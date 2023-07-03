O’NU,  MİNNET’LE,  ŞÜKRAN’LA  VE  RAHMET’LE   YÂD  EDİYORUM!...

Kemal  Beyağabey,  Kemal  Kacar,  Hazreti  Üstaz’ımızın,  16  Eylül  1959  tarihinde ahirete-  ebediyyete  intikal  buyurması  üzerine, tahsil  durumu, Hazreti  Üstaz’ımızın  ilk  talebesinden  olması, ehl-i  Beyt’den  bulunması, Ticârî    ve   Sınâyî   tecrübesi,  dünya  görüşü, nezaketi  ve  duruşuyla, Hazreti  Üstaz’ımızın  ilk  talebesi, Mustafa  Çırpanlı,( Çırpanlı  Hoca), Mehmed  Oral,( Kalaycı  Hoca), Mustafa  Özdemir, ( Gazîoğlu),  (  Demirci  Hoca),  Mustafa  Arıkan, ( Kıvrasıllı  Mustafa  Efndi), Refik  Akçelioğlu, (devrin   Manisa  Müftüsü), Hüseyin   Özge, ( Zühdü’nün  Hüseyin  Efendi), Ali  Erol,(  Terzi  Ali),Halid  Başer, (devrin  Tekirdağ  Müftüsü), Mehmed  Emre, (  devrin,  Sivrihisar,  Eskişehir  ve  Balıkesir  Müftüsü) ,Mustafa  Özaltın (Bakırköyü  Müftüsü), Hüseyin  Kaplan, Mehmed  Arıkan, Seyfeddin  Alkan (devrin, Bakırköy, Fatih  ve  İstanbul  Merkez  vaiz’leri) , Lütfi  Davran ( devrin  Çatalca  Müftüsü) ve  başka  ağabeyler, ittifakla, Hazreti  Üstaz’ımızın  Üveysî,  Tasarruf-u  Hakîkî’ye  geçmesinden  sonra, Tedris  Hizmetlerinin  başına  geçmesi, zahiri  ve  dünyevî  hususları  idare  etmesi  için, Merhum  Beyağabey,  Kemal  Kcar’ı  tensip  ettiler.

Hazreti  Üstaz’ımız  irtihal  buyurduğunda, İstanbul’da  ve  Yurdumuzun  diğer  bölgelerinde, Kurs- Yurt  binası  olarak  inşa  ettirilen  bin’ları  sayısı, ancak  iki  elin  parmakları  kadardı. Anadolu’da, İslâmî  İlim’lere   talebin   artması,  talebe   sayısının   çoğalmesına   paralel,   yurt- kurs   sayılarında  da  önemli  artışlar  olmuştur. Hemen  hemen, Türkiye’mizin   bütün  il  ve  ilçe’lerinde, hatta,  kasaba  ve  köylerinde  kurs- yurt  binaların  inşa  ettirilmişti.Her  yeni  açılan  kurs- yurd’un  müderis  ihtiyacı, İstanbul’da  ve  Alanya’da  açılan   Tekâmül  Kurslarınca  karşılanmıştı.   Diğer  taraftan  1950’li  yılların  sonlarından  i’tibaren  Çalışmak  için  Yurd  dışına  giden, bunların  kahirn  ekseriyyeti  Batı  Almanya’ya  gitmişlerdi.Burada  çalışan  Müslüman- Türk’lerin  dinî    ve  ma’nevî   ihtiyaçları  için,  1964  yılından  i’tibaren,   “İslâm  Kültür  Merkezleri,”  vasıtasıyla  önce  Almanya’ya  daha  sonraki  yıllarda  bütün  Avrupa  Ülkelerine  ve  A.B.D.’ ye ,  hizmetlerimiz   götürülmüştü.

Kemal  Kacar, 1965- 1969  dönemlerinde  iki  dönem  Kütahya, (1977- 1980)  bir  dönem  İstanbul  Milletvekili  olarak  T.B.M.M.’sinde  Câmia’mızı  temsil  etmişti. Ayrıca, onun  izni  ve  tensibiyle, Hüsnü  Yılmaz  16. Dönem, Merhum  Ali  Ak  1977-1980   dönemi, Merhum,  Şerafeddin  Paker, ( 1969-1973)  arası  bir  dönem  Sakarya  Milletvekili, 1973- 1980  arası  da  Antalya  Senatörü  olarak   Parlamento’da, Câmia’mızı  temsil  etmişlerdi.

Bu  satırların  Muharriri, kendisinin  yakın  çalışma  arkadaş’larının  arasına  1962  yılında  katıldım.1962  yılından  i’tibarean, 1970  yılına  kadar, Tedrisat  Sistemi  içerisinde,  hep  yakınında,  hep  irtibat  halinde  oldum.Çalışmalarına,  müdebbirâne  idaresine  yakından  şahid  oldum. İstanbul’daki   ve  Alanyada,  Merhum,   Çırpanlı   Hoca’mız   Mustafa   Çırpanlı’nın    okuttuğu , Tekâmül  Kurs’larından,  Anadolu’nun  ücra  köşelerindeki   yurt- kurs’lara  kadar  yakınhdan  alakadar  olur, her  kurs’ta  kaç  talebe  vardır, ders  dereceleri  nedir,  hangi  kitaplar  okutulmaktadır,  hepsini  bilirdi. Yurt- Kurs  inşaatlarında, dernekler  ve  vakıflar  tıkandıklarında, derhal  harekete  geçer, Beytü’l-malde  tahsisat  varsa  oradan, yoksa, kendi  cesinden  karşılar  ve  bir  an  evvel, yurdun- kursun  inşa’ının  tamamlanmasını  te’min  ederdi.

Kemal  Beyağabey, Tekâmül  Kurs’larının  İstanbul’da  açılmasını  tercih  ederdi. İlk  Tekâmül  Kursu,  1954  Yılının  yaz  aylarında, İstanbul, Kısıklı, Küçükçamlıca’da, Çilehane’de, Tayyar  Bey’in  köşkü  ve  bu  köşkün  civarında  kiralanan  köşk’lerde  açıldı  ve  bizzat, Hazreti  Üstaz’ımığz  şanslı  25  kişiye  okuttu. Bu  Tekâmül’e  katılan  25  kişinin  tamamı,  müftülük-  vaiz’lik  imtihanlarını  kazanmış, rahatsızlık  ve  vefat  dolaysiyle  ikisi  hariç, Aralarında, Merhumlar, Mehmed  Emre, Halid  Başer, Hüseyin  Kaplan, Hasan-  Mehmed  Arıkan  Kardeşler,Lutfie Davran,  Mehmed  Aksoy(  Ahbbab  Hoca),Latif  Yılmaz,Haydar  Sadıkoğlu’  nun  da bulunduğu  23  kişi, müftü, vaiz  olarak  yıllarca  Ümmeti  Muhammed’e  Diyanet  İşleri  Reisliği  bünyesinde  hizmet  verdiler. Ayrıca,  bulundukları  yerlerde, Hazreti  Üstaz’ımığzın  Tedris  Sistemine  de  destek  verdiler.

İkinci  Tekâmül,   1958 yılında, yine  İstanbul’da, Rami’de  Topçular Camii  yanında, Mehum,  Mehmed  Üretmen’in  Fabrikası  ile  Cami  arasına  yaptırılan  bir  sundurmada  açılmıştı.Hazreti  Üstaz’ımız, Merhum,  Mehmed  Üretmen  Bey’e,” Mehmed  Bey, Fabrika’da  kaç  işçiye  yemek  veriyorsunuz? Efendim,  zaman  zaman  değişmekle  birlikte, 400  ila  600  kişiye  hergün  yemek  veriyoruz.Aşçıbaşına  söyleyiniz,Yaemek  pişirdiği  kazanlara  ikişer  kova  daha  su ilave  etsinler, 100,150  Evladımız  da  bu  yemekten  yesinler, Allah  Bereketini  ihsan  edecektir,”  buyurur.Bu  devirde, Çırpanlı  Hoca’mız  İzmir  Müftü  muavinliğinden, Urfa- Biurecik  Müftülüğü’ne naklen  ta’yin  edilmiş, Birecik  Müftüsüydü. 16.07.1958  Tarihinde,  Birecik  Müftülüğünden  istifa  ederek, İstanbul’a  geldi, Rami-  Topçulardaki   Tekâmül  Kursunda  ders  okutmaya  başladı. Bu  Tekâmülden  me’zun  olan  onlarca  Kardeyimiz  de  Diyanet  İşleri  Reisliği  tarafından  açılan  Müftülük-  vaizlik  imtihanlarını  kazanarak,  uzun  yılar  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  bünyesinde   hizmet  verdiler... 