Anımsatma

İki binlerin başında “Güney Kıbrıs Rus Cumhuriyeti” başlığı ile kaleme aldığım bir yazımda; Güney Kıbrıs’ta Ruslar, nüfusu, siyasi çıkarları, maddi ve manevi açılardan, azımsanmayacak büyük bir güç, imkân ve kabiliyete sahiptirler. Rusya’nın Kıbrıs'taki ekonomik çıkarları az-buz değil. Örneğin Ada’da Ruslara ait 50 bini aşkın offshore (kıyı bankası) şirket bulunuyor. Güney Kıbrıs milli gelirinin yüzde 12’sini sağlayan bu şirketler sadece yüzde 4,5 vergi ödüyorlar. Ayrıca iki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunduğu için, Kıbrıs’ta vergi ödeyen Ruslar, ülkesinde vergi ödemekten muaf oluyor. Rusya, Güney Kıbrıs üzerinden AB’ye dolaylı olarak dahil oluyor. Rusya, Güney Kıbrıs üzerinden Ukrayna’da ABD’den sonra en büyük ikinci yatırımcıdır! diye yazmıştım…

İki binlerin başında kaleme aldığım diğer bir yazım olan ‘ Kıyı Bankacılığı, Rusya ve GKRY’nin AB Üyeliği’ başlıklı yazım da ise; Rusya, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne üye olması nedeni ile bundan sonra ne yapmayı planlıyor? Ruslar Güney Kıbrıs’taki konumunu, şirketlerini, uzun yıllar içerisinde oluşturduğu yapılarını önümüzdeki süreçte nereye taşımayı düşünüyor? Diye yazmıştım…

2016’da kaleme aldığım ‘Ruslar ve Rumlar’ başlıklı diğer bir yazımda ise; GKRY’de 100 binden fazla Rusça konuşan insan yaşadığı öngörülüyor. Ruslar için kurulmuş okullar, alışveriş merkezleri, Rusça yayın yapan TV, radyo ve medya organları var. Öyle ki küçük Rusya haline geldiği düşünülen Limasol için günümüzde bazı kesimler Limasolgrad ismini kullanmaktadır. Diye yazmıştım…

KKTC’de Rus Konsolosluk Ofisi…



Rus haber ajansı TASS, 9 Ağustos Çarşamba günü yayımladığı bir haberinde Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Rusya’nın GKRY’deki Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak” açıklamasında bulundu.

Söz konusu haber dün bazı haber sitelerinde büyük bir heyecan ve merak uyandıracak şekilde servis edildi. Peki, Rusya KKTC’de konsolosluk açıyor mu? Bu aşamada böyle bir durum yok. Peki, neden Rusya’nın KKTC’de konsolosluk açacağı yönde bir algı yaratılmaya çalışılıyor?

KKTC’de şu anda ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa uzun süredir konsolosluk hizmetleri veren ofisleri var. Söz konusu ülkelere ait ofislerin KKTC’de yer alması tanınma anlamına gelmese de KKTC’nin varlığını bildikleri, kabul ettiklerini göstermektedir. Tanıma ise siyasi bir karardır. Bu çerçevede söz konusu ülkeler ve daha niceleri KKTC’nin varlığını kabul etmektedirler. Bu da KKTC’nin tanınması yolunda statüsünün her geçen gün yükseldiğine ilişkin somut olumlu gelişmelerdir…

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya’nın bir temsilcilik ofisi açılması konusunda Rus yetkililerin kendisiyle ve Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçerek ofis açma talebinde bulunduğunu belirtti.

Peki, Rusya’nın KKTC’de konsolosluk hizmetleri vermek üzere ofis açması bazı çevrelerde neden bu kadar heyecan yarattı?

Hatırlanacağı üzere 13 Eylül 2022 tarihinde Rusya, Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde Rusya gizli servisi KGB'de görev yapan, SSCB dağıldıktan sonra, 2002-2008 yılları arasında ise İnguşetya Özerk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı olan Murat Zyazikov'u Güney Kıbrıs'a, Büyükelçi olarak atadı.

O günlerde Rum medyası, Müslüman Murat Zyazikov'un Güney Kıbrıs’a Büyükelçi olarak atanmasıyla ilgili olarak, "Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a karşı iyi niyet adımı" ifadesini kullanmışlardı…

Rum medyası o günlerde ayrıca Zyazikov tercihinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'yla herhangi bir bağlantısının olmadığını, tamamıyla siyasi ve Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in kendisine ait bir karar olduğunu yazmışlardı…

Söz konusu atamanın ardından özellikle medyada bazı çevrelerin Moskova’nın KKTC’ye yönelik açılımlarının ilerleyen dönemde devam edeceği iddia edilerek bu yönde bir beklenti oluşturulmaya çalışılmıştı.

ABD, hatırlanacağı üzere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uzun yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını önce 2020’de kısmen, arından da 16 Eylül 2022 tarihinde aldığı yeni bir kararla tamamen kaldırdığını açıklamıştır.

ABD’nin 16 Eylül 2022 tarihinde Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından ise Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuşların başlayacağı yönde medyada bazı haberler çıkmaya başlamıştı.

Hatta öyle ki Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuşların başlayacağı, ilk uçuşun Ercan Havalimanı’nın açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı ileri sürülmüştü…

Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye’nin çok kutuplu dünya düzeni içerisindeki bağımsız güçlü bir aktör ve oyun kurucu konumu, ABD/AB ile Rusya/Çin merkezli yaşanan karşılıklı mücadelelerinin neticesinde lehimize sayılabilecek bir takım seçeneklerin gündeme gelmesine vesile olmaktadır… (Devam edecek)