Kültür ve Medya Dünyası

Resim Sanatçısı Manda Noorzad

14 dört yaşında Tahran İran'daki profesyonel resim öğretmenleri ve ressamların yanında resim yapmaya başladı. Kimya mühendisliği mezunu olan sanatçı, 2004 yılında APU'da Medyada iletişim alanında, 2018 yılında da Utrecht Üniversitesi'nde Sanatta Felsefe alanında yüksek lisans yapmıştır. Akademik çizim ve profesyonel sulu boya resim öğrendikten sonra soyut resim yapmayı seçti. insanlarla farklı ve özel bir şekilde konuşan soyut bir ressamdır. Yeni bir vizyon yaratmaya çalışarak, çalışmalarında sıradan malzeme ve renkleri değiştirmeyi tercih ediyor. Pek çok ödülü bulunan sanatçı, su anda Unesco projelerine çocuklar için Türkiye ve İran'da destek veriyor. BAZI ÖDÜLLERI: Roma Sanat Festivali 2016 Singapur Sanat Sergisi 2017 Sanatçısı Tehaartaward 2018 ödülü İngiltere'den halka Seçimine Ödülü 2019'dan İngiltere 2019 2020 Artist in quarantine (Covid dönem) En iyi ressam seçilmiş İtalya Artist of the Spring 2021 Kıbrıs (Nicosia) En iyi Abstract sanatçı 2022 CAA sanat akademisi Seçilmiş sanatçı Art prize Michigan için 2023 Berlin art yarışma da son 10 sanatçı olarak. 2023 İbn Haldun Üniversite de sanat ve felsefe alanında workshop çalışması yapmıştır. Manda Noorzad Bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün eserleri , vizyonu , güçlü sanatı ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Manda Noorzad tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Manda Noorzad’ın Sanatı

"Resim yapmak bir duygunun yansıması değil, bir bildiri yayınlayarak dünyaya tanıtılan şeylerle ilgileniyorum. Her gün binlerce tesadüfi olay oluyor ve bazen günde birkaç kez geçiyor ama geçmiyormuş gibi bir tablo görmüyorum." Manda Noorzad Manda Noorzad’ın sanata ve eserlerine dair sözleri ise şu şekilde : Bir sanat eserine izleyici o eserin bir parçası olduğunu ve esere dair duygularını bulmakta ve ifade etmekte özgür olması gerektiğini düşündüğümden, izleyici sayısı ve haykırış ölçüsünde anlam taşısın diye soyut bir resim seçtim. özgürlük ve kurtuluş. Bütün eserlerimin kendi ismi ve manifestosu olduğu doğru ama bu izleyicinin kendi hikâyesini hayal etmesine ve anlatmasına engel değil.Çalışma tarzım Ortadoğu sanatının ve ülkemin tarihine dayalı, geçmişin sanat eserlerine saygı duyan, tasarım ve resmin temel ve önemli ilkelerini gözeterek, eski efsaneler gibi bir aradadırlar, bu da beni güzelleştiren şeydir. izleyici düşünür ve sanatı anlamlı kılan da bu düşüncedir. Sanatın bir anlamı olması için sanatçının başkalarına meydan okuması ve onları düşündürmesi gerekir. “Biz çökmüş zamandan geldik “ Bir koleksiyonum ki soyut portre ile siyah beyaz tonları çalışmadır.Bu koleksiyon aslında şimdi insan halının üzerinde bir çalışmadır. Ne kadar zor bir zaman ve insan ne kadar sorumsuz ve soğuk olduğunu ve nesil maddi bir kişiselleştirilmiş tam bugün biz demek istedim Siyah ve beyaz her bir tablo da bu halı ibraz ediyor bazen çok siyah Bazen beyaz ama çok yoğun geri var “Benim mavilerim” Bu koleksiyon bir cümle da başladı . 3 yaşında babama sordum ki gökyüzü nerde bitiyor onun son nokta neresi? Babam dedi :”yok o bitmiyor sonsuzdur benim seni sevdiğimi gibi bu aşktır “ Ve mavilerim hepsi aşk hikayesi ve devam ediyor tam hayat gibi Bir trio koleksiyonum var . Onun ilk bölüm “ biz çökmüş zamandan geldik “ dır. İkinci bölüm “Rekovery“ Ve son bölüm “ Tolerans “ Bunar da çoğu kadın portre yada portre dan bir kısmi var çok belli değiller bakınca bir göz bir dudak ve … keşf ediyor izleyeci . Bir koleksiyon da “pain” Acı Ve işler böyle devam ediyor Bence bir sanatçının bir görevi vardır . Önce hangi dönem de yaşadı ve o dönem de ne olduğunu işler içinde göstermek Ve sonra umut vermek ve hayal etmek için çalışmak . Bu çok önemli çünkü ben resim ile konuşabilirim , ve bu beni sorumlu tutar . Dünya da her kişi istediğini işi yapabilir ama her kişi ressam olmaz bu bir hediyedir ve onun bedeli dürüst ve gerçek bir sanatçı gibi çalışmadır.

Sinema Kraliçesi Oyuncu ve Model Pınar Deniz

Pınar Deniz 19 Aralık 2002’de Samsun’da doğdu. Yay Burcudur. 177 Boyundaki Pınar Deniz 60 Kilo. Ayça Kuru medya okulundan mankenlik ve foto modellik eğitimi alan Pınar Deniz Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimi almaktadır. Pınar Deniz 6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasında 1.olarak Kraliçe Unvanını almıştır. Sporla at binme dil gelişimi yüzme tango dans eğitimleri almaktadır. Tamamladıktan sonra başka dalların da sırasıyla eğitimini almaya devam edecektir. Pınar Deniz farklı yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü modellik tarzı , özgün yüzü , vizyonu , güçlü modelliği ve iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Pınar Deniz tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri Seçil Semiz Özcan

Seçil Semiz Özcan 29 Ekim 1991’de doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından Dumlupınar Üniversitesi’nde Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu. Halen Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümündeki eğitimini de sürdürmektedir. Seçil Semiz Özcan iş yaşamına Bursa TV’nin reklam departmanında staj yaparak başladı. Sonrasında yine aynı kanalda spikerlik kariyeri başladı. 2016'dan beri spikerlik ve sunuculuk yapmaktadır. Son yıllarda haber programcılığına ağırlık vermiştir. Özellikle özel haberleriyle ve programlarıyla öne çıkmaktadır. Seçil Semiz Özcan bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , vizyonu , güçlü iletişimi ve haberci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Seçil Semiz Özcan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Resim Sanatçısı Solmaz Hatami ile Resim ve Sanata Dair

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz ?

Ben Solmaz Hatami; İranlıyım ve güzel Tahran’da doğdum. Mimarlık bölümünden mezun oldum. Evliyim ve bir kızım var.

Mesleğinize ilk adımı nasıl attınız?

Ben 6 yıl önce bir Resim sergisini ziyaret ederken bir Resim çok ilgimi çekti ama o Resmi almak istemedim. O kadar o Resmi sevdim ki kendim o resmi çizmeye karar verdim. Ressamlık sevgim oradan başladı.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Belki daha az düşünüp de daha fazla iş yapardım. Yani farklı konularla ilgili düşünmelerimi bırakmak isterdim. Daha az düşünme ve daha çok hareket.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medya araçlarıyla TV ile aram iyi, gazete ve dergilerle çok ilgilenmiyorum. Sosyal Medya ile çok ilgileniyorum. Televizyondaki diziler ve filmlerden zevk alıyorum haberleri takip etmiyorum; Ayrıca Sosyal Medyada farklı Profiller ve Sayfaları izlemekten de çok hoşlanıyorum.

Mesleki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Bizim genel profesyonel çalışmalarımız İran'daydı çünkü orada mühendislik Şirketlerimiz vardı ve ben de kendi mesleğimde (İç Mimarlık) konusunda çalışıyordum; ama Türkiye'ye İstanbul’a geldiğimizden beri biraz kendi mesleğimden uzaklaştım

Son çalışmanızı bize anlatır mısınız ?

Son Çalıştığım resimde insanın hayvana gösterdiği aşktı; Şöyle ki resimde bir güzel kız bir tilkinin elini sonsuz merhametiyle sonbahar mevsiminde okşuyor.

Mesleğinizin sizce stresli yanları var mı neler ?

Ressamlık benim mesleğim değil hobi olarak bakıyorum. ve bana sadece zevk veriyor. Ressamlık beni strese sokmuyor aksine endişeli olduğum zamanlarda stresimi atar ve beni sakinleştirir bile.

Dijitalleşme hemen hemen her mesleği etkiliyor. Dijitalleşmenin sizin mesleğinize etkisi ne ölçüde nasıl yorumluyorsunuz ?

El ile yapılan resim ile dijital resim arasında çok fark var ve Sanatla ilgilenen herkes bunun farkında. Bu bizlere hiçbir sorun yaratmaz çünkü biz bir resmi gönül gözüyle çizip yapıyoruz.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genellikle boş Zamanlarımda kitap okurum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Yok

Son bölümde Her İnsan Bir Dünya Kısa sorular kısa cevaplar Bölümü :

En sevdiğiniz şiir Şems ile Mevlana'nın şiirleri

En sevdiğiniz kitap Elif Şafak’ın "Aşk kitabı.

En sevdiğiniz şarkı Pop müzik şarkılarını seviyorum.

En önemli icat sizce nedir ? Diş hekimlerin muayene esnasında kullandıkları ayna.

Sizi en çok sinirlendiren şey Savaş, ve günahsız insanların devletlerin bencilikleriyle fenalaşması

Keşke yapmasaydım dediğiniz şey var mı ? Hayatımda yaptığım bütün şeyleri severim; yanlışlarını bile

En çok etkilendiğiniz yazar Elif Şafak

Sizi en iyi tanımlayan kelime ? Mihriban ( Merhametli)

Hayatınızı bir kaç kelime ile tarif eder misiniz? Dolu, mutlu, tatminkar, eğlenceli, vs.

Mükemmel.

Hayallerinizin şu anki hayatınızı oluşturmada rolü neydi? Bu noktaya geldiğinizi hayal ediyor muydunuz?

Ben her zaman neyi hayal edersem gerçek hayatımda ona ulaşırım. Onu kazanırım ve bu hediye için Rabbime Şükürler olsun..

Hayatınızda bir dönüm noktası oldu mu? Olduysa o zamanki koşullar nelerdi?

Evet; Hayatımın dönüm noktası eşimle birlikte İran'dayken mühendislik ve inşaat şirketi kurmamızdı ve hayatımızın ilerlemesi o zamandan başladı.

Hep hayalini kurduğunuz mesleği mi yapıyorsunuz? Eğer hasbel kader bu mesleğe başladıysanız, şu anda seviyor musunuz? Sevmek ve bu meslekte mutlu olmak için neler yaptınız?

Evet; bu seviyede resim yapmak bir gün benim dileğimdi ve hala daha ilerlemesi için de çabalıyorum ve hocamın tecrübelerinden faydalanıyorum.

Hiç parasız kaldınız mı? Kaldıysanız hayalinizi yine de gerçekleştirmek için ısrar ettiniz mi?

Evet, bütün insanlar kaybetmenin tadını tecrübe etmişlerdir tabii bende; ama yeniden başladım.

Tüm yaşamınızı düşündüğünüzde; para kazanarak mı istediğiniz yaptınız yoksa istediğinizi yaparak mı para kazandınız?

Evet; Para kazanarak yaptım.

Başkaları sizin hayalinizi gerçekleştirmeniz için fedakarlık yapıyor mu? Eğer öyleyse siz karşılığında ne yapıyorsunuz?

Evet; destek almıştım ve telafi edip karşılaması için de bende çok çaba harcadım.

Yeni bir hayaliniz olsa ve şu anki yaşamınızı baştan aşağıya değiştirmek zorunda kalsanız, yine de hayalinizin peşinden gider misiniz? Mutlu olmak için nelerden vazgeçersiniz? Örneğin başka bir ülkede yaşamanız gerekse veya ailenizi bırakmanız gerekse ne yaparsınız? Bunun için sizce belli bir yaş sınırı var mı?

Evet; Yaparım. Ben Türkiye'ye Göç ettim ve bence eğer göç etmek gerekirse her yaşta iyi olabilir.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Biz insanlar o kadar hayatın enini düşünüyoruz ki hayatın uzunluğunu unutmuşuz; Hayat, Sandığımızdan çok daha kısadır; Birbirimize nazik davranalım.

Şifayı bitkilerde arayanların kitabı okuyucularıyla buluştu

’Bitkilerin Profesörü’ olarak tanınan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un kaleme aldığı ‘Şifayı Tabiatta Bulmak’ kitap, İzmir Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluştu. Altı bölümden oluşan kitap, fuarı gezen kitapseverlerden, özellikle de kadın okuyuculardan büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İzmir Kitap Fuarı’nda Ülkü Ocakları standında okuyucuları ile biraraya geldi. Karabulut, bitkilerde şifa arayanların elinden düşürmeyeceği türde bir eser olan ‘Şifayı tabiatta bulmak’ adlı kitabı okuyucuları için imzaladı. Sağlık İksirleri, Doğada Hayat Var, Yaşamın Biyokimyasal Sırları, Antioksidanlar ve Stres adlı kitaplarından sonra Şifayı Tabiatta Bulmak isimli kitabı ile okuyucunun karşısına çıkan Prof. Dr. Karabulut’un bulunduğu standı, 27. Dönem MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da ziyaret etti. Kitapla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “İnsanlara dokunmak çok önemli. Bu benim beşinci kitabım. İngilizce yazdığım yazılar da var. Uluslararası kitaplarım da mevcut. 300 civarında da bilimsel makalem mevcut. Bu bilimsel makalelerin bazılarında daha çok Malatya’nın kayısı çekirdeğinin kanserle ilgili faydalarına yönelik ve Elazığ yöresinin pekmezinin faydalarına yönelik çalıştık. Bunları halk okuyabilsin ve faydaya dönüşsün istedik. Halk hangi bitki neyle birlikte yetişir, birbirini nasıl destekler konusunda tam bilgili olamayabiliyor. Biz bunlardan bahsettik. Tüm okurlarıma iyi okumalar diliyorum” dedi. Nergis çiçeğinin alzheimer hastalığına iyi geldiğini aktaran Karabulut, "Bizlere nasıl yapıldığını soran okuyucularımız oldu. Burada imza atarken bir taraftan da okuyucularımızın sorduğu sorulara yanıt veriyoruz. Çiftçinin ürettiği ürünün değerli olduğunu bilmemiz lazım. Örneğin köylerde domatese çok işlenmeden ulaşabilmek, üzümden yapılan pekmeze kimsayalla karıştırılmadan ulaşabilme ve bunların üretim aşamasından son aşamaya kadar ne kadar sağlıklı olduğu oldukça önemli. Hem bir kadın oluşumuz hem de bir anne oluşumuz ve akademik anlamda yer alışımız bu konuda önemli. Ben stres üzerine de çalışmalar yaptım. Reishi mantarı ve geven otu stresi oldukça azaltıyor. Bu konularda insanları bilgilendirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. “Milli yerli üretimi desteklemek, katkı sağlamak bu anlamda oldukça önemli” Özellikle ağrım var diyen kişilerin faydalanacağı bir kitap çıkardığını söyleyen Karabulut sözlerini şöyle sürdürdü; “Bir kişi bana Trabzon hurmasını sordu. Ağrılara iyi geldiğini söyledi. Her bölgenin kendine özgü faydalı olan bitkisi var. İzmir bölgesinin şevketibostanın taş düşürmede etkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiş. Bunlardan geçmişte ilaç da elde edilmiş. Çeşmenin de sakızı mübadele yıllarında buradan kesilerek götürülmüş ama şimdiki süreçte de yeniden Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışmalara başlandı. Bizler de dağ, taş, bayır, köy diyerek yola çıkıyoruz. Köylerdeki otların özelliklerine göre bilimsel çalışmalara da başladık. Teknokent bünyesinde de İzmir’de bir çalışma başlattık. Bilimsel anlamda yaptığımız çalışmaları da diğer taraftan ürüne dönüştürmek, milli yerli üretimi desteklemek, katkı sağlamak bu anlamda oldukça önemli.” İmza gününe, STK temsilcileri, gençler, kadınlar ve kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Program sunucusu ve Moderatör Fatoş Tapan

28 Ocak 1991’de ,Gaziantep’te doğdu . Lise’yi Fatih Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi bölümünde tamamladı. Gaziantep Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi ,Spor Yönetim ve Organizasyon , Radyo Televizyon Programcılığı bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında sağlık sektörüne başladı. On dört yıl Özel hastaneler de; halkla ilişkiler uzmanlığı, modaratörlükler yaptı. Kurumsal iletişim, otelcilik hizmetleri müdürlüğü ,kadın doğum koordinatörlüğü yaptı .Londra’da ve Türkiye’de aktif doğum eğitimleri ,bebek masajları, hamile pilatesi, yoga, ağrısız doğum teknikleri, meditadif gevşeme teknikleri uzmanlığı eğitimleri aldı. Gaziantep’te aktif doğum eğitiminin ilk akımını başlattı. Bu süreçlerin yanı sıra beş yıl Radyo Fıstık ve Radyo Kent’te ”Fatoş ile 27.durak” yayın akışlarını gerçekleştirdi. Çalıştığım her alanda çeşitli ödüllere layık görüldü. Projeler üretip yönetti .İki yıl şehir tiyatrosunda yardımcı oyunculuk yaptı . On iki yaşından itibaren ilgilendiği spiritüel alan ile ilgili profesyonel Astroloji okulu’ndan eğitimlerini aldı. Psikolojik Astroloji Danışmanlığı ve Dönüşüm Uzmanlığı yapmaktadır. Tapan’s Retro şahsi şirketini kurdu .Kurumsal Firmalara Hizmet içi Eğitim Danışmanlığı yapmaktadır. Her kuruma özel eğitim içerikleri düzenleyerek çeşitli iyileştirme projeleri ile eğitim mentörlüğü yapmaktadır. Ayrıca ; Online ve Yüz yüze ”Etkili Güzel Konuşma ve Diksiyon Eğitimi, Kurumsal İş Hayatında Prezantabl Eğitimi, İş Dünyası Adab-ı Muaşeret Kaideleri programları sunmaktadır. Kadın girişimci olarak Türkiye’de ilk olan hamilelere özel ‘’fatoş tapan ile hamile kartları’ ‘eserini çıkardı .Sonrasında güzellik merkezlerine motivasyon kartları projeleri yazdı . Hamilelikte hurafeler kitabını yazdı Wattpad’de yayına çıkardı .2020 yılında tamamen sağlık sektörüne veda ederek Kariyer hayatına yine en iyi yaptığı alan sunuculuk ve spikerlik alanında devam etmeye başladı. Fatoş Tapan Radyoculuk ve yerel tv kanallarında sunuculuk yaptı. Televizyon programlarında ‘Fatoş ile Sağlıklı Yaşam ‘’,’’Fatoş ile Hayata Bakış’’ tartışma programları sundu . Radyoculukta ise; ‘’Dj Saati’’ ve ‘’Fatoş ile 27 .Durak’’ ile konuk davet ederek tartışmaya açık ağız dolusu güldüğü yayın akışları gerçekleştirdi. 2021 yılı itibari ile Hafta içi Her gün GRT TV Ana haber bülteni sunuculuğunu yaptı. 2023 yılında GRT TV’den ayrıldım. 2023 Eylül ayı itibari ile BENGÜTÜRK TV ‘de ”Fatoş Tapan ile Hafta Sonu ” programını sunmaya başladı . Ayrıca Türkiye’nin çeşitli illerinde kongreler , lansmanlar ve özel organizasyonlarında Türkçe moderatörlük (mc) yapmaktadır. Fatoş Tapan bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün içerikleri , vizyonu , gazeteci yönü ve güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

tv 4 Kanal Koordinatörü FİLİZ ZENGİN

Filiz Zengin, Ocak 2022 tarihinde tv4 Kanal Koordinatörü olarak göreve başladı. Bu atamadan önce Zengin, on yıl 24 TV’de İç ve Dış Yapımlar Sorumlu Müdürlüğü ve sinema programı editörlüğü yaptı. 24 TV’nin özel içerikleri Kafa Dengi ve Arafta Sorular programlarında yapımcılık yaptı. 24 Özel Yayınlarında genel koordinatörlük görevlerini üstlendi. Program ekibiyle birlikte ürettiği Aktivist, Şimdilerde, Kayıt Dışı, An ve Zaman sevilen yapımlardan oldu. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Zengin, kariyerine NTV televizyonunda yapımcı / muhabir olarak başladı. Kült program Gece Gündüz’ün muhabir kadrosunda dünya çapında birçok müzisyen, sanatçı ve yönetmenle röportajlar yaptı. Belen Maya, Cake, Gonzala Rubalcaba, Fazıl Say, Teoman, Sertab Erener, Tarkan ile ilgili yaptığı özel röportajlar ses getirdi. Kısa bir süre yönetmen olarak Nickelodeon Çocuk televizyonunda çalışan Filiz Zengin Londra'ya ve ardından New York'a taşındı. New York Manhattan’da Medya Sanatları ve Teknolojisi okudu. WABC TV/ Eye Witness News haber merkezinde Yardımcı Yapımcı olarak çalıştı. New York’ta yaşadığı beş yıl boyunca gönüllü olarak Otizmli çocuklara yönelik eğitici videolar hazırladı. Video içerik üreticisi olarak kreatif klipler ve belgeseller çekti. Grup Gündoğarken ekibinden Burhan Şeşen’nin ‘Suç Kimdeyse Boşver`ve ‘Çocukluğum Diyarbakır` kliplerinin yönetmenidir aynı zamanda. Pek çok TV belgeselinde ve programında yapımcı olarak görev alan Zengin, Cannes Corporate Media & TV Ödüllerinde ve Türkiye'deki çeşitli festivallerde jüri üyeliği yapmaktadır. Şimdi İstanbul'da yaşıyor ve tv4’ü büyütmeyi hedefliyor. Ocak 2022 tarihi ile birlikte yeni yayın dönemine başlayan tv4 odak noktasına kaliteli hayat tarzını alıyor. tv4 bunu yaparken ön koşulunda neşeli, dinamik ve renkli içerikler üretmeyi hedefliyor. tv4’ün öne çıkan iç yapımlarından Tarih Araştırmacısı Ömer Kokal'ın anlatımıyla "Tarihi Rotalar", İstanbul'un ve Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinde yürüme mesafelerine ait farkında olmadığımız mekanların ve sahiplerinin efsanelerini duyulmamış hikayelerini gün yüzüne çıkartıyor. “Metrekare” dekorasyon ve mimari meraklılarını buluşturup, ev dekorasyonundan, duvar renk seçimine, eşya yerleşiminden, huzurlu bir ev ortamı için küçük tüyolara kadar her şeyi ekranlara taşıyor. Yeni yarışma programı "Bil Bakalım" ile hafta sonlarınızdan bilgi eksik olmuyor. "Can Yıldız" enerjik sunumuyla hem bilgilendiriyor hem de kazandırıyor. İstanbul’un her semtinde her sokağında karşınıza çıkan Bil Bakalım ekibi sizinle yarışıyor. Bilgisiyle rakibini eleyen yarışmacılar ödüller kazanıyor. tv4 izleyicisinin yakından takip ettiği nostaljik "Türk Sineması" kuşağı; Türk aile yaşantısını, kültürünü, eski İstanbul'u Filiz Akın, Türkan Şoray, Ediz Hun, Kartal Tibet, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın ve Fatma Girik gibi harika oyuncular ile izlemek hep keyifli olmaya devam ediyor.

tv4'ü NASIL İZLERİM? Diyenler için…

D-smart 87. Kanal, Digitürk 65.Kanal, Turksat Uydu Turksat 4A frekans 12310 symbol rate : 15000 Fec 3/4 Polarizasyon : Vertical (Dikey) , Kablo TV 48. Kanal, Tivibu 58. Kanal, Turkcell TV+ 45. Kanal ve BluTV'den tv4'ü kolaylıkla izleyebilirsiniz. YouTube Kanalı; https://www.youtube.com/channel/UCOzXjWSTQEP3lIfSKrthP7Q/featured ve Instagram https://www.instagram.com/tv4tr/ adreslerinden tv4'ü aktif olarak takip edebilirsiniz. Filiz Zengin bu meslekteki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü televizyonculuğu , özgün projeleri , güçlü programcılığı ve iletişimi , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Filiz Zengin tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Spiker ve Sunucu Kevser İme Şahin

2 Ekim 1993’te Kırklareli’nde doğdu. İlköğrenim ve lisenin ardından çok sevdiği ve istediği medya ve iletişim alanına yöneldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden başarıyla mezun oldu. Sonrasında Türkiye’nin saygın spikerlik eğitim kurumlarından Dialog anlatım iletişim'den spikerlik-sunuculuk eğitimi aldı. İletişim fakültesi okurken çeşitli kuruluşlarda staj yaparak medya sektörüne adım attı. Hayalim ve isteği her zaman sunucu olmaktı. İlk olarak 2016 aralık ayında futbol Arena’da çalışmaya başladı. Orada muhabirlik yaptıktan sonra Nesine tv'ye sunucu olarak transfer oldu.Orada da yaklaşık 2 yıl yayın yaptı. Dijital spor medyasında pek çok kurumda işler yaptı. yaklaşık 7 senedir sektörde yer alan Kevser İme Şahin çalışmalarını sürdürmektedir. Kevser İme Şahin eğitimini de aldığı bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , gazeteci yönü , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Kevser İme Şahin tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.