gibi Amerika’nın iki süper zenginini karşı karşıya getiren bu söylemlerin gerçeklik payı, yakın bir gelecekte ortaya çıkacaktır.
Günlerdir dedektif gibi çalışan ünlü magazin muhabirlerinin bütün araştırmalarına rağmen, boşanmaya neden olan bir kadın ya da bir erkek bulunamadı. “Ailemizin magazincisi” Ertuğrul Özkök de yaptığı bütün arama taramalara rağmen bir ipucu ele geçirememiş olmanın hüznünü yaşıyor.
Boşanma kararının arka planında bir kişi bulamayan magazinciler şimdilerde Bezos çiftini yakın takibe aldılar. Boşanma kararının sırrını çözebilmek için Bezosların bıraktıkları bütün parmak izleri mercek altında. Merak ettikleri en önemli şeyler, boşanma kararı sonrasında Bezoslar neler yapıyorlar ve boşanma haberini duyurdukları tweetlerin satır aralarında neler gizleniyor?
Boşanma haberini duyurdukları tweetlerde kullandıkları dil “ailemizin magazincisi” Ertuğrul Özkök’ün de aklını karıştırmış, soruyor: “Yahu arkadaş, herşey bu kadar mükemmelse, neden boşanıyorsunuz?”
Bizim tertip Özkök haklı; şu ayrılık duyurularına bakar mısınız:
“Hayatımızın gelişmesi hakkında insanları bilgi sahibi yapmak istiyoruz.”
“Sevgi dolu bir beraberlikten sonra ayrılıp, paylaşılmış hayatımızı arkadaş olarak yaşamaya karar verdik.”
Böyle bir ayrılık haberini okuyunca gözleri dolmayacak bir yürek var mıdır? Devamını okurken mendiller hazır olsun:
“Birbirimizi bulduğumuz için kendimizi çok şanslı sayıyoruz ve birlikte geçen herbir günümüz için birbirimize minnettarız.”
Gel de ağlama.. Gözyaşlarınızı kurularken mesajın en ilginç bölümüne dikkatinizi çekmek istiyorum; galiba aranan ipucu bu satırların aralarına gizlenmiş:
“Geçmişte evli çift olarak harikulade bir yaşantımız oldu, ama gelecekte anne, baba, arkadaş ve yeni projelerde ortak olarak harikulade bir zamanımız olacak. Birlikteliğimizin adı değişse bile, biz bir aile olarak kalacağız, arkadaşlığımız sevgi çerçevesinde devam edecek.”
Boşanma haberlerinde tarafların birbirlerini suçlamasına alıştığımızdan, bir ayrılık haberini duyuran bu mesajın içeriği, Trump’ın başlattığı gelenek doğrultusunda, tweetter duyurularının tersinden okunması gerektiğini mi anlatıyor? Zamanla öğreneceğiz..
BEZOS’UN BOŞANMA HABERİ VE TRUMP
Gelelim, Jeff Bezos’un boşanma haberinin Trump’la ilgisine..
Hatırlayacaksınız, “ABD Savaş mı İstiyor?” başlıklı yazımızın bir yerinde, 2020 başkanlık seçimlerinde öne çıkacak bir dizi başkan adayının adını vermiştik:
“ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığında gelen heyetin Ankara’dan önce İsrail’in yeni Başkenti Kudüs’te İsrail Başbakanı Netanyahu ile buluşmaları, bir anlamda, Senatör Lindsey Graham’ın Başkan’dan aktardığı İran’a ilişkin söylemlerin onaylanması oluyordu.
Başkan Trump, Netanyahu’ya, “İran konusunda endişelenmeyin, arkanızdayız” mesajı göndermiş oluyordu. Çünkü, Trump’ın, 2020’deki başkanlık seçimlerinde, Hillary Clinton, Joe Biden, Elzabeth Warren, Steve Bannon, Jeff Bezos, Beto O’Rourke ve Nikki Haley gibi güçlü rakipler karşısında Yahudi lobilerinin desteğine ihtiyacı vardı.”
Başkan adayları arasında Jeff Bezos da vardı.. Başkan Trump’ın yörünge değiştirmelerinden bıkan Pentagon, yeni dönemde, Beyaz Saray’a güçlü, becerikli kendisiyle birlikte adım atacak bir zengini taşımak istiyor. Yaklaşan başkanlık seçimleri dolayısıyla Hillary Clinton, Joe Biden, Elzabeth Warren, Steve Bannon, Jeff Bezos, Beto O’Rourke ve Nikki Haley gibi isimlerden söz ediliyor, ama Washington kulislerinde en şanslı başkan adayı olarak Jeff Bezos’un adı geçiyor.
Pentagon’un Rothschild Ailesi’nin karşısına Jeff Bezos’la dikilmek istediğini Trump da biliyor.
Rothschild Ailesi ile yakınlığını ve muhabbetini bilenler, Yahudi kökenli Jeff Bezos’un Pentagon tarafından destekleneceğine inanmakta zorlanıyorlar. Pentagon şahinleri arasında Bezos’un başkanlığına karşı olan bir grup da var. Fakat, bu kadar güçlü bir ismi Rothschildlere bırakmak istemeyen Pentagon, Geoege Soros’tan sonra, Savunma eski Bakanı Mattis’in girişimiyle, Jeff Bezos’u da kendi yörüngesine almayı başardı. Ortada birçok adayın ismi dolaşmasına rağmen, önümüzdeki seçimlerde Trump’ın yerine gelecek sürpriz başkan belli: Jeff Bezos!
Ailenin dolaylı desteği ile bu oyunu bozmak isteyen Trump’ın Bezosların boşanma olayını organize ettiği konuşuluyor. Jeff Bezos, eşi MacKenzie Bezos’un boşanma isteğini yumuşak bir geçişle olması kaydıyla kabul etmiş. Yakın bir gelecekte seçmen karşısına çıkmaya hazırlanan jeff Bezos, “geçimsiz biri” imajı vermek istemiyor. Boşanma haberini duyuran tweetlerde özel bir anlatım dili kullanılmasının nedeni de eşler arasında varılan mutabakata bağlanıyor.
Trump’ın, Pentagon’un karşısına çıkarmaya hazırlandığı Jeff Bezos’un servetini tırpanlamak için boşanma olayını desteklediği konuşuluyor. Çünkü, Washington eyalet yasalarına göre, evlilik öncesinde çiftler arasında servet paylaşımı konusunda bir protokol yapılmışsa, boşanmada oraya konulan koşullar geçerli oluyor. Jeff Bezos gibi, 1994 yılında kurduğu Amazon’u dünyanın en büyük şirketleri düzeyine yükseltebilen birinin protokol imzalamayı ihmal etmiş olması düşünülebilir mi? Evlenme olayı Amazon’un kurulması öncesinde gerçekleşmiş olduğundan, Bezos’un böyle bir protokol imzalamamış olması mümkündür.
DUYGUSAL AYRILIK DUYURUSU NEYİ HEDEFLİYOR?
Amerikan seçmeninin ailesini mutlu edememiş, 25 yıllık yuvasını dağıtmış bir adaya başkanlık şansı tanımayacağı biliniyor. Bezos çiftinin boşanma kararlarını duyurdukları mesajda, “Gelecekte de anne, baba, arkadaş ve yeni projelerde ortak olarak harikulade bir zamanımız olacak. Birlikteliğimizin adı değişse bile, biz bir aile olarak kalacağız, arkadaşlığımız sevgi çerçevesinde devam edecek” duygusal söylem, 2020’de seçmen karşısına çıkmaya hazırlanan Jeff Bezos’un imajını zedelememeye yönelik bir önlem de olabilir.
Önümüzdeki günlerde, Washington Post’un yeni sahibi Jeff Bezos’u Amazon’un kurucu ya da dünyanın en zengin adamı olarak değil de, ABD’nin yeni başkan adayı olarak anacağız..