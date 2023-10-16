ANADOLU’DA,   TECDİD   VE    TEDRİS’E    ENSÂR   OLANLAR!...

Hazreti   Üstaz’ımızın   ilk   talebe   ve    müntesiplerinden,   Mustafa   Çırpanlı,  Kalaycı   Hdca, Mehmed   Oral,  Demirci   Hoca,   Mustafa  Özdemir. ( Gazioğlu),   Alanya’ya    dönmüşler,   kendi  evlerinde  ya  da,  bulabildikleri,   müsaid   bir  yerde,  talebe  okutmaya  başlamışlar.   Etraf   iller’de  duyulunca,  Orta  Anadolu  ve  Akdeniz  Bölgelerinden,  Tedrisat  için   Alanya’ya,    talebe   akını  başlamış,   fakat,  kalabalık  talebe’yi   ne   barındıracak  yer   var,  ne  de,  ders   okutulacak,   mekân’lar  var.    1949- 1950 ‘ li’  yılları,  Çırpanı   Hoca,  Kalaycı  Hoca,  Demirci  Hoca, Kıvrasıllı,  Mustafa  Efendi,( Mustafa  Arıkan),  Zühdü’nün ,  Hüseyin    Efendi  Hüseyin  Özge).  Aralarında  istişare  ederler.  Müracaat  eden  kalabalık  talebe’ye  cevap  verecek,  ibate  ve  iaşe’lerinin  yanında  ibadet  ve  Tedrisata  da  cevap  verebilecek  büyüklükte  bir  Kur’ân  kursu  yaptırılmasına  karar  verirler. Zaman  zaman, İstanbul’a  Efendi  Hazret’lerini  ziyarete  geldriklerinde,  Efenidm, Çok  müracaat  var,  ama  biz  kıt  imkanlarımızla  pek  azına  cevap  verebiliyoruz,” dediklerinde,  Hazreti  Üstaz’ımız, “ İnşâ  Allah!  Alanya’ya  büyük  bir  Kur’ân  Kursu  yaptırırsınız,  okumak  için  müracaat  eden,  herkesi  kabul  edersiniz,İslâmî    ilim’leri  tahsil  için  kapıya  gelenler,  asla  geri  çevrimeliler,”  buyurmuştu.  Mübareğin  bu  sözlerinden  de  cesaret  alarak,  en  az,  500  kişiyi  barındıracak,  büyük  bir  kurs  binası  yaptırmak  üzere,  teşebbüs  edildi. Günün  şartları  da  dikkate  alınarak,  Kurs’un Şehir  Merkezine  uzak,  kuytu   bir   yerde,  yapılmasına    karar  verildi.  Düşündüler! Bu  Kurs  için  en  ideal  yer, Alanya  Şehir  Merkez’ine takribî,  8-10  km. mesafede, O  tarihlerde  köydü,  şimdilerde,  Alanya’nın Mahallesi, Oba  Köyü-  mahallesi... Oba’da, Kıvrasıllı,  Mustafa  Efendi  ( Mustafa  Arıkan)’ın,  Merhume,  Zevcesi,  Merhum’lar,  Hasan  Arıkan  ile  Mehmed  Arıkan’ın,  Merhume  Vâlide’leri,  Hadîci  Cihâde  Arıkan’ın   Ailesine  aid, İçinden,  Dim  Çayı’nın  geçtiği,  uçsuz,  bucaksız,  Sarı4kadılar  Çiftliği  bulunmaktadır. Devri’ne  göre,Tarihî   İpekyolu  Güzergah’ında  Seçuklu’lar  tarafından  inşa  ettirilmiş  hanlar  büyüklüğündeki  bu  kurs,  Sarıkadılar   Çiftliğinde,   Çiftliğin   varislerinden,   Tevfik  Ağa’nın  Konağının   yakınında  inşa  ettirilmiştir. Kısa  zamanda  Talebe-i  Ulûm  ile  dolmuş,  şimdiki  gibi  dernekler  vakıflar  yok, Yakın  yerlerden  gelen  talebe,  her  hafta,  köyüne  kasabasına  gider,  iaşe veibatesi  için  bir  şeyler  getirir,  uzak  bölgelerden  gelenlerin  iaşe  ve  ibatesi  ise, Bu  Kurs’a,  Tedris  ve  Tecdid  hareketine, uzak  bölgelerden  hicret  eden  Talebe-i  Ulûm’a Ensâr  olan,  Merhum,  Kıvrasıllı,  Mustaf  Efendi,  ( Mustafa  Arıkan)  karşılanıyordu. Bu  Kurs’ta, Cum’a  hariç  hafta’nın  her  günü  Alanya’dan  atı’ya  Sabah’ın  erken  saatlerinde  gelip,  gece’nin  geç  vakitlerinde,  dönen,  Merhum, Mustafa  Çırpanlı  Hoca’mız,  ders  okutuyordu. Bu  Kurs’ta  okuyan  talebe’nin  neredeyse,  tamamı, Diyanet  İşleri  Reisliği’nin  açtığı  müftülük-  vaiz’lik  imtihanlarını  kazanmışlardı. Bunlardan  birisi  de,   İlerlemiş   yaşına   rağmen, Aslen,  Özbekistan’lı,  Sovyetler  Birliği,  askeri  ike  Almanlar  tarafından,  esir  alınarak, Almanya’ya  götürülen,  Merhum,  Nureddin  Nemengânî  idi.Almanya-  Münih’de  ,  Alman  Devleti  tarafından,  Göçmen  müslümanlar  Başimamı  olarak  ta’yin  edilmişken,  1950’li   yılların  başında,  Türkiye’ye  gelmiş,  Hazreti’mizi  bulmuş,  intisap  etmiş,  Alanya’da,  Çırpanlı  Hoca’mızın  Ders’lerine  iştirak  etmiş,   diğer  arkadaşlarıyla  birlikte,  Diyanet  İşleri  Reisliği’nin  açtığı, müftülük-  vaiz’lik  imtihanlarında,  müftülüğü  kazanmış  ve  müftü  olarak  Afyon-  Emirdağı’na  ta’yini  yapılmışken, Hazreti’mizin  ta’limatı  ve  tensibiyle, TEKRAR  Almanya’ya  dönmüş, Avrupa’da,  yeni  yeni  başlayan, Tecdid,Tedris, ihda  öve  irşad  hizmetlerine  öncülük  etmiştir...

1956  yılı,  Anadolu’da, Tecdid  ve  Tedrisatın   inkişafı’nın  başlangıç  yılı  sayılabilinir;İstanbul’da, Hazreti  Üstaz’ımızın  Rahle-i  Tedrisinde  bulunmuş, vaiz’lik  İmtihanı’nı  kazanmış,  o  devirde,  Konya’nın  bir  İlçesi  durumundaki  Karaman’a  vaiz  olarak  ta’yin  edilmiş,  Merhum,  Şükrü  Taşkıran,  Karaman’da  Kurs  açmış,40-50  talebe’ye  ders  okutuyordu. Şükrü  Taşkıran’ın  Karaman’da  açtığı  bu  Kurs, Konya  ve  civarında  açılan  ilk  Kursumuzdu.Anadolu  kurs’larında,  yetişmiş,  Tekâmülaltı  veya  Tekâmül  seviyesine  gelmiş, Talebe,  İstanbul’a  alınımıyordu. Anadolu  Yakasında, tahsis  edilen  veya  kiralanan  konaklar,  Bağevleri, İstanbul  yakasındaki,  cami-  fabrika  arasındaki  üzeri  saçla  örtülü,  geniş  sundurma  ihtiyaca  cevap  vermiyordu.

Tekâmülaltı, hatta  Tekâmül  seviyesindeki  talebe  için, İstanbul’a  yakın  bir  kurs’a  ihtiyaç  vardı. İstanbul’a  nispeten  yakın,  Düsce,  Cumayeri,  Köyün’de  Merhum,  Hacı  Ahmed  Şen, bu  Kurs  ve  Talebe-i  Ulûm’a  ensar  oldu. Talebe’nin  ibate  ve  iaşesini,  bütün  ihtiyaçlarını, Cumayeri   ve   civar  köylü’leriyle,    birlikte,  karşıladı. Merhum,  Hasan  Arıkan  Hoca’mız,  Cumayeri’nde,  ders  okuttu. Harun  Reşid  Tüylüoğlu, Kemal  Er,  Kemal  Coşkun   gibi,  ağabeyler,   burada,  ders   okudular, müftülük-vaiz’lik   imtihanlarını   kazandılar,    yıllar   boyu,   Yurdumuzun    muhtelif   yerlerinde   ve  yurtdışında,  müslümanlara   hizmet  verdiler...

 Fetret   devrinde,  Tecdid,  Tedris   hizmetlerine,  Talebe-i  Ulûm’a,,   ensârlık   yapan,  Merhum,  Hacı  Ahmed  Şen  Amcayı,  rahmetle,  minnetle   ve  şükranla,   yâd  eder,  Rabbimin  vâsî   rahmetiyle  muamele etmesini  temenni  ederim.  Mekânı,   cennet,   makamı,   âlî    olsun,   İnşâ  Allah!...