UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile Fenerbahçe'nin Enschede'deki mücadelesinin ardından aklımda sadece skor değil, pek çok soru var!

Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte tuhaf bir heyecan vardı içimizde. Acaba nasıl farklı yeneriz diye düşündük. Ancak maçın gidişatıyla birlikte o heyecan verici anlar yerini hayallere bıraktı. Fenerbahçe sahada var olmak yerine sadece geçmişin gölgesinde sallandı durdu. Twente'ye karşı varlıkları gösterememek, hayranlık uyandırmadı.

İlk yarı boyunca sahada adeta bir hayalet ekibi izledik. Pas hataları, savruk ataklar ve gol olmayan pozisyonları... İşte bu anlarda aklımızda daha farklı sorular belirdi. Mert Hakan neden ilk 11'de? Fenerbahçe'nin yıldızları gerçekten sahada mı? Sanki sahadaki oyuncuların aklı başka yerdeydi ve taraftarların beklediği o hırçın futbol sahada yoktu.

5-1'lik avantajın rahatlığı ile sahada dolaşan Fenerbahçe, umduğumuz gibi bir performans sergilemedi. İkinci yarıda oyunun temposunu yükselten Twente, atışla ve istekle Fenerbahçe'yi zorladı. Maçın hali ile ilgili endişeler taraftarın içini kemirirken, sahada görülen performans daha da düşündürücüydü.

Merkezde yaşanan sorunlar ve kaleye doğru yönelmekte yaşanan zorluklar, Fenerbahçe'nin oyunundaki temel sorunları yansıtıyordu. İkinci yarıda koşu temposunun düşmesi ve yenilgi atakları, bir takımın nasıl kendi gölgesinin sıkışabileceğini gösterdi.

Ancak her hikayede olduğu gibi, bu maçın da bir kahramanı vardı: King ve İrfancan Kahveci. Kahveci, o yunun içine girmez takıma enerji geldi. Ani ataklar, doğru paslar ve King'in ders niteliğindeki ışık hızı.