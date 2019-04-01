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“Hayırlı olsun”

Akşener, “Mansur Yavaş kazandı. Üstün başarılar diliyorum” dedi.

“Hayırlı olsun”

Akşener, “Mansur Yavaş kazandı. Üstün başarılar diliyorum” dedi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 09:52
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“Hayırlı olsun”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mansur Yavaş kardeşim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bize teşekkür ziyaretine geldi ama ben kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Üstün başarılar diliyorum” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral Akşenerİyi PartiMansur Yavaş
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