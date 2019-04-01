“Hayırlı olsun”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mansur Yavaş kardeşim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bize teşekkür ziyaretine geldi ama ben kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Üstün başarılar diliyorum” dedi.