İnsanlar genellikle tırnak kırılması ve saç dökülmesini önlemek vitamin ve mineral takviyeleri hakkında bilgi alırlar. Bu konuyla ilgili mevcut durumda çok sayıda kür, yöntem ve kulaktan dolma bilgi göz önüne alındığında, bu sorunlara net bir çözüm bulmak çoğu zaman zordur.

İnsan kafa derisinde yaklaşık 100.000 saç folikülü bulunur. Bu foluküllerin %90'nında, sağlıklı saçlar üretmek için proteinler, vitaminler ve mineraller gibi temel elementlerin kullanıldığı aşamaları içeren metabolik reaksiyonlar gerçekleşir. Temel elementelerde oluşan eksiklikler ise metabolik reaksiyonlarda aksamalara sebep olabilmektedir.

Kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde görüldüğü kadar yoğun olmamakla beraber sıkça gözlenen bir durumdur ve neredeyse erkekleri etkilediği kadar kadınları da etkiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde saç dökülmesi yaşayan kişilerin %40'ı kadındır ve kadınların %40'ı 40 yaşına gelindiğinde gözle görülür saç dökülmesine sahiptir. Saç dökülmesinin nedenleri arasında tıbbi durumlar, ilaçlar ve fizyolojik veya duygusal stres yer alır. Yetersiz beslenme aynı zamanda saç dökülmesinin bilinen bir nedenidir. Proteinlerin, vitamin, mineral ve esansiyel yağ asitlerinin yetersiz alımı bu kapsamdadır. Ayrıca besinlerle alınan çinko miktarının belirli bir seviyenin altında olması da saç kaybı nedeni olabilmektedir. Sağlıklı saça sahip grup ile karşılaştırıldığında, kadın tipi saç dökülmesi olan hastalarda kanda serum çinko konsantrasyonlarının önemli ölçüde daha düşük olduğu gösterilmiştir. Bu durum çinko takviyeleri ile durdurulabilir veya iyileştirilebilir. Alopesi Areata hastalarında çinko takviyeleri saç büyümesini artırabilir. Ancak bu takviyelerin doktor kontrolünde yapılması gerekir. En yaygın saç dökülmesi nedenlerinden birisi ise gıdalar yoluyla az miktarda D vitamini alımıdır. D vitamini takviyesinin saç dökülmesini önleyebileceği bildirilmiştir. Aynı şekilde düşük demir düzeyi (kadınlarda daha sık görülür) olan hastalarda takviye önerilir. Demir eksikliği olan bu hastaların C vitamini alımlarının yeterli olduğundan da emin olmaları gerekir. Saç kaybı ile ilgili bir literatürde eksiklik olduğu taktirde E vitamini ve bir B vitamini olan biyotin takviyesi almanın semptomların tedavisinde fayda sağladığı ile ilgili destekleyici veri bulunmaktadır. Örneğin, 2016 yılında yapılan bir araştırma, saç dökülmesi yaşayan kadın katılımcıların %38'inin altta yatan bir biyotin eksikliğine sahip olduğunu ve bu ikisi arasında bir korelasyon olduğunu ortaya koymuştur. Bir kişide spesifik bir biyotin eksikliği olmadığı sürece, saç büyümesini iyileştirmek için biyotin takviyelerinin kullanımını destekleyen kesin bir bilimsel kanıt yoktur. Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA), biyotin için önerilen günlük alınması gereken miktarı yoktur, ancak bir görüşe göre 30 mikrogram (mcg) alımı yeterli olmaktadır. Fakat önem arz eden bir konu vardır ki biyotin takviyesi kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Zira troponin düzeyi veya tiroid fonksiyonunu belirleyen testler yapılacak ise alınan biyotin takviyesi test sonuçlarının hatalı çıkmasına yol açabilir. Bir diğer araştırma, çok fazla A vitamininin ve çok fazla selenyumun saç dökülmesine katkıda bulunabileceğini gösteriyor; ancak bu ilişkiyi kanıtlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Sağlıklı mutlu haftalar diler, saygılarımı sunarım.

