Taşkent Devlet Sanat ve Kültür Enstitüsü’nde Karabağ elbiseleri moda sergisi ve Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı’nın girişimiyle Türk devletlerini temsil eden “Yedi güzel” müzik grubu ve muğamcıların konser programı sunuldu Türk devletlerini temsilen güzel" müzik grupları ve muğam sanatkarları katıldılar.

Etkinliğe katılımcılar ilk olarak Taşkent Devlet Sanat ve Kültür Enstitüsü’nde oluşturulan Azerbaycan kültür ve sanat salonuyla tanıştılar.

Devlet Sanat ve Kültür Enstitüsü konser salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Enstitü Rektörü Eldor Shermanov, Azerbaycan ile Özbekistan arasında gelişen ilişkiler hakkında konuştu, "Cam Günleri"ne özel bir sonraki etkinliğin bu eğitim merkezinde yapılmasını değerlendirdi Enstitü tarihinde önemli bir olaydır. Şuşa'nın zengin sanatının çalışmasının Özbekistan için büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Etkinlikte konuşan Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Afandiyeva, Türk devletleri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinden bahsedip, kuruluşun bu yönde yaptığı çalışmalardan bahsetti. Dahi şair ve düşünürlerin memleketi olan, sayısız tarihi anıtla ünlü Şuşa’nın Azerbaycan ve Türk dünyasının kültüründeki rolü ve yeri hakkında konuştu.

Özbekistan'daki Heydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Samir Abbasov, Özbekistan'da ilk kez düzenlenen "Şuşa Günleri" hakkında bilgi verdi ve Şuşa'nın sadece Azerbaycan değil, tüm Türk dünyası halkı için önemli ve kutsal bir mekan haline geleceğini söyledi.

Etkinlikte konuşan Azerbaycan'ın Özbekistan Büyükelçisi Hüseyin Guliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki saldırganlığının tarihinden söz etti. Azerbaycan Ordusu’nun yürüttüğü 44 günlük Vatan Savaşı’nda Özbek devleti ve Özbek halkının Azerbaycan’ın yanında olduğunu ve Vatan Savaşı sırasında bu desteği daha yakından hissettiklerini kaydetti.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Vüqar İskandarov, Azerbaycan-Özbekistan Parlamentolararası İlişkiler Dostluk Grubu Üyesi, Azerbaycan Devletleri Yüksek Meclisi Milletvekili, şair İqbal Mirza, Türk Devletleri Parlamentosu Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki görüşmeleri anlattı devlet başkanları ve kardeş milletlerin tarihin tüm sınavlarından birlikte geçtiklerini, sevinci ve kederi paylaştıklarında aynı, hem devlet hem de millet olarak her alanda dayanışma sergilediklerini vurguladılar.

Etkinliğin sanatsal bölümünde ünlü Azerbaycanlı modelyer Gülnare Khalilova'nın yazarı Karabağ Milli Elbise Koleksiyonu defilesi gerçekleştirildi. Özbekistan Devlet Sanat ve Kültür Enstitüsü öğrencilerinin sergilediği Karabağ kostümleri katılımcıların alkışlarıyla karşılandı.

Etkinlik, Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Fonu tarafından oluşturulan ve Türk devletlerini temsil eden "Yedi güzel" müzik grubunun konseriyle devam etti. Grubun başkanı Azerbaycan'ın onur sanatçısı, yönetmeni, besteci ve piyanist Turan Manafzade.

Sonra Nisbat Sardayeva, Rustam Muslimov, Elnur Salahov'dan oluşan muğam üçlüsünün ifasında Azerbaycan ve Özbek şarkıları çalındı.

Etkinlik sonunda Özbekistan’da “Şuşa Günleri” dolayısıyla resmi misafirlere ve organizatörlere hatıra hediyeleri takdim edildi.