2014 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Murat Göğebakan’ın hayatı film oldu.

Yakın zamanda galası yapılacak olan ”Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı” filminin fragmanı yayınlandı.

CNS Production ve HM Productions yapımı, Kral FM'in medya sponsorluğunda Serkan Günay, Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş’ın yapımcılığını üstlendiği, Murat Göğebakan’ın yaşam öyküsünü konu alan film 8 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

Filmin yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlenirken, senaryosu Ali Ayyıldız, Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak imzası taşıyor. Unutulmaz sanatçıyı başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor.

Kan kanseriyle mücadele eden ve uzun tedavi sonrası hayatını kaybeden usta sanatçı Murat Göğebakan’ı canlandıran Burak Sevinç’e, Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ettiği filmin oyuncu kadrosunda ise Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş, Güney Kılınç yer alıyor.