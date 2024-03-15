Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye olarak ülke adı güncellendi...

ABD Savunma Bakanlığı'nda NATO'ya üye ülkelerin bayrakların sergilendiği bölümde Turkey tabelası yerine Türkiye tabelası asıldı. NATO Koridorunda bulunan Ay Yıldız Türk bayrağının üzerinde artık Türkiye yazıyor.



Pentagon'daki NATO bölümüne yeni tabela asıldı. Bu bölümde NATO'ya üye ülkelerin bayrakları sergileniyor. ABD'de Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı uzun süredir Turkey yerine Türkiye'yi kullanıyordu.





İsveç’in Yeri Hazır!

Alfabetik olarak ülkelerin isimlerinin ve bayraklarının sergilendiği koridorda Türkiye’nin yanında İsveç yer alacak. NATO'nun 32. üyesi olan İsveç için yer hazırlandı yakın zamanda bayrak da asılacak.

NATO Karargahına İsveç Bayrağı Göndere Çekildi



İsveç bayrağı, İskandinav ülkesinin ittifakın 32. üyesi olarak karşılandığı resmi tören öncesinde Pazartesi günü Brüksel'deki NATO karargahında ilk kez göndere çekildi.



Hemen ardından düzenlenen bir basın toplantısında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, daha güçlü, daha birleşik bir NATO'nun çığırtkanlığını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e katıldı.



Kristersson, "Bölgemizdeki güvenlik durumu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar ciddi olmamıştı ve Rusya öngörülebilir bir gelecekte Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik bir tehdit olmaya devam edecek" dedi. "İsveç, güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda güvenliği sağlamak için NATO savunma ittifakına katılmaya bu açıdan başvurdu." ifadelerini kullandı.



Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi, her iki ülkenin de askeri tarafsızlığını koruduğu yılların ardından hem İsveç hem de Finlandiya'yı NATO'ya üye olmaya yöneltti. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale başladığında hedeflerinin geri teptiğini bir kez daha söyledi.





“Daha az NATO ve komşuları üzerinde daha fazla kontrol istiyordu. Stoltenberg, "Egemen bir devlet olarak Ukrayna'yı yok etmek istedi ama başaramadı" dedi. “NATO daha büyük ve daha güçlü. Ukrayna NATO üyeliğine her zamankinden daha yakın.”



İsveç, geçtiğimiz Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından resmen NATO'ya kabul edildi. Geçen hafta Norveç ve Finlandiya'da düzenlenen NATO tatbikatlarına Fin ve Norveç birliklerinin yanı sıra yaklaşık 20.000 İsveç askeri personeli katıldı.



Aylar süren bir gecikmenin ardından Türkiye, İsveç'in kabulünü bu yılın başlarında onayladı ve Macaristan da geçtiğimiz günlerde kabul ettikten sonra süreç tamamlanmış oldu.