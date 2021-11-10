M. Kemal SALLI

BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARINI TÜRKLERİN OYU BELİRLEYECEK
14 Kasım’da Bulgaristan’da yapılacak seçimlerde, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden HÖH’den bir adayın cumhurbaşkanlığı için yarışacak olmasından dolayı, Türklerin oyları seçim sonuçlarını belirlemede çok etkili olacak. Hak ve Özgürlükler Hareketi adayı olan Mustafa Karadayı Sofya Uluslararası Ekonomi Üniversitesi mezunu olarak, bir ekonomist olduğu kadar, çekirdekten yetişme bir siyasetçi. 1998-2003 yıllarında partisinin gençlik kolları başkanlığını yapan Mustafa Karadayı 2010 yılında HÖH’ün Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2013’te milletvekili olan Mustafa Karadayı 2013’te milletvekili, 2016 yılında da HÖH’ün genel başkanı oldu.
Mustafa Karadayı 14 Kasım’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en şanslı adaylarından biri olarak öne çıkıyor. O nedenle, hem Bulgaristan’daki hem de Türkiye’de yaşamakta olan 300 bin civarındaki seçmenin oyları, seçim sonuçlarında belirleyici olacak. Bütün Balkan dernekleri Türkiye’deki Türkleri, 14 Kasım’da yapılacak bu kritik seçimde oylarını kullanmaya çağırıyor.
BUL-TÜRK SEÇİM SANDIKLARININ ADRESLERİNİ YAYINLADI
Nerede oy kullanacaklarını öğrenebilmeleri açısından BUL-TÜRK illerdeki seçim sandıklarının adreslerini yayınladı. Aşağıdaki linkten nerde oy kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz:
https://www.bghaber.org/bghaber/14-kasim-2021de-turkiyede-acilan-sandik-yerleri/
MUSTAFA KARADAYI KİMDİR?
HÖH lideri Mustafa Karadayı, partiyi ve sempatizanlarını partinin 29. yılı vesilesiyle kutladı
MUSTAFA KARADAYI:
Mustafa Karadayı Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi'den (UNSS Sofya) mezun oldu.
Akademik kariyeri:
1996-2001 yılları arasında Yeni Bulgar Üniversitesi'nde "Bilişim" profesörü oldu.
Siyasi kariyeri:
Mayıs 1991'den bu yana Sofya'daki HÖH Akademik Derneğinin kurucusu ve HÖH üyesidir. HÖH gençlik kollarına 1998 yılından 2003'e kadar başkanlık etti. 2002 ile 2010 yılları arasında Özelleştirme Kontrol Ajansı yardımcı yöneticisi oldu.
Karadayı 2013 yılında Bulgaristan parlamentosuna seçildi.
24 Aralık 2015'ten beri Lütfi Mestan'ın ihraç edilmesinden sonra partinin üç eş başkanından biriydi.
Haklar ve Özgürlükler Hareketi Başkanı.
24 Nisan 2016'da partinin IX Ulusal Konferansı tarafından oybirliği ile HÖH başkanlığına seçildi.
Mustafa Karadayı evli ve iki çocuk babasıdır.
MUSTAFA KARADAYI’NIN HÖH’ÜN 29. YILINDA YAPTIĞI KONUŞMA
HÖH lideri Mustafa Karadayı, partisinin 29. Kuruluş yıldönümünde, parti yöneticilerini ve partisine gönül verenleri kutladığı konuşmasında şunları söylemişti.
“Değerli Parti Üyelerimiz,
Bugün Haklar ve Özgürlükler Hareketinin kuruluşunun 29. yıldır ve bu gün, ülkemizdeki hak ve özgürlüklere, barış ve demokrasiye ulaşma sebebiyle kendimizi tebrik etme ve yeni başarılar dileme fırsatı. Partiyi kurduğumuz dönemde toplum birlik ve beraberliğini yitirmiş ve bölünmüştü. Bulgaristan’ın geleceği için büyük seçim zamanı gelmişti. O zamanlarda bizler, revanşizm ve nefreti değil, barışı ve demokrasiyi seçtik.
O dönemlerde, temellerinin sağlam ve sürecin geri döndürülemez olması için demokrasinin temellerinin atılmasında ve oluşturulmasında aktif bir rol oynadık. O dönemlerde Onursal Başkanımız Dr. Ahmed Dogan, gelişme perspektiflerini çizdi, ülkenin yolunu ve bunun şartlarını gösterdi: Bulgaristan, NATO ve Avrupa Birliğinin bir parçası olmalıydı.
29 yıldır siyasi arenada ciddi bir yer alıyoruz, bugünün ve yarının sorumluluğunu taşıyoruz, Bulgaristan vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini, her bireyin onurunu savunuyoruz, demokrasiyi koruyor ve savunuyoruz, çünkü bir tek demokrasinin barış ve refahı, adaleti, hak ve özgürlükleri garanti edebileceğine inanıyoruz.
Bugün toplum yine bölünmüş durumda, nefret ve saldırganlığın dili her yerde ve bu, sadece Bulgaristan’da değil, Avrupa ve dünyada da böyle. Sanki demokrasi geri adım atmış, geleceğe yönelik beklentiler ise daha endişe verici ve karamsar olmuş. Fakat biz her nerede bulunursak bulunalım, her zaman sorumluluk sahibiyiz, demokrasinin temellerini koruyor ve Avrupa-Atlantik değerlerinde güç buluyoruz. Gücümüzü biyografimizde, tarihimizde buluyor ve barış olmadan demokrasinin risk altında olduğuna inanıyoruz. Bugün de bir nefret ve bölünme zamanı olduğu için değerlerimizin etrafında birleşmeli, barışı ve demokrasiyi güçlü bir şekilde korumalıyız. Ancak bu şekilde dünyayı daha iyi hale getirebilir, hak ve özgürlükleri garanti edebilir, burada ve şimdi daha iyi bir yaşam için, çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak için çalışabiliriz.
Partimizin kuruluşunun yıldönümü vesilesiyle, şahsım ve Haklar ve Özgürlükler Hareketinin yönetimi adına sizleri kutluyor ve Bulgaristan’ın, bölgemiz ve Avrupa’nın daha iyi bir geleceği için, hep birlikte yeni zafer ve başarılar elde etmek için sağlık ve güç, cesaret ve ilham diliyorum!”
Bu konuşmasından Mustafa Karadayı’nın siyasi görüşlerini ve siyasetteki hedeflerini görebiiyoruz. 14 Kasım’da yapılacak seçim sonuçlarının Bulgaristan’a ve Bulgaristan’daki soydaşlarımıza hayırlı olmasını dilyoruz.