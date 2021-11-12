M. Kemal SALLI

14 Kasım’da Bulgaristan’da eş zamanlı olarak yapılacak parlamento yenileme ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, sonuçları açısından, Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın haklarına sahip çıkma konusunda tarihi bir fırsat oluşturmuştur. Bu yıl üçüncü defa yapılan erken seçimlerin sonuçlarında Türkiye’de yaşayan 350 bin çifte vatandaşın oyları belirleyici olacak. O nedenle, Türkiye’de yaşayan bütün Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarını 14 Kasım Pazar günü oylarını kullanmaya çağırıyoruz..
14 Kasım’da Bulgaristan’da eş zamanlı olarak yapılacak parlamento yenileme ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, sonuçları açısından, Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın haklarına sahip çıkma konusunda tarihi bir fırsat oluşturmuştur. Bu yıl üçüncü defa yapılan erken seçimlerin sonuçlarında Türkiye’de yaşayan 350 bin çifte vatandaşın oyları belirleyici olacak. O nedenle, Türkiye’de yaşayan bütün Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarını 14 Kasım Pazar günü oylarını kullanmaya çağırıyoruz.
Bu yıl nisan ve Temmuz aylarında yapılan sonrasında partiler koalisyon kurma konusunda anlaşma sağlanıp hükümet kurulamayınca, bir yıl içinde üçüncü kez seçimlere gidiliyor. Yapılan kamuoyu yoklamaları seçimlerden yine koalisyon çıkacağını gösteriyor. Türkler, oylarını bölmemek ve oluşan bu tarihi fırsatı değerlendirmek düşüncesiyle, bu seçimlerde, sosyal liberal görüşe sahip Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) çatısı altında toplanma eğiliminde.
Bulgaristan tarihinde ilk defa bir Türk’ün, ciddi bir oy desteği ile cumhurbaşkanı adayı olması, Türkler açısından, seçim sonuçlarının önemini artırıyor. Mustafa Karadayı 240 sandalyeli parlamentoda 20 milletvekili bulunan Halk ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılıyor. Kamuoyu yoklamaları HÖH adayı Mustafa Karadayı’yı üçüncü sırada gösteriyor, ama 14 Kasım’da yine sonuç alınamazsa ikinci tura kalma şansı da var. Bu yıl, Türkiye’deki çifte vatandaşların oylarını daha rahat kullanabilmeleri için sandık sayısı da artırıldı. Bu sandık listelerini aşağıda verdiğimiz internet sitelerinden kolayca öğrenebilirsiniz.
TARİHİ FIRSAT
14 Kasım seçimlerinde alınacak sonuçlar, Türklerin Bulgaristan Parlamentosu’nda daha fazla söz sahibi olabilmesi açısından olduğu kadar Türkiye açısından da çok önemli. Küresel konjonktür açısından değerlendirildiğinde, 4 Kasım’da bir Türk’ün cumhurbaşkanı adayı olması önemli bir gelişmedir.
Türkiye’nin, güney sınırları boyunca ve Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Balkanlarda çevrelenmeye çalışıldığı bir dönemde Türklerin Bulgaristan Parlamentosu’nda söz sahibi olmasını sağlayacak bir fırsatı elbirliği ile değerlendirmek durumundayız. Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir Türk’ün cumhurbaşkanı adayı olması tarihi bir fırsattır ve bu fırsatı değerlendirmek de hepimizin görevidir.
2017 seçimlerinde, Bulgaristan Hükümeti’nin son anda bildirdiği kararla, Türkiye’deki sandık sayısı 140’tan 35’e düşürülmüş, daha da önemlisi, oy kullanacak vatandaşlara sandık başında Kiril Alfabesi ile dilekçe yazmaları koşulu getirilmişti. Bulgaristan Hükümeti’nin bu sürpriz kararı nedeniyle kuyruklar uzamış, pekçok çifte vatandaş zaman dolduğu gerekçesiyle oyunu kullanamamıştı.
Bu seçimlerde Türkiye dahil, 70 ülkede Bulgaristan vatandaşları oy kullanabilecekler. Türkiye’deki çifte vatandaşların, en yakılarındaki Balkan kültür ve yardımlaşma derneklerinden yardım alarak nerede oy kullanabileceklerini öğrenmeleri ve bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri gerekiyor.
BALKAN GÖÇMENLERİ FEDERASYONU (BGF) BAŞKANI KADER ÖZLEM:
“OYLARINIZ ÇOK ÖNEMLİ”
14 Kasım’da Bulgaristan’da yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkler açısından çok önemli olduğunu belirten Balkan Göçmenleri Federasyonu Başkanı Kader Özlem, gazetemize yaptığı yazılı açıklamada şöyle diyor:
“Türkiye’de 19 ilde sandıklar kurulacak. Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ gibi göçmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı illerin dışında Manisa, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Eskişehir gibi pekçok noktada sandıkları açıldığını belirtmek isterim.
Bu kez her zamankinden farklı ve heyecanlı bir seçim bekliyoruz. Çünkü, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir Türk aday yarışıyor. Türklerin temsil gücü ve ve demokratik mücadelesini yansıtması açısından çok önemli bir imtihan. 1997’den beri Bulgaristan seçimleri için Türkiye’de oy kullanılıyor. Son iki seçim pandemi şartları içinde yapıldı. Bulgaristan vatandaşlığına sahip olan soydaşlarımızın sandık başına giderek oy kullanmaları hem vatandaşlık görevini yerine getirmeleri hem de Türrkazınlığa katkı sağlamaları açısından son derece önemli. Her oyun çok kıymetl olduğu hususunu gözönünde bulundurarak Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımıza destek vermemiz gerekiyor.”
BULGARİSTAN SEÇİMLERİ VE TÜRKLER
Türkler 1989 sonrası Bulgaristan siyasi hayatından etkili olmaya başladılar. 1989 sonrasında Bulgaristan’da kurulan 160 siyasi partiden dört tanesi Türk kökenliydi: Hak ve Özgürlükler Hareketi, Demokratik Gelişim Hareketi, Demokratik Adalet Partisi ve Türk Demokrat Partisi.
1990 yılının 10 ve 17 Haziran tarihlerinde yapılan iki turlu genel seçimlerde HÖH, Bulgaristan Parlamentosu’ndaki 400 sandalyenin 23’ünü kazanmayı başardı. 13 Ekim 1991'de yapılan genel seçimlerde sandalye sayısını 24’e yükselten HÖH, daha sonra yapılan yerel seçimlerde de, 27 belediye ve 653 muhtarlık kazanmıştı.
Üç Türk partisinin katıldığı18 Aralık 1994'teki genel seçimlerde HÖH, 160 bine yakın oy kaybetmiş ve toplam oyların yalnızca % 5,44’ünü alabilmişti. Bu sonca göre Türk partileri toplam 320 bin oy alabilmişlerdi. Seçimleri kazanan Bulgar Sosyalist Partisi döneminde hükûmet, Müslüman azınlık tarafından seçilmiş olan Baş Müftü Fikri Salih Efendi’yi görevinden almış, yerine Diyanet İşleri Komitesi Başkanı sıfatıyla Nedim Gencev’i getirmişti. Bu olay, Müslüman azınlık içinde büyük rahatsızlık yaratmış ve ülkede bir “müftü sorunu” yaşanmıştı.
1990’ların ortasında Bulgaristan’da ağır siyasi ve ekonomik krize sürüklenen Bulgaristan’da 10 Ocak 1997’de Parlamento binası işgal edilip ateşe verilmişti. Bu olay üzerine 19 Nisan 1997'de yapılan erken genel seçimleri Demokratik Güçler Birliği kazanmış, HÖH, toplam Türk oylarının yalnızca % 52’sini alabilmişti.
17 Haziran 2001'de Bulgaristan’da yapılan genel seçimlerini, eski Kral II. Simeon’un yeni partisi II. Simeon Milli Hareketi ezici bir çoğunlukla kazanmıştı. Seçimlerden yalnızca üç ay önce kurulmuş olan II. Simeon Milli Hareketi, iktidardaki Demokratik Güçler Birliği ile Sosyalist Parti'yi kolayca yenilgiye uğratmıştı. 24 Temmuz 2001’de, Bulgar Parlamentosu, II. Simeon Milli Hareketi ile 21 sandalyeli HÖH’ün koalisyonunu oylayarak resmen onaylamıştı.
Bulgaristan’da 25 Haziran 2005'te yapılan genel seçimler sonrasında, komünizmin çöküşünden beri görülmemiş derecede renkli, tek başına hükümet kurabilmek için yeterli çoğunluğu sağlayamamış yedi partiden oluşan bir koalisyon tablosu ortaya çıkmıştı. Sosyalist Parti toplam oyların %31’i ile 240 sandalyeli ve tek kamaralı Parlamentoda 82 sandalye kazanmıştı. İktidardaki II. Simeon Milli Hareketi oyların %20’sini alarak 53 sandalye kazanarak ikinci, 34 sandalye kazanan HÖH ise, oyların %13’ünü alarak üçüncü olmuştu. Bu üç partinin kurduğu koalisyon hükûmetinde HÖH üç bakanlık almış, Emel Ethem Başbakan Yardımcısı ve Doğal Afetler Bakanı, Cevdet Çakırov Çevre Bakanı ve Nihat Kabil de Tarım Bakanı olmuştu.
1 Ocak 2007’de Bulgaristan’ın Avrupa birliğine (AB) tam üye olduktan beş ay sonra, 20 Mayıs 2007’de, Bulgaristan’ı AB Parlamentosu’nda temsil edecek AB parlamento seçimleri yapılmıştır. Bu seçimde oyların % 20.26’sını alan Hak ve Özgürlükler Hareketi, üçüncü parti olarak, ikisi Türk (Filiz Hüsmenova ve Metin Kazak) olmak üzere 4 milletvekili çıkarmıştı.
HÖH, 5 Temmuz 2009 tarihinde yapılan Bulgaristan parlamento seçimlerinde 610 bin 808 oy alarak (yüzde 14,48) üçüncü sırada seçimi tamamlamış ve 38 milletvekiliyle Bulgaristan parlamentosunda önemli bir siyasi aktör olarak yer almayı başarmıştı.
Bu yıl Bulgaristan’da üçüncü defa erken genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 11Temmuz’da yenilenen seçimlerde de hükümetin kurulmasını sağlayacak bir sonuç elde edilemeyince, 14 Kasım’da yeniden erken seçim yapılmasına karar vermişti. Bulgaristan Parlamentosu 240 milletvekilinden oluşuyor. Nisan ayında yapılan seçimlerde Türkler 30 milletvekili kazanmışken, bu sayı Temmuz’da yapılan seçimlerde 29’a gerilemişti. 14 Kasım seçimlerinde alınacak sonuçlar, Türklerin Bulgaristan Parlamentosu’nda daha fazla söz sahibi olabilmesi açısından çok açısından çok önemli.
MUSTAFA KARADAYI’NIN 14 KASIM MESAJI
14 Kasım Pazar günü, evrensel ilkelere bağlı, insan haklarına saygılı ve modern bir demokrasiyi özümsemiş bir Bulgaristan için lütfen sandığa gidelim. Çocuklarımızın, torunlarımızın ve hepimizin geleceği için 17 numarayla Mustafa Karadayı’ya, HÖH’e yani DPS’ye oy kullanalım.
HANGİ SANDIK NEREDE?
Türkiye’de oy kullanma hakkına sahip çifte vatandaşların, nerede oy kullanabileceklerini BALGÖÇ derneğinin internet sitesi olan balgoc.org.tr ve BUL-TÜRK’ün https://www.bghaber.org/bghaber/14-kasim-2021de-turkiyede-acilan-sandik-yerleri/ adresinden öğrenebilirler.
14 KASIM 2021 GÜNÜ BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN
TÜRKİYE’DE OY KULLANACAK ÇİFTE VATANDAŞLARA SANDIK REHBERİ:
Adana, Yüreğir ilçesi – Adana Balkan Türkleri Derneği
Ankara (Büyükelçilik)
Ankara, Pursaklar ilçesi – Ayyıldız İ.Ö.Okulu
Ankara, Sincan ilçesi – Tuna Üçer İlkokulu
Antalya, Muratpaşa ilçesi – Güvenlik İlköğretim Okulu
Aydın – Ekrem Çiftçi İlkokulu
Balıkesir – Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi
Balıkesir, Bandırma ilçesi – Bandırma Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi
Bilecik – Malhun Hatun İlkokulu
Bursa, İnegöl ilçesi – Akhisar İlkokulu
Bursa, İnegöl ilçesi – (Yenice) – Perihan Coşkun İlkokulu
Bursa, Karacabey ilçesi – Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu
Bursa, Kestel ilçesi – Yenimahalle İlkokulu
Bursa, Kestel ilçesi – Yenimahalle İlkokulu
Bursa, Mustafa Kemal Paşa – Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Görükle) – Ali Durmaz Ortaokulu
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Görükle) – Hazinedaroğlu Özkan İlkokulu
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Karaman) – Cavit Çağlar Ortaokulu
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Minareli Çavuş) – Alara Ortaokulu
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Üçevler) – Abdurrahman Vardar İlkokulu
Bursa, Nilüfer ilçesi – (Yüzüncüyıl) – Meral Muammer Ağım Ortaokulu
Bursa, Orhangazi ilçesi – Tuna İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Altınova) – Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Bağlarbaşı) – İnönü Ortaokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Demirtaş) – Gevher Sönmez İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Demirtaş) – Üfdate İmam Hatip Ortaokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Hürriyet) – Bulgaristan Konsolosluğu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (İstiklal) – Şehit Bakımcı Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Ovaakça) – Şarık Tara Anadolu Lisesi
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Ovaakça) – Şarık Tara Anadolu Lisesi
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Yenibağlar) – Ali Hadi Türkay İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Yenibağlar) Ali Hadi Türkay İlkokulu
Bursa, Osmangazi ilçesi – (Yunuseli) – Şahin Yılmaz İlkokulu
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Duaçınarı) – Mümin Gençoğlu 2 İlkokulu
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Demetevler) – Şehit Ufuk Bülent Yavuz İlkokulu
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Ertuğrulgazi) – Ali Rıza Bey İlkokulu
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Millet) – Mehmet Akif İnan İmam Hatip Lisesi
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Yeşilyayla) – Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bursa, Yıldırım ilçesi – (Yunus Emre) – Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi
Çanakkale, Cumhuriyet Ortaokulu
Çanakkale, Gökçeada İlçesi – Uğurlu Köyü İlkokulu
Edirne (Başkonsolosluk)
Edirne – 75. Yıl İlkokulu
Edirne, Keşan ilçesi –
Eskişehir, Odunpazarı ilçesi – Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eskişehir, Tepebaşı ilçesi – Şehit Teğmen Subutay Alkan İlk Ö.Okulu
İstanbul (Başkonsolosluk)
İstanbul, Adalar ilçesi – Büyükada Kütüphanesi
İstanbul, Arnavutköy ilçesi – Orfi Çetinkaya Ortaokulu
İstanbul, Arnavutköy ilçesi – Haraççı Mahallesi – Mehmet Zeki Obdan İlkokulu
İstanbul, Avcılar ilçesi – Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İstanbul, Avcılar ilçesi – Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İstanbul, Bağcılar ilçesi – Güneşli Ortaokulu – Sandık 1
İstanbul, Bağcılar ilçesi – Güneşli Ortaokulu – Sandık 2
İstanbul, Bahçelievler ilçesi – Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu
İstanbul, Başakşehir ilçesi – Prof. Dr. Ahad Andican Ortaokulu
İstanbul, Bayrampaşa ilçesi – Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İstanbul, Beylikdüzü ilçesi – İmkb Ortaokulu
İstanbul, Büyükçekmece ilçesi – Serdar Adıgüzel Ortaokulu
İstanbul, Çatalca ilçesi – Ferhatpaşa İlkokulu
İstanbul, Esenyurt ilçesi – Nüzhet Usta İlkokulu
İstanbul, Esenyurt ilçesi, Örnek Mahallesi – Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu
İstanbul, Eyüp ilçesi – 75. Yıl Yeşilpınar İlkokulu
İstanbul, Gaziosmanpaşa ilçesi – Kadri Yörükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu İmam Hatip Lisesi
İstanbul, Kağıthane ilçesi – Fındıklı İlkokulu
İstanbul, Kartal ilçesi – Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu – Sandık 1
İstanbul, Kartal ilçesi – Hasanpaşa İlkokulu – Sandık 2
İstanbul, Küçükçekmece ilçesi – Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu
İstanbul, Pendik ilçesi – 75. Yıl Mesut Yılmaz İlkokulu
İstanbul, Silivri ilçesi – Ertuğrul Gazi İlkokulu
İstanbul, Sultanbeyli ilçesi –
İstanbul, Sultangazi ilçesi – Sultançiftliği İlkokulu
İstanbul, Zeytinburnu ilçesi – Celalettin Gözüsulu İlkokulu
İzmir, Aliağa ilçesi – Atatürk İlkokulu
İzmir, Bornova ilçesi – Batıçim İlkokulu
İzmir, Bornova ilçesi – Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi – Sandık 1
İzmir, Bornova ilçesi – Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi – Sandık 2
İzmir, Buca – Şehit Ömer Sarı İlkokulu – Sandık 1
İzmir, Buca – Şehit Ömer Sarı İlkokulu – Sandık 2
İzmir, Gaziemir ilçesi – Adnan Menderes İlköğretim Okulu – Sandık 1
İzmir, Gaziemir ilçesi – Adnan Menderes İlköğretim Okulu – Sandık 2
İzmir, Menderes ilçesi, Gazipaşa Mahallesi – Gazi İlkokulu
İzmir, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi – Mustafa Kemal İlköğretim Okulu – Sandık 1
İzmir, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi – Mustafa Kemal İlköğretim Okulu – Sandık 2
İzmir, Urla ilçesi – Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu
Kırklareli – T.O.B.B Anadolu Lisesi
Kırklareli, Ahmet Bey ilçesi – Şehit Öğretmen Uğur Gören Anadolu Lisesi
Kırklareli, Babaeski ilçesi – Cumhuriyet İlkokulu
Kırklareli, Büyükkarıştıran ilçesi – Çok Programlı Anadolu Lisesi
Kırklareli, Lüleburgaz ilçesi – 8 Kasım Ortaokulu Sandık 1
Kırklareli, Lüleburgaz ilçesi – 8 Kasım Ortaokulu Sandık 2
Kırklareli, Vize ilçesi – Arife Bekir Uğurlu İlkokulu
Kocaeli – Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu
Kocaeli, Çayırova ilçesi – Hanife Soykan Ortaokulu
Kocaeli, Darıca ilçesi – Bağlarbaşı Ortaokulu
Kocaeli, Derince ilçesi – Yenikent Anadolu Lisesi
Kocaeli, Gebze ilçesi – Korman Çelik İlkokulu – Sandık 1
Kocaeli, Gebze ilçesi – Korman Çelik İlkokulu – Sandık 2
Kocaeli, Karamürsel ilçesi – Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu
Kocaeli, Körfez ilçesi – Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu
Manisa – Polinezya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Manisa, Şehzadeler ilçesi, Karaağaçlı Mahallesi – Karaağaçlı İlkokulu
Manisa, Yunusemre ilçesi, Akmescit Mahallesi – Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Mersin – Mersin Balkan Türkleri Derneği
Sakarya, Serdivan ilçesi – Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu
Tekirdağ, Süleyman Paşa İlkokulu
Tekirdağ, Çerkezköy ilçesi – Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Havuzlar Mahallesi – Havuzlar Ortaokulu Sandık 1
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Havuzlar Mahallesi – Havuzlar Ortaokulu Sandık 1
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Havuzlar Mahallesi – Havuzlar Ortaokulu Sandık 1
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Rumeli Mahallesi – Mükerrem – Ali Kayan Ortaokulu
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 1
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 2
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 3
Tekirdağ, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi – Vehbi Günaştı İlkokulu Sandık 4
Tekirdağ, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi – Marmaracık İlk ve Ortaöğretim Okulu
Tekirdağ, Ergene ilçesi, Sağlık Mahallesi – Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
Tekirdağ, Ergene ilçesi, Ulaş Mahallesi – Ulaş İlkokulu
Tekirdağ, Ergene ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi – İnönü İlköğretim Okulu Sandık 1
Tekirdağ, Ergene ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi – İnönü İlköğretim Okulu Sandık 2
Tekirdağ, Kapaklı ilçesi – Sanayiciler Okulu
Tekirdağ, Muratlı ilçesi – Muratlı Halk Eğitim Merkezi
Tekirdağ, Saray ilçesi – Mehmet Uygun İlkokulu
Yalova – Gaziosmanpaşa İlkokulu
Yalova, Çiftlikköy ilçesi – Çiftlikköy Kültür Merkezi
Yalova, Subaşı ilçesi – Subaşı Belediyesi Kültür Merkezi