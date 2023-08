ATATÜRK DİZİSİNE LOBİ ENGELİ

Amerika Birleşik Devletleri merkezli dijital platform tarafından tüm dünyada gösterilmek üzere çekilen ‘Atatürk’ dizisinin ABD’deki Türkiye karşıtı lobilerin kampanyası sonrası sadece Türkiye’de yayınlanacağı iddia edildi. Prodüksiyonuna 8 milyon dolar harcanan ve lansmanı geçtiğimiz yıl yapılan Aras Bulut İynemli ‘nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı ‘Atatürk’ dizisi muamması sürüyor.

Dijital platform için çekilen dizi sadece Türkiye’de yayınlanacak

Daha önce 6 bölümlük bir dizi olacağı ve 29 Ekim’de izleyici ile buluşacağı duyurulan diziyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yunan medyasında ve Ermeni lobisine yakın sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerde dizinin tüm dünyada yayınlanmasından vazgeçildiği ve filme dönüştürüldüğü öne sürüldü. Yapımın sadece Türkiye’de ve sinemalarda yayınlanacağı da iddialar arasında. Karara Ankara’dan tepki geldi. RTÜK üst kurulu başkanı Ebubekir Şahin de platform hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Dijital platformun Türkiye yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

18. İSTANBUL BİENALİ’NİN KÜRATÖRÜ IWONA BLAZWICK OLDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding'in desteğiyle düzenlenen İstanbul Bienali’nin 18’inci edisyonu 14 Eylül-17 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 18. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü İngiliz yazar ve sanat tarihçisi Iwona Blazwick üstlenecek.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, "Iwona Blazwick’in 18. İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü üstlenmeyi kabul etmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu alandaki tecrübesi ve İstanbul Bienali’yle olan uzun süreli ilişkisi sayesinde Blazwick’in 2024 bienalini en iyi şekilde yönlendireceğine inanıyoruz,” dedi.

Londra Belediyesi bünyesindeki Fourth Plinth Committee’de yer alan Blazwick yine Londra’da her yıl düzenlenen açık hava heykel sergisi Sculpture in the City için danışmanlık yapmaktadır. Phaidon Yayınevi’nde Contemporary Artists Monographs ve Themes and Movements in Art ile Whitechapel Gallery/ MIT Press Documents of Contemporary Art'ın kurucu editörlüğünü yapan Blazwick, dünya çapında çağdaş sanatçılar ve sanat akımları ile sanat kurumları üzerine monografiler ve kataloglar yayımladı.

Sanata olan katkılardan dolayı 2007 yılında Kraliçe tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı ile onurlandırıldı, Fransa’da Officier des Arts et Lettres ve İtalya’da da Officer of the Star of Italy nişanıyla ödüllendirildi. Blazwick, Harewood House, Yorkshire ve Film London'ın Jarman Ödülü'nün mütevelli heyetinde yer almaktadır.

SİNEMANIN KALBİ HOLLYWOOD’DA GREV SÜRÜYOR

Önce senaristler yapay zeka işimizi elimizden alacak dedi ve ücretlerle tekrar yayın hakları konusunda revizyon istedi. Ardından oyunculardan da destek geldi. Hollywood senaristleri ve oyuncularının grevi sürüyor. 63 yılın en büyüğü olarak adlandırılan grev nedeniyle büyük bütçeli yapımlar birer birer kepenk kapatıyor. Hollywood’un ünlü simaları da grev başladığından bu yana alanlarda konuşma yapıyor, çekimlerini askıya alıyor. O isimlerden biri olan Brad Pitt’in Formula 1 pilotunu canlandırdığı Apex filminin çekimlerinin ertelediği iddia edildi. Brad Pitt’in greve katıldığı meslektaşlarına destek verdiği ve çekimlere ara verme kararı aldığı duyuruldu. Öte yandan grev nedeniyle çekimleri durdurulan yapımlardan haberler gelmeye devam ediyor. Spider Man, Blade, Captain America, Brave New World, Joker 2 grevden nasibini alan yapımlar arasında. Yıl sonuna kadar sürmesi öngörülen grevde oyuncular grev süresince filmlerde rol almayacak ve filmlerin tanıtımını bile yapmayacak. Grevin aylarca sürmesi ihtimali sonucu sinemalar sorunlarla karşılaşabilir ve izleyicilere reality TV ve canlı spor yayınları dışında izleyecek yeni bir şey kalmayabilir.

MANU CHAO 29 AĞUSTOS’TA İSTANBUL’DA

Dünya müziğinin kült ismi Manu Chao on yıl aradan sonra İstanbul’da konser vermeye hazırlanıyor. Sanatçı 29 Ağustos’ta Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kalamış Yaz Festivali’nde sahne alacak. 1999’da yayınladığı ilk solo albümü ‘Clandestino’yla dünya çapında haklı bir şöhret edinen Manu Chao son yıllarda daha az albüm yayınlamaya daha az konser vermeye başlamıştı. Sanatçı bu kararını özel bir muhabbet beslediği İstanbul için bozacak. İspanyalı bir ailenin çocuğu olarak Fransa'da doğan Manu Chao, müzik kariyerine sokak müziği yaparak başladı. Aşk şarkılarının yanı sıra, göçmenler ve ayrımcılığa karşı bestelediği şarkıları parçalarının ana eksenini oluşturdu. Uzun süre yaşadığı Paris ve Barcelona şehirlerinin müzikal atmosferinden beslenen Manu Chao, şarkılarında punk rock, folk, flamenko, ska, salsa, Fransız Chanson, hip hop, raï, rockabilly, reggae ve Afrika ritimlerini buluşturuyor.

‘ÇOK AŞK’IN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Komedyen Hasan Can Kaya’nın hem senaryosunu yazıp hem başrolünde yer aldığı ‘Çok Aşk’ filminin gösterim tarihi belli oldu. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle vizyon tarihi ertelenen film 27 Ekim’de seyirci karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Arif V 216, Kocan Kadar Konuş, Patron Mutlu Son İstiyor, Görümce gibi yapımlarda imzası olan Kıvanç Baruönü’nün oturduğu ‘Çok Aşk’ korsan film satıcısı Coşkun’un bir yandan aşkı Ayla’nın diğer yandan sinema tutkusunun peşinden koşmasını konu alıyor. Filmde Hasan Can Kaya’ya başrollerde Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel eşlik ediyor. İzleyenlere sıcacık bir hikayeyi kahkaha ile sunacak olan yılın en neşeli, eğlenceli filmi olmaya aday ‘Çok Aşk’ NuLock Production ve HACK Creative ortak yapımcılığında gösterime girecek.

JEHAN BARBUR’DAN BİR DELİRME HİKAYESİ





Jehan Barbur, yeni şarkılarını müjdelemeye “Kafamda Deliler Var” ile başlıyor. Sözü ve bestesi Jehan Barbur, düzenlemesi Jehan Barbur ve Kemal Evrim Aslan imzası taşıyan şarkı, Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Enerjisiyle dinleyeni ilk anda yakalayacak olan “Kafamda Deliler Var”, hem sound’u hem de sözleriyle dikkatleri ilk anda üzerine çekecek nitelikte.



Jehan Barbur’un inceden bir delirmenin mizahi hikayesi olarak tanımladığı “Kafamda Deliler Var”, toplumda olup biten her şeye karşı yazılmış kişisel bir taşlama. Tertemiz delirmenin bir başka hali ya da…

28 Temmuz’da lirik videosuyla birlikte tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan şarkı, aynı zamanda Jehan Barbur’un önümüzdeki aylarda çıkacak şarkılarının da habercisi olma niteliği taşıyor.

GAYE SU AKYOL AMERİKA’YA AÇILIYOR

Dördüncü albümü ‘Anadolu Ejderi’ni geçtiğimiz yıl yayınlayan Gaye Su Akyol Amerika’ya açılıyor. Nirvana gibi dünyaca ünlü grupların da plak şirketi olan Sub Pop’tan Ağustos ayında iki şarkı yayınlayacak şarkıcı, Eylül ayında ilk Amerika Birleşik Devletleri turnesine çıkacak. Şahsına münhasır müziğiyle büyük etki yaratan Akyol Amerika konserlerine 9 Eylül’de New York Bryant Park’ta başlayacak. Akyol 11 Eylül’de Philedelphia’da, 12 Eylül’de Washington’da, 13 Eylül’de Boston’da, 15 Eylül’de New York’ta 19 Eylül’de San Francisco’da, 20 Eylül’dew Seatle’da konser verecek.

“Anadolu Ejderi”nde müzikal olarak sınırların dışına çıktığını, yepyeni seslerin peşine düştüğünü, kariyerindeki en özgür ve özgün üretime imza attığını belirten Gaye Su Akyol, albüm ve single turnesine Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra Fransa ve Norveç ile devam edecek.