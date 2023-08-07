ŞU GAYRETİ DİNİYYE’YE BAKAR MISINIZ?!...

Hazreti Üstaz’ımızın ilk talebe ve müntesip’lerinin gayreti diniyye’lerini göstermek bakımından ba’zı timsaller nakledeceğim; Şöyle ki, Hazreti Üstaz’ımız 1950’li’ yıllarda her Ramazan öncesi, Arkara’yı teşrif eder, burada, Diyanet İşleri Reaisi ve Müşavere Hey’eti aza’larıyla görüoşür, imkânlar dahilinde yurt çapındaki ( köyler dahil), bütün camii’lerde va’az’edilmesi hususunda ta’mim neşredilmesini te’min ederdi. Diyanet İşleri Reisliği, il ve ilçe müftülüklerine, “ Ramazan ayında va’az etmek üzere size müracaat eden herkesi, “ Ale’l-usûl,” imtihana tabi tutun, muvaffak olanlara, münhasıran Ramazan ayında geçerli olmak üzere, Fahrî vaiz’lik Belgesi tanzim edin, böylece Ramazan ayı müddetinice hiçbir Camii’miz va’az ve nasîhatten mahrum kalmısın,” diye ta’mim ederlerdi. Hazreti Üstaz’ımızın ebediyyete irtihallerinden sonra, “Konyalı,” olarak meşhûr, İstanbul’daki Konya Lezzet Lokantası Sahibi, Merhum, Mustafa Doğanbey heryıl, Ramazan’dan önce Ankara’ya gider, Diyanet İşleri Reisliği’nden aynı mealde ta’mimler neşrettirirdi. Bu mealde en son ta’mim, bir askerî hükûmet darbesinden sonra olmlasına rağmen, 1964 yılı Ramazanh ayından önce neşredilmişti.

İlerlemiş yaşına rağmen, Merhum, Mustafa Doğanbey Amca, devrin Teknolojisi, Çeyiez Sandğı böyüklüğünde, “ Uher,” Marka sesleri kasetlere kayd’eden, Teyb’ini omuzlar, Hafız Hüseyin, Hüseyin Kaplan, Mehmed Arıkan, Seyfeddin Alkan ve Mustafa Akkoca’nın va’az ettikleri camii’leri dolaşır, va’az ve nasihatlerini kayda alırdı. Camii’lerde, bilhassa, Selâtîn Camii’lerinde kürsü’lerin yakınında Elektrik te’sisatı bulunmazdı. Bütün camii’lerde, kürsü’lere yakın, Elektrik Te’sisi için uzun uğraşılardan sonra, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünden izin alabilmiş v ce bütün camii’lere elektrik- Priz’ler te’sis ettirmişti. Kayda aldığı bu va’az ve nasihatleri, Aile ferd’lerine, Lokanta müşterilerine, misafirlerine dinletirdi.

1965 yılı’nın Ramazan ayının arafesindeyiz. İstanbul Bakırköyü ve Zeytinburnu Müftülükleri, kendilerine göre, birer va’az programı hazırladılar. Ağabeyler, Hüseyin Kaplan, Mehmed Arıkan ve Seyfeddin Alkan, İstanbul Dahil-i Sûr,- İstanbul Dahil-i Sur, Dahil-i Sur İstanbul’dur, diğer yerler Taşra kabul edilirdi.- Selâtîn Camii’ler ki, Süleymaniye, Sultanahmed, Beyazıd, Fatih, Sultanselim, Yenicami,Aksaray Valide Camii ve Eyüp Camii gibi camii’lerde de va’az ediyorlardı.Ramazan ayı müddetince, geceleri, Sirkeci’deki Musulpalas Otelinde kalıyorlar.- Musulpalas Oteli, o devirde, Asansörlü, Kaloriferli olmak üstünlüğüyle İstanbul’un en konforlu Oteli sayılıyordu.- İftar ve sahur yemeklerini de bu Otele çok yakın Konyalı Lokantasında yiyordular.

Merhum,Mustafa Doğanbey Amca, Benim de Selâtîn Camii’lerde va’az etmemi, Musulpalas’ta kalmamı, iftar ve sahur yemeklerimi de Kendisinin Lokantasında yememi istedi.Kendisine, Mustafabey Amca, geç kaldık, va’az programları çoktan yapılmıştır,” dedim.

“ Evlâd! Oüş arkama, İstanbul Müftülüğüne gidiyoruz.Aralık ayının son günlerindeyiz, mevsim şiddetli karakış, gökten boşanırcasına yağmur yağıyor.. Sirkeci’den yola koyulduk, Mahmudpaşa, Mercan Yokuşunu tırmandık, Süleymaniye, İstanbul Müftülüğü... Devrin İstanbul Müftüsü, Merhum, İbrahim Edhem Elmalı,Kendisi, 27 Mayıs 1960 öncesi, Ömer Nasûhî Biulmen Efendi Hazret’leri İstanbul Müftüsü iken, Üsküdar Müftüsüydü. Mustafbey Amca ile oradan mütaârefeleri var. Müftü Efendi Bizi büyük bir tehâlukla beşâdetle karşıladı. Meramımız arz’ettik, O devirde, Müftü Yardımclığı yoktu, Müftü yardımcılarına “ Müsevvid,” denilirdi. İstanbul’da ise, müsevvid’ler, Fikri, Şükrü, ikilisiydi. Bir ara İstanbul Müftü vekilliği de, yapmış olan, Kadıköyü Müftüsü, Ali Fikri Yavuz, Şişli, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu ve Çatalca Müftülüklerinde bulunan, Şükrü Hoca...Müftü Efendi, ta’limat verdi,” Genç Vaiz’imize, bütün Selâtîn Camiei’ler de, dahil, bir program hazırlayın.. “ Efendim, programlar hazırlandı, listeler müftülüklere gönderildi,” gibi, ba’zı, i’tirazlar ileri sürseler de, Müftü Efendi, kesin ta’limatını verdi,” i’tiraz, ma’zeret kabul etmiyorum, program da, listeler de, yeniden tanzim edilecektir. Üstelik, bütün Diyanet Camia’mızın takdir ettiği, hürmet ettiği, bir Zât-ı Muhterem burayı teşrif etmişken,” deyip, kestirip attı..