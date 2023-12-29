Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı 100 ciltlik “Türk Edebiyatının İncileri” derlemesi ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hayriddin Sultanov’un yazdığı ve TÜRKSOY tarafından yayınlanan Sen Ne Kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat adlı kitap tanıtıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dünyası kültür hazinesine çok değerli iki eser kazandıran bir önemli etkinliğe daha imza attı. TÜRKSOY, Özbekistan Kültür Bakanlığı, Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği, ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile gerçekleştirdiği işbirliği ile, başkentte, Türk Edebiyatının İncileri ve Sen Ne Kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat kitaplarının tanıtım toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı 100 ciltlik Türk Edebiyatının İncileri derlemesi ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hayriddin Sultanov’un yazdığı ve TÜRKSOY tarafından yayınlanan Sen Ne Kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat adlı kitap tanıtıldı.

YOĞUN KATILIMLI KİTAP TANITIM TOPLANTISI

Kardeş ülkelerde yeni yayınlanan ve ülkenin kültür hazinesine katkılar ağlayacağına inanılan kitaplar için tanıtım toplantıları düzenlemektedir. Bu gelenek, giderek ülkemizde de yaygınlık kazanmaya başladı. Böylesi kültürel etkinliklerin daha da artmasını diliyoruz.

Özbekistan Kültür Bakanlığı, Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği, TÜRKSOY ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen kitap tanıtım toplantısına, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TBMM Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hayriddin Sultanov, Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kitap tanıtımı etkinliği öncesinde, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi fuaye alanında, TÜRKSOY üyesi Ülkelerin fotoğraf sanatçıları tarafından çekilen ve Türk Düyası kültürel iklimini insanlarımızın gelenek göreneklerini, günlük yaşamlarını, mimari ve tarihi yapılarını, doğal güzelliklerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı TÜRKSOY Fotoğraf Sergisi açıldı.

RAEV: “TÜRK EDEBİYATININ İNCİLERİ EŞSİZ BİR PROJE”

Açılış konuşmalarından önce Türk Edebiyatının İncileri serisinin tanıtım filmi gösterildi.

Kİtap Tanıtımı etknliğinde bir konuşma yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, “edebiyatın daima karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya hizmet ettiğini” vurgulayarak, bu uğurda mücadele eden, kendi diyarını sevip milletine sadakatle hizmet eden, eserlerinde dilini, milletini ve vatanını gönülden ve bütün güzellikleriyle yansıtan yazarları, hem milleti hem de vatanı tarafından büyük saygı gördüğünü dile getirdi.

Türk Edebiyatının İncileri derlemesinin büyük çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktığına belirten ve yoğun emekler harcanması sonucunda hayata geçirilen projeyi eşsiz olarak tanımlayan Raev, “Edebiyatın genç nesillerimizin fikrî ve manevî potansiyelinin artmasındaki büyük rolü ve etkisi dikkate alınarak, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in talimatlarıyla yurt içi ve yurt dışında yürütülmekte olan çalışmalar, Türk Dünyası’na örnektir. Bunun en güzel sonucu da ortak değerimiz olan Türk edebiyatının başyapıtlarını Özbek okurlarına kazandırmak amacıyla yayımlanan ‘Türk Edebiyatının İncileri’ serisidir” dedi.

Bu eserlerin tanıtım toplantısının, daha önce Özbekistan’da gerçekleştirildiğini hatırlatan Raev, “Yurt dışındaki ilk tanıtımının, bugün Türkiye’de, Millet Kütüphanesi’nde düzenleniyor olması da, ayrı bir önem taşımaktadır” dedi.

Konuşmasında, Sen Ne Kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat kitabına da değinen Raev, Hayriddin Sultanov’un eserlerinin estetik, edebi ve öğretici olduğunu dile getirerek, “Neredeyse bütün hikâyelerinde millîlik esasına sarsılmaz bir bağlılıkla hareket eden yazarın edebî mahareti ve eserleri, Çağdaş Özbek Edebiyatı’nın günümüze has yönlerini açık bir şekilde göstermesiyle dikkat çekicidir. Sultanov’un eserlerinde Özbeklerin hayatına ilişkin manzaraları, ruh dünyasını, arzu ve hayallerini, düşünceleri görmek mümkündür” dedi.

TÜRK DÜNYASI’NDAN 450 ÜNLÜ ŞAİR VE YAZARIN ESERLERLERİ DERLENDİ

“Sen Ne Kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat”; kitabının yazarı da olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hayriddin Sultanov, etkinlikteki konuşmasında, ülkesinde bilime, eğitime, kültüre ve edebiyata büyük önem verildiğini belirterek, “Türk Edebiyatının İncileri” derlemesinde, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkelerden 450’nin üzerinde ünlü şair, yazar ve düşünürün başyapıtlarının yer aldığını belirtti.

Derlemedeki kitapların, Özbekistan’daki bütün kütüphanelere dağıtıldığını söyleyen Sultanov, bunların büyük ilgi gördüğünü belirtti. Sultanov, ülkesi adına; Özbekistan Kültürel Mirası adlı 50 ciltlik kitap serisinin sertifikasını Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Tuğlu’ya takdim etti ve ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un eserlerinin bir araya getirildiği 10 ciltlik eseri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne armağan etti.

MESTEN: “TÜRK ve İSLAM MEDENİYETİNİN KAYNAĞI ÖZBEKİSTAN’DA ÇAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR.”

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mesten, Türk edebiyatının ve bilgeliğinin geçmişe dayandığına işaret ederek, “Hiç kesilmeden gürül gürül akan bir ırmak olarak Türk-İslam medeniyetinin kaynağı Özbekistan’da devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki samimi ilişkilere değinen Mesten, ”Yaklaşık 8 yıldır Özbekistan-Türkiye arasındaki ilişkiler, adeta şaha kalkmış durumda. Elbette bu ilişkilerin en önemlisi, kültür ilişkileridir. Biz çok daha ileriye gitmesine vesile olmak istiyoruz. Çok daha ileriye gideceğinden de eminiz” dedi.

BOSTANCI: “GEÇMİŞTEKİ GERÇEKLİĞİN ÜZERİNE GELECEĞİN HAYALLERİNİ KURMAK İSTİYORUZ.”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Bostancı, Türk Dünyası’nın geçmişteki gerçekliğin üzerine geleceğin hayallerini kurmak istediğini vurgulayarak, kardeş ülkeler arasındaki ortak geçmişe dikkati çekti.

Yusuf Has Hacib ve Ahmet Yesevi gibi ünlü şairlerin ve düşünürlerin, Türk Dünyası’nı bir araya getirdiğini belirten Bostancı, “Onlar marifetiyle biz zamanı aşarak, bugünkü insanlarla kardeşliğimizin ne olduğunu görüyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Hayriddin Sultanov’a TÜRKSOY Altın Onur Nişanı, Büyükelçi Azamhocayev’e TÜRKSOY 30. Yıl Madalyası ve katılımcılara da plaket ve hediyeler takdim etti.