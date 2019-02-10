TRUMP-BEZOS SAVAŞI KIZIŞIYOR

Trump ile Bezos, ABD başkanlık koltuğunu ele geçirmek için kıyasıya savaşıyorlar, ama Steve Bannon’ın, Avrupa Ordusu’nun kurulmasını kesin olarak önledikten sonra, ikisini de savaş alanının dışına iteceğinden kuşkunuz olmasın. Pentagon şahinlerinin sık sık karar değiştiren yeni bir Trump deneyimi yaşamak isteyeceklerini sanmıyoruz.
Trump’ı başkanlık koltuğuna taşıyan ekibin lideri Steve Bannon’un Amerika’da ve Avrupa’da yaşadığı bunca deneyimin ardından, başkanlık koltuğunu Trump’a ya da Bezos’a bırakma olasılığı giderek zayıflamaktadır. Steve bu hamlesiyle, kendisini görevden alan Trump’tan da intikamını almış olacaktır.
Pentagon ile Beyaz Saray arasındaki küresel egemenlik savaşı derinleşirken, küresel barışın üzerine dolaşan kara bulutlar da giderek yoğunlaşıyor.
Allah dünyamızı çılgınlıklardan korusun.
Gazetelerde izliyorsunuz; Donald Trump-Jeff Bezos savaşı giderek kızışıyor. Yalnız dikkat, bu savaşın karşı bir de cephesi de var ve asıl o cepheye odaklanmak gerekiyor.
180 milyar dolarlık servetiyle “Dünyanın en zengin adamı” olarak tanınan Amazon ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, geçtiğimiz günlerde, karısından boşanma ve nafaka hikayesiyle gündemimize girivermişti.
Magazinciler, Jeff Bezos’un karısından niçin boşandığından çok, servetini karısıyla nasıl paylaşacağı konusuyla ilgilenmişlerdi. “Ailenizin magazincisi” Ertuğrul Özkök dahi, 180 milyar doların nasıl paylaşılacağı konusuna yoğunlaşınca, boşanmanın perde arkasındaki Trump-Bezos mücadelesi karanlıkta kalmıştı.
Magazin basınının Jeff Bezos’un boşanma hikayesine, 180 milyonun nasıl paylaşılacağı hesaplarına yoğunlaştıkları günlerde, olayın perde arkasını irdeleyen iki yazı yazmıştık ( ). Bu yazılarımızda, görebildiğimiz kadarıyla, Trump-Bezos savaşının nedenlerini ve ABD başkanlık koltuğuna uzanan olası gelişmeleri anlatmaya çalışmıştık.
Trump-Bezos arasındaki savaş hafife alınacak bir olay değildi. ABD’nin Trump sonrasındaki başkanını belirleme mücadelesi başlamıştı ve bu mücadele, hem ekonomi hem de siyaset başlıklarıyla tüm dünyayı etkilemekteydi.
BEZOS’U KİM NEDEN TEHDİT ETTİ?
Önce karısından boşanma haberiyle gündemimize düşüveren dünyanın en zengin adamı, Amazon’un ve Washington Post gazetesini sahibi Jeff Bezos, geçtiğimiz günlerde, bir tehdit haberiyle yine gazetelerin manşetindeydi. National Enquirer dergisinin sahibi Davit Pecker, Washington Post gazetesinin sahibi Bezos’u, “Kaşıkçı olayını kapat, yoksa çıplak fotoğrafların yayınlanır” diyerek tehdit etmişti. Trump’ın yakın dostu olan Pecker’in, “Kaşıkçı olayını kapat” cümlesinin yazıya dökülmeyen devamını tahmin etmek zor değil, Bezos’a üstü kapalı olarak, “Trump’ın önünden çekil” mesajı veriliyor.
‘Trump Kimden Korkuyor?’ başlıklı yazımızda da söz etmiştik, bir süre önce Washington caddelerinde 19 Eylül 2019 tarihli sahte Washington Post gazeteleri dağıtılmıştı. Gazetenin manşetinde Trump’ın Ukrayna’ya kaçtığı duyuruluyordu. Sahte gazeteleri kimin basıp dağıttığına ilişkin yeterli delil bulunamadığı için Washington Post’a dava açılamamıştı. Trump da, Bezos’a, yakın dostu Davit Pecker’ın National Enquirer’in manşetinden saldırıya geçmişti.
BEZOS, “BU TEHDİTLER BENİ DURDURAMAZ” DİYOR
Jeff Bezos bu tehdide boyun eğecek mi, yoksa “Başkan çıplak!” manşeti eşliğinde yayınlanacak fotoğraflara rağmen başkanlık mücadelesine devam edebilecek mi?
Jeff Bezos, Lauren Sanchez adında mankenlere nal toplatan bir sevgilisi olduğunu gizlemiyor. Sanchez’in çıplak fotoğraflarının American Media İnc. Yayın organı olan National Enquirer tarafından yayınlanmasının kendisini yıpratamayacağını savunuyor.
Bezos Enquirer’in tehdidini bir zorbalık olarak niteliyor ve “Böyle bir zorbalığa benim konumumdak biri karşı çıkamıyorsa, kim çıkabilir? Derginin sahibi Davit Pecker Donalt Trump’ın yakın arkadaşı. Bu tehditler beni durdurmaz” diyor.
Bezos, “Çıplak fotoğrafların yayınlanır” tehdidini alınca, National Enquirir’in sahibi Davir Pecker’in bu fotoğraları nasıl ele geçirdiğine ve siyasi bağlantılarını araştırmak üzere bir ekip oluşturmuştu. Pecker de bu ekibib yaptığı çok yönlü araştırmalardan rahatsızlık duymuş ve Bezos’a gönderdiği haberde, araştırmayı derhal durdurmasını, “American Media Inc.’in siyasi güçler tarafından desteklendiğine ve yönlendirildiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunamadığını” duyurmasını istemişti. Bunu bir zorbalık olarak niteleyen Bezos da, böyle bir açıklama yayınlamayacağını bildirmiş, “Tehditler beni durduramaz” demişti.
TRUMP-BEZOS SAVAŞININ KARŞI CEPHESİ
Şimdilerde yanıtı aranan sorular şunlar:
Trump-Bezos savaşını kim körüklüyor; perde arkasında hangi güçler savaşıyor?
İkisi de Rothschild Ailesi’nin desteği ile zirvelere tırmanan Trump ile Bezos arasındaki kavganın nedeni nedir? Son zamanlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle Pentagon’la sürekli çelişen Trump yerine Bezos mu hazırlanıyor?
Yahudi asıllı, Rothschild destekli Bezos Pentagon şahinleri tarafından kabul görecek midir?
Trump’ı başkanlık koltuğuna taşıyan, sonra da Trump tarafından görevden alınan Steve Bannon bu çekişmenin, bu mücadelenin neresinde? Trump-Bezos kapışmasına nasıl bakıyor?
Trump-Bezos çekişmesinin soncunu Bannon’ın kararı belirleyecektir. ABD başkanlık seçimlerinin inceliklerini çokiyi bilen, Trump’tan önce Brezilya’da Bolsanoro’yu cumhurbaşkanlığına taşıyan Steve Bannon, “Bu yarışta ben de varım” dediğinde, Trump da Bezos da başkanlık yarışında şanslarını büyük ölçüde kaybederler.
Pentagon şahinleri, bundan böyle Rothschild’lerin, ABD’nin dış politikasını belirlemede etkin bir güç olmasını istemiyorlar.
Rothschild’lerin ABD’nin askeri gücünü kullanarak dünyanın patronu olmak istediklerini, buna asla izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Pentagon ile Beyaz Saray arasında süregelen egemenlik savaşının özü, özeti bu.
Pentagon Rothschild’lerin önünü kesmek istiyorlar, ama ABD ekonomisi bu hevesi desteklemiyor; “Küresel Lider”in 11 trilyon dolar tahvil borcu var. Bu ödemelerin 5.6 triyon doları kısa vadeli. İki yıl önce Suudi Arabistan’ın 750 milyar dolar tutarındaki petrol birikimine ve Mısır Lideri Mübarek’in, Irak’ın Lideri Saddam’ın Libya Lideri Kaddafi’nin, Tunus Lideri Bin Ali’nin, Yemen Lideri Salih’in çeşitli ülkelerin merkez bankalarındaki hesaplarına el koyan ABD’nin trilyon dolarlarla ifade edilen bu tahvil borçlarını ödemeyeceği ya da ödeyemeyeceği, yeni bir dünya savaşını göze alabileceği konuşuluyor.
Başta Rothschild Ailesi olmak üzere, dünyanın finansal baronları Avrupa Ordusu gibi bir silahlı güç kurmak için çabalarken, Pentagon şahinleri de ABD’nin silahlı gücü arkasına sağlam bir dolar koymanın peşinde.. Rothschildler dolar yerine Bitcoin sürprizini hazırlarken, Pentagon şahinleri de, dünyanın enerji kaynaklarını kontrol altına alarak doların saygınlığını korumak istiyorlar.
Steve Bannon Avrupa’yı karış karış dolaşarak Avrupa Ordusu kurma girişimlerini kesin olarak sonlandırma çabasında. Emrindeki sarı yelekliler ordusuyla, Avrpa Ordusu’na destek veren ülklerin caddelerini yangın yerine çeviriyor.
Ortadoğu’da, Suriye’de, Afrika’da, Avrupa’da, kısaca dünyada neler olup bittiğini anlayabilmek için, öncelikle Pentagon şahinleri ile Rothschild Ailesi arasındaki savaşı izlemek gerekiyor. Yeryüzünde esen bütün rüzgarlar bu savaşın izlerini taşıyor. Fotoğrafın bütünğne bakmakta yarar var.
TRUMP MI, BEZOS MU DERKEN…
Trump ile Bezos, ABD başkanlık koltuğunu ele geçirmek için kıyasıya savaşıyorlar, ama Steve Bannon’ın, Avrupa Ordusu’nun kurulmasını kesin olarak önledikten sonra, ikisini de savaş alanının dışına iteceğinden kuşkunuz olmasın. Pentagon şahinlerinin sık sık karar değiştiren yeni bir Trump deneyimi yaşamak isteyeceklerini sanmıyoruz.
Trump’ı başkanlık koltuğuna taşıyan ekibin lideri Steve Bannon’un Amerika’da ve Avrupa’da yaşadığı bunca deneyimin ardından, başkanlık koltuğunu Trump’a ya da Bezos’a bırakma olasılığı giderek zayıflamaktadır. Steve bu hamlesiyle, kendisini görevden alan Trump’tan da intikamını almış olacaktır.
Pentagon ile Beyaz Saray arasındaki küresel egemenlik savaşı derinleşirken, küresel barışın üzerine dolaşan kara bulutlar da giderek yoğunlaşıyor.
Allah dünyamızı çılgınlıklardan korusun.