ŞU  GAYRETİ   DİNİYYE’YE   BAKAR  MISINIZ?!...

Hazreti  Üstaz’ımızın  ilk  talebe  ve  müntesip’lerinin  gayreti  diniyye’lerini  göstermek  bakımından  ba’zı  timsaller  nakledeceğim;  Şöyle  ki, Hazreti  Üstaz’ımız  1950’li’  yıllarda  her  Ramazan  öncesi, Arkara’yı  teşrif  eder,  burada,  Diyanet  İşleri  Reaisi  ve  Müşavere  Hey’eti  aza’larıyla  görüoşür,  imkânlar  dahilinde  yurt  çapındaki (  köyler  dahil),  bütün  camii’lerde  va’az’edilmesi  hususunda ta’mim  neşredilmesini  te’min  ederdi. Diyanet  İşleri  Reisliği,  il  ve  ilçe   müftülüklerine, “ Ramazan  ayında  va’az  etmek  üzere  size  müracaat  eden  herkesi, “ Ale’l-usûl,”  imtihana  tabi  tutun,  muvaffak  olanlara, münhasıran  Ramazan  ayında  geçerli  olmak  üzere, Fahrî    vaiz’lik   Belgesi  tanzim  edin,  böylece  Ramazan  ayı  müddetinice  hiçbir  Camii’miz  va’az  ve  nasîhatten  mahrum  kalmısın,”  diye  ta’mim  ederlerdi. Hazreti  Üstaz’ımızın  ebediyyete  irtihallerinden sonra,  “Konyalı,” olarak  meşhûr, İstanbul’daki   Konya   Lezzet   Lokantası   Sahibi,  Merhum,  Mustafa  Doğanbey   heryıl,    Ramazan’dan    önce    Ankara’ya    gider,   Diyanet    İşleri    Reisliği’nden    aynı  mealde   ta’mimler   neşrettirirdi.  Bu  mealde   en  son  ta’mim, bir  askerî  hükûmet  darbesinden  sonra  olmlasına  rağmen,  1964  yılı  Ramazanh  ayından  önce  neşredilmişti.

İlerlemiş  yaşına  rağmen, Merhum,  Mustafa  Doğanbey  Amca,   devrin  Teknolojisi, Çeyiez  Sandğı  böyüklüğünde,  “ Uher,”  Marka   sesleri  kasetlere  kayd’eden, Teyb’ini  omuzlar, Hafız  Hüseyin,  Hüseyin  Kaplan, Mehmed  Arıkan, Seyfeddin  Alkan  ve  Mustafa  Akkoca’nın  va’az  ettikleri  camii’leri  dolaşır, va’az  ve  nasihatlerini  kayda  alırdı. Camii’lerde,  bilhassa,  Selâtîn  Camii’lerinde    kürsü’lerin  yakınında  Elektrik  te’sisatı  bulunmazdı.  Bütün  camii’lerde,    kürsü’lere  yakın,  Elektrik  Te’sisi  için  uzun  uğraşılardan  sonra,  İstanbul  Vakıflar  Bölge  Müdürlüğünden  izin  alabilmiş  v ce  bütün  camii’lere   elektrik- Priz’ler  te’sis  ettirmişti. Kayda  aldığı  bu  va’az  ve  nasihatleri,  Aile  ferd’lerine,  Lokanta  müşterilerine,  misafirlerine    dinletirdi.

1965  yılı’nın  Ramazan  ayının  arafesindeyiz. İstanbul  Bakırköyü  ve  Zeytinburnu  Müftülükleri, kendilerine  göre,  birer  va’az  programı  hazırladılar.  Ağabeyler,  Hüseyin  Kaplan,  Mehmed  Arıkan  ve  Seyfeddin  Alkan,  İstanbul  Dahil-i  Sûr,- İstanbul  Dahil-i  Sur,  Dahil-i  Sur  İstanbul’dur,  diğer  yerler  Taşra  kabul  edilirdi.- Selâtîn Camii’ler  ki,  Süleymaniye, Sultanahmed,  Beyazıd,  Fatih, Sultanselim, Yenicami,Aksaray  Valide  Camii  ve  Eyüp  Camii  gibi  camii’lerde  de  va’az  ediyorlardı.Ramazan  ayı  müddetince,  geceleri,  Sirkeci’deki   Musulpalas   Otelinde  kalıyorlar.-  Musulpalas  Oteli,  o  devirde,  Asansörlü,  Kaloriferli  olmak  üstünlüğüyle  İstanbul’un  en  konforlu  Oteli  sayılıyordu.- İftar  ve  sahur  yemeklerini  de  bu  Otele  çok  yakın  Konyalı  Lokantasında  yiyordular.

Merhum,Mustafa  Doğanbey  Amca,  Benim  de   Selâtîn  Camii’lerde  va’az  etmemi,  Musulpalas’ta  kalmamı,  iftar  ve  sahur  yemeklerimi  de  Kendisinin  Lokantasında  yememi  istedi.Kendisine,  Mustafabey  Amca, geç  kaldık, va’az  programları  çoktan  yapılmıştır,” dedim.

“ Evlâd!  Oüş  arkama, İstanbul  Müftülüğüne  gidiyoruz.Aralık  ayının son  günlerindeyiz,  mevsim  şiddetli  karakış,  gökten boşanırcasına  yağmur  yağıyor..  Sirkeci’den  yola  koyulduk,  Mahmudpaşa, Mercan  Yokuşunu  tırmandık, Süleymaniye,  İstanbul  Müftülüğü...  Devrin  İstanbul  Müftüsü, Merhum,  İbrahim  Edhem  Elmalı,Kendisi,  27  Mayıs  1960  öncesi, Ömer  Nasûhî  Biulmen  Efendi  Hazret’leri  İstanbul  Müftüsü  iken,  Üsküdar  Müftüsüydü.  Mustafbey  Amca  ile  oradan  mütaârefeleri  var.  Müftü  Efendi  Bizi  büyük  bir  tehâlukla  beşâdetle  karşıladı. Meramımız  arz’ettik,  O   devirde,  Müftü  Yardımclığı  yoktu, Müftü  yardımcılarına  “ Müsevvid,”  denilirdi. İstanbul’da   ise,  müsevvid’ler,  Fikri,  Şükrü,  ikilisiydi.  Bir  ara  İstanbul  Müftü   vekilliği  de,  yapmış   olan, Kadıköyü  Müftüsü,  Ali   Fikri   Yavuz,    Şişli,   Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu   ve   Çatalca   Müftülüklerinde  bulunan,   Şükrü  Hoca...Müftü  Efendi,    ta’limat  verdi,” Genç  Vaiz’imize,   bütün   Selâtîn  Camiei’ler   de,   dahil,  bir   program   hazırlayın.. “  Efendim,  programlar  hazırlandı, listeler   müftülüklere  gönderildi,”  gibi,  ba’zı,  i’tirazlar   ileri  sürseler  de, Müftü  Efendi,  kesin  ta’limatını  verdi,” i’tiraz,  ma’zeret   kabul   etmiyorum,   program   da,  listeler   de,  yeniden  tanzim  edilecektir.  Üstelik,  bütün  Diyanet  Camia’mızın  takdir  ettiği,  hürmet  ettiği,  bir  Zât-ı   Muhterem  burayı  teşrif  etmişken,”  deyip,  kestirip  attı..  