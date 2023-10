DİNLEYENİN KALBİNE DOKUNUYOR

Müzisyen, yorumcu, besteci Gökhan Türkmen yeni teklisi Kiraz Çiçeklerini video klibiyle tüm dijital platformlarda yayınlıyor. Gökhan Türkmen, tamamen akustik enstrümanlarla tasarladığı yeni teklisi Kiraz Çiçekleri’ni Gtr Müzik etiketiyle 13 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlıyor. Sözlerin anlatımındaki sadeliğe uygun bir düzenleme yapmak istediğini anlatan Türkmen ‘bu şarkı herkesin içinde bir yerlere dokunacak’ dedi.

HER ŞEYE İNAT GÜLÜMSELİM

"Benim Yolum" adlı albümü ile tüm dijital platformlarda da listelerin başında yer alan Burcu Güneş, Anıları Yak diyerek mutluluğun açıkladı. "Gülümse" adlı video klibini sevenleri paylaşan Ünlü Sanatçı şarkımın sözleri gibi her şeye inat hep gülümsüyelim dedi.

AMERİKA'DAKİ FASHİON DERGİSİNİN KAPAĞI OLDU

Ayça Varlıer Amerika'da basılı olan yayınlanan Fashion Republic dergisine kapak oldu. Derginin kapağında yer alan Varlıer için 'Cesur ve Güzel' başlığı kullanıldı. Derginin iç sayfalarında iki fotoğrafıyla yer alan Varlıer için 'Büyüleyici fiziği , oyunculuk ve şarkıcılıktaki tartışmasız yeteneği ile karşınızda Ayça Varlıer...' denildi.

BAMBAŞKA BİR TARZ

Son dönemde yapmış olduğu başarılı işlerle müzik sektöründe ve listelerde güzel bir yer edinen Duygu Eskin , farklı bir tarza sahip olan 'Sor'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Duygu Eskin'e ait olan çalışma'nın Rap sözleri N1kotyn'e ait. Şarkının aranje ve mix-mastering'ini Halil Engin, klibin yönetmenliğini ise Murat Toparlı üstlendi. Duygu Eskin 'Sor' sanatçının youtube kanalı ve tüm dijital platformlarda yayında.

10 DANSÇI VE PAPAĞANLA KLİP ÇEKTİ

Türk pop müziğinin genç ve iddialı isimlerinden Oğuz Saral, yeni şarkısı "Maske" yi müzikseverlerin beğenisine sunmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Kendine has sesiyle ve tarzıyla dikkat çeken genç sanatçının yeni şarkısının sözü ve müziği Şükran Burcu Görcün & Fatih Mehmet Görcün imzası taşırken şarkının mix & mastering çalışmalarını ise Özgür Yurtoğlu üstlendi.Enerjisiyle ve üretkenliğiyle dikkat çeken Oğuz Saral'ın yeni şarkısı "Maske" , farklı ve göndermeli sözleri eşliğinde kısa sürede TikTok akımlarının yeni şarkısı olmaya aday.

DEKOLTE GİYMEYİ UNUTMUŞUM

12 yıl aradan sonra “Tutamıyorum Sevdaları” isimli şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Şahsenem, yolunda doludizgin devam ediyor. Müziğe verdiği ara sonrası aldığı kilolarla çok konuşulan Şahsenem, eski formuna yaklaşmasıyla birlikte tekli şarkısını da sevenlerine sundu. Klip çalışmasında ve fotoğraf çekimlerinde güzelliği ile büyüleyen Şahsenem, fazla kiloları yüzünden kamufle etmek için vücudunu örten ve fiziğini gizlediği kıyafetleri tercih ediyordu. 12 yıl boyunca dekolteden uzak olduğunu ve dekolte nasıl giyilir taşınır unuttuğunu vurguladı.

SAHNEDE ZOR ANLAR

Kış sezonunun gelmesi ile birlikte yoğun konser maratonuna başlayan Ömür Gedik, iki gün üst üste Ankara ve İstanbul Günay’da sahne aldı. İstanbul'daki konserinde büstiyerinin kopçası kopan Gedik frikik vermemek için sahnesine ara vermek zorunda kaldı. “En korktuğum şey başıma gelmek üzereydi. Büstiyerim tamamen açılsaydı sahneden ağlayarak inerdim. Nazar çıktı herhalde” diyen Ömür Gedik sevilen şarkılarıyla programını tamamladı.

HEVESİMİN KATİLİ

Aysel Gürel ve Günay Çoban şarkıları da söylemek istiyorum. Tutkuyla yorumladığı şarkılarla geçtiğimiz yıl müzik endüstrisinde yerini alarak kısa sürede duru sesiyle dikkatleri üzerine çeken Gözde Sucu’nun, altıncı şarkısı ‘’Hevesimin Katili’ tüm digital platformlarda yerini aldı.

HER TÜRLÜ MÜZİĞİ İYİ İCRA ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Seçil Gür, Alper Ergez'in sorularını yanıtladı. Ünlü isim hayatından, kariyerinden ve projelerinden bahsetti. Sevilen şarkıcı müzik tarzıyla ilgili olarak her tür müziği sevdiğini ve iyi icra ettiğini söyleyerek şunları dile getirdi. ‘’Dinleyicilerimle bir araya geldiğim ilk günden beri söylediğim ve arkasında durduğum bir tarzım var. Bir tarzın temsilcisi olmadığım, her tür müziği iyi icra ettiğimi düşünüyorum, kalbimle enerjimin tuttuğu her şarkıyı da dinleyicilerimle paylaşıyorum. Bu pop olur, arabesk, jazz ya da rock. Müziğin her türünü seviyorum ve farklı türden müzik dinleyen insanlarla buluşmak bana keyif veriyor’’ dedi.

CANSEVER’DEN TAM DESTEK

Fantazi-Arabesk müziğinin güçlü sesi Ferdi Kadıcık, "Kıyametin Kopsun" adlı yeni teklisiyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Kendine özgü besteleriyle dikkat çeken sanatçı, bu eserini Kemal Aslan Music Production etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu. Ferdi Kadıcık, yeni teklisinde arabesk müziğinin usta yorumcusu Cansever ile işbirliği yaptı. Cansever'in özgün yorumuyla şarkıya hayat verdiği bu düet, dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor. Ayrıca, Cansever, "Kıyametin Kopsun" adlı şarkının klibinde de yer alarak, Ferdi Kadıcık'a tam destek verdi.

MELİS FİS BU KEZ ‘DELİRİYOR’

Başarılı genç sanatçı Melis Fis kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Yakın zamanda yayınladığı parçalarla adından söz ettiren yetenekli genç sanatçı, bir sürpriz yaparak yeni bir şarkısını daha sevenleriyle buluşturdu.“Deliriyorum” adlı enerjik ve hareketli parçanın söz müziği pop dünyasına başarılı bir giriş yapan Melis Fis’e aitken, düzenleme Sezer Dinç, mix mastering ise Utku Ünsal imzası taşıyor.

SANAT VE MÜCEVHERİ YAPAY ZEKAYLA BULUŞTU

Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Art for Jewellery: Inspiration Hub” mücevher ve sanatı 4 gün boyunca fuarda bir araya getirdi. Mücevher Marka Danışmanı Aylin Gözen ve Öznur Yakın’ın düzenlediği etkinlik “Zamansız Asalet - Klasikten Yapay Zekaya İlham Kaynakları” adıyla, bir dönemin ikonik tasarımları olan klasik arabaları, yapay zeka ile ortak hazırlanan bir organizasyonda katılımcılara sundu.

AŞİNAYIM

Türkçe Pop’un yükselen kadın sanatçısı Ceren Gündoğdu’nun 2024 yılında yayınlayacağı ve tamamı kendisine ait şarkılardan oluşacak olan 2. stüdyo albümünden ilk şarkı “Aşinayım” dinleyiciyle buluştu. CGC Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının sözü ve müziği Ceren Gündoğdu, düzenlemesi Can Atasever, mix mastering’i Akın Erdem Kadız’a ait olup müzik video yönetmenliğini ise Onur Cabi üstlendi.

TELEFONLARI KİLİTLEDİ

Trakya Türk TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam eden “Şahsenem ve Avukat Abdullah Yılmaz ile Hukukun Dili” isimli program yükselen grafiğiyle yoluna devam ediyor. Hayvan haklarının hukuktaki yerini işleyen Abdullah Yılmaz ve Şahsenem hiç beklemedikleri yoğunlukta bir ilgi gördüler. Hayvan severlerin bu konunun işlenmesiyle duydukları memnuniyet ve soru sormak amacıyla aradıkları TV kanalında telefonlar kilitlendi. Ünlü hukukçu Abdullah Yılmaz ,konuları işlerken içerikle alakalı anlattığı fıkralarla sohbeti doyumsuz hale getirirken, izleyiciyi ekrana bağlamayı beceriyor. Hayvan severliği ile tanınan Şahsenem, evinde beslediği kuşları ve çeşitli türdeki hayvanlarıyla birçok kez haber olurken yasal haklarını öğrenmek için de hukukçu Abdullah Yılmaz’ı hayli sıkıştırdı.

MEHMET ALİ ERBİL'İ UYARDI

Dünyaca ünlü birçok ismin ve önemli iş adamları ayrıca siyasetçinin astrolojik danışmanlığını yapan Michaela Astro, yaşadığı ilişki ile evliliğin kapısından dönen Mehmet Ali Erbil’e bir mesaj verdi. Ünlü showmen Mehmet Ali Erbil için astroloji bilimi ile uyaran Michaela Astro “Hayranlıkla izlediğim ve kulvarında tek olduğuna inandığım sevgili Mehmet Ali Erbil için mesaj vermek istedim, evlenmezsen huzurlu bir yaşamın olur. Huzurunu düşünüyorsan evlenme sevdandan vazgeç, mesleğinde bir numarasın ama evlilik konusunda ne desem boş, uyarmak istedim” dedi.