İyi hafta sonlarınız olsun can Dostlarım!

GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE SOYKIRIM YAŞANIYOR!

DÜNYA MAZLUMLARIN KATLİNE SEYİRCİ HER DAİM!

TÜRK VE MÜSLÜMAN ise katledilen SES SEDA YOK YA DA CILIZ!

RABBİM YARDIMCISI OLSUN MAZLUMUN...

AMA MAZLUMUN VE MÜSLÜMANIN DA AKILLI OLMASI GEREK!

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Öncelikle geçen sene BARTIN MADEN FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN 43 MADENCİ ŞEHİDİMİZİN RUHLARI ŞAD ;MEKANLARI CENNET OLSUN!

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Benim içinse gün bu saat itibarı ile bile

haberleri izle-değerlendir olarak geçti-geçiyor!

BİDEN’ın söyledikleri, özellikle “TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SINIR DIŞI OPERASYONLARINA İZİN VERİLEMEZ”sözü tam İSRAİL-HAMAS-FİLİSTİN olayı üzerine anlamlı ve planlı geldi.

Üstelik tam da ORTADOĞU DA ABD EMPERYALİZMİ tarafından yaratılmış DEAŞ varlığı için “YABANCI ASKER tezkeresi” görüşmesi TBMM gündeminde iken!

VE BUNUN ÜZERİNE YABANCI ASKERİN ÜLKEMİZDE ve YAKINLARINDA ne işi var? diye sormak gerekirken;MSB’na yakın kaynakların:GAZZE İÇİN HAZIRIZ”açıklaması;

ATATÜRK’ÜN “BÜTÜN BİR DÜNYA BİR TÜRK DELİKANLISININ BURNUNUN KANAMASINA DEĞMEZ”sözünü hatırlamamı sağladı...

BIRAKIN GAZZE’YE “YABANCI ASKERLER”GİTSİN!

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Yani kısaca sonuç her zamanki gibi!Dışarıdan kuşatılmış;içeriden toparlanmaya çalışıyoruz.

Rabbim yardımcımız olsun!

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Değerli dostlar geçmiş tarihe gidelim!

TARİH YAPRAKLARINDAN EĞİTİCİ,

HAYRANLIK UYANDIRICI,GURURLANDIRAN BİR SAYFA tarihte bugün.

Tam da NUTUK’DAN DERS ALMAMIZ GEREKEN GÜNLERDE OLDUĞUMUZ BELLİ...

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 15 EKİM 1927 tarihinde ,TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE NUTUK'U okumaya başlar.Kurtuluş Savaşını gerektiren sebeplerden başlayarak;süreci,zafere ulaştıran çetrefilli yolu;zaferden sonra yapılması gereken devrim ve yenilikleri içeren değişiklikleri;belgeleri ile ve kronolojik sıralamasına göre aktarır...

36 saat süren okuma,20 EKİM 1927'de

ATATÜRK'ÜN ÜNLÜ SÖYLEVİNİ

TÜRK GENÇLİĞİNE ATFETMESİ;

CUMHURİYETİ TÜRK GENÇLİĞİNE EMANET

ETMESİ İLE SONLANIR...

HER TÜRK GENCİ OKUMA-YAZMAYI ÖĞRENDİĞİ ANDAN İTİBAREN NUTUK'U OKUMALI VE ANLAMALI;

ATASINA VERDİĞİ SÖZÜ,VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMELİDİR...

ÇÜNKÜ HEPİMİZ,

KURTULUŞ SAVAŞINI GERÇEKLEŞTİREN VE ZAFERE ULAŞAN ATALARIMIZA BORÇLUYUZ GÜNÜMÜZÜ...

ÇÜNKÜ HEPİMİZ,YARINLARIN SAHİBİ ÇOCUKLARIMIZA BORÇLUYUZ GELECEĞİ;

ÇÜNKÜ BİZ TÜRK TARİHİNİ YAZAN ECDADIMIZA BORÇLUYUZ DÜNÜMÜZÜ!!!

VATAN,MİLLET,BAYRAK İÇİN TOPRAĞA DÜŞMÜŞ HERKESLE BİRLİKTE;

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARININ DA RUHLARI ŞAD OLSUN !!!

NUTUK TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLAN HERKESİN BAŞUCU KİTABI OLARAK,

BAŞUCUNDA-ÇANTALARDA-İŞYERLERİNDE,

SONUÇTA BEYİNLERDE YERİNİ ALMIŞ OLSA İDİ;ÜLKEMİZ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ,

BUGÜN YAŞADIĞI SIKINTILARI YAŞAMAZ;

BUGÜNKÜ KUŞATILMIŞLIK İÇERİSİNDE OLMAZDI...

GEÇ DEĞİL EY TÜRK MİLLETİ!

HEDİYENİZ “NUTUK”OLSUN;

“NUTUK”ÇANTANIZDA MUHAKKAK BULUNSUN...

Tarih derstir;Tarih pusuladır;

Yönümüzü belirler...

