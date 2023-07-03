O’NU, MİNNET’LE, ŞÜKRAN’LA VE RAHMET’LE YÂD EDİYORUM!...

Kemal Beyağabey, Kemal Kacar, Hazreti Üstaz’ımızın, 16 Eylül 1959 tarihinde ahirete- ebediyyete intikal buyurması üzerine, tahsil durumu, Hazreti Üstaz’ımızın ilk talebesinden olması, ehl-i Beyt’den bulunması, Ticârî ve Sınâyî tecrübesi, dünya görüşü, nezaketi ve duruşuyla, Hazreti Üstaz’ımızın ilk talebesi, Mustafa Çırpanlı,( Çırpanlı Hoca), Mehmed Oral,( Kalaycı Hoca), Mustafa Özdemir, ( Gazîoğlu), ( Demirci Hoca), Mustafa Arıkan, ( Kıvrasıllı Mustafa Efndi), Refik Akçelioğlu, (devrin Manisa Müftüsü), Hüseyin Özge, ( Zühdü’nün Hüseyin Efendi), Ali Erol,( Terzi Ali),Halid Başer, (devrin Tekirdağ Müftüsü), Mehmed Emre, ( devrin, Sivrihisar, Eskişehir ve Balıkesir Müftüsü) ,Mustafa Özaltın (Bakırköyü Müftüsü), Hüseyin Kaplan, Mehmed Arıkan, Seyfeddin Alkan (devrin, Bakırköy, Fatih ve İstanbul Merkez vaiz’leri) , Lütfi Davran ( devrin Çatalca Müftüsü) ve başka ağabeyler, ittifakla, Hazreti Üstaz’ımızın Üveysî, Tasarruf-u Hakîkî’ye geçmesinden sonra, Tedris Hizmetlerinin başına geçmesi, zahiri ve dünyevî hususları idare etmesi için, Merhum Beyağabey, Kemal Kcar’ı tensip ettiler.

Hazreti Üstaz’ımız irtihal buyurduğunda, İstanbul’da ve Yurdumuzun diğer bölgelerinde, Kurs- Yurt binası olarak inşa ettirilen bin’ları sayısı, ancak iki elin parmakları kadardı. Anadolu’da, İslâmî İlim’lere talebin artması, talebe sayısının çoğalmesına paralel, yurt- kurs sayılarında da önemli artışlar olmuştur. Hemen hemen, Türkiye’mizin bütün il ve ilçe’lerinde, hatta, kasaba ve köylerinde kurs- yurt binaların inşa ettirilmişti.Her yeni açılan kurs- yurd’un müderis ihtiyacı, İstanbul’da ve Alanya’da açılan Tekâmül Kurslarınca karşılanmıştı. Diğer taraftan 1950’li yılların sonlarından i’tibaren Çalışmak için Yurd dışına giden, bunların kahirn ekseriyyeti Batı Almanya’ya gitmişlerdi.Burada çalışan Müslüman- Türk’lerin dinî ve ma’nevî ihtiyaçları için, 1964 yılından i’tibaren, “İslâm Kültür Merkezleri,” vasıtasıyla önce Almanya’ya daha sonraki yıllarda bütün Avrupa Ülkelerine ve A.B.D.’ ye , hizmetlerimiz götürülmüştü.

Kemal Kacar, 1965- 1969 dönemlerinde iki dönem Kütahya, (1977- 1980) bir dönem İstanbul Milletvekili olarak T.B.M.M.’sinde Câmia’mızı temsil etmişti. Ayrıca, onun izni ve tensibiyle, Hüsnü Yılmaz 16. Dönem, Merhum Ali Ak 1977-1980 dönemi, Merhum, Şerafeddin Paker, ( 1969-1973) arası bir dönem Sakarya Milletvekili, 1973- 1980 arası da Antalya Senatörü olarak Parlamento’da, Câmia’mızı temsil etmişlerdi.

Bu satırların Muharriri, kendisinin yakın çalışma arkadaş’larının arasına 1962 yılında katıldım.1962 yılından i’tibarean, 1970 yılına kadar, Tedrisat Sistemi içerisinde, hep yakınında, hep irtibat halinde oldum.Çalışmalarına, müdebbirâne idaresine yakından şahid oldum. İstanbul’daki ve Alanyada, Merhum, Çırpanlı Hoca’mız Mustafa Çırpanlı’nın okuttuğu , Tekâmül Kurs’larından, Anadolu’nun ücra köşelerindeki yurt- kurs’lara kadar yakınhdan alakadar olur, her kurs’ta kaç talebe vardır, ders dereceleri nedir, hangi kitaplar okutulmaktadır, hepsini bilirdi. Yurt- Kurs inşaatlarında, dernekler ve vakıflar tıkandıklarında, derhal harekete geçer, Beytü’l-malde tahsisat varsa oradan, yoksa, kendi cesinden karşılar ve bir an evvel, yurdun- kursun inşa’ının tamamlanmasını te’min ederdi.

Kemal Beyağabey, Tekâmül Kurs’larının İstanbul’da açılmasını tercih ederdi. İlk Tekâmül Kursu, 1954 Yılının yaz aylarında, İstanbul, Kısıklı, Küçükçamlıca’da, Çilehane’de, Tayyar Bey’in köşkü ve bu köşkün civarında kiralanan köşk’lerde açıldı ve bizzat, Hazreti Üstaz’ımığz şanslı 25 kişiye okuttu. Bu Tekâmül’e katılan 25 kişinin tamamı, müftülük- vaiz’lik imtihanlarını kazanmış, rahatsızlık ve vefat dolaysiyle ikisi hariç, Aralarında, Merhumlar, Mehmed Emre, Halid Başer, Hüseyin Kaplan, Hasan- Mehmed Arıkan Kardeşler,Lutfie Davran, Mehmed Aksoy( Ahbbab Hoca),Latif Yılmaz,Haydar Sadıkoğlu’ nun da bulunduğu 23 kişi, müftü, vaiz olarak yıllarca Ümmeti Muhammed’e Diyanet İşleri Reisliği bünyesinde hizmet verdiler. Ayrıca, bulundukları yerlerde, Hazreti Üstaz’ımığzın Tedris Sistemine de destek verdiler.

İkinci Tekâmül, 1958 yılında, yine İstanbul’da, Rami’de Topçular Camii yanında, Mehum, Mehmed Üretmen’in Fabrikası ile Cami arasına yaptırılan bir sundurmada açılmıştı.Hazreti Üstaz’ımız, Merhum, Mehmed Üretmen Bey’e,” Mehmed Bey, Fabrika’da kaç işçiye yemek veriyorsunuz? Efendim, zaman zaman değişmekle birlikte, 400 ila 600 kişiye hergün yemek veriyoruz.Aşçıbaşına söyleyiniz,Yaemek pişirdiği kazanlara ikişer kova daha su ilave etsinler, 100,150 Evladımız da bu yemekten yesinler, Allah Bereketini ihsan edecektir,” buyurur.Bu devirde, Çırpanlı Hoca’mız İzmir Müftü muavinliğinden, Urfa- Biurecik Müftülüğü’ne naklen ta’yin edilmiş, Birecik Müftüsüydü. 16.07.1958 Tarihinde, Birecik Müftülüğünden istifa ederek, İstanbul’a geldi, Rami- Topçulardaki Tekâmül Kursunda ders okutmaya başladı. Bu Tekâmülden me’zun olan onlarca Kardeyimiz de Diyanet İşleri Reisliği tarafından açılan Müftülük- vaizlik imtihanlarını kazanarak, uzun yılar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet verdiler...