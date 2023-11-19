Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40'ıncı kuruluş yıldönümü İstanbul'da kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Kuruluş yıldönümü İstanbul’da Conrad Otel’de KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel’in evsahipliğinde düzenlenen geniş katılımlı bir törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanılan törene KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdin Yetkin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim Dairesi Başkanı Metin Köse ve Gençlik Kolları, Marmara Vakfı’nı temsilen Ertuğrul Kumcuoğlu ve Mustafa Ergin , Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Dragos Musiki Derneği Başkanı Serdar Taştanoğlu ve eşi, bazı ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, bazı üniversitelerin rektörleri, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BAKAN AMCAOĞLU: “KIBRIS TÜRKLERİNE UYGULANMAK İSTENEN SOYKIRIMA YÖNELİK KATLİAMI UNUTMUYORUZ”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını KKTC'nin 40. Kuruluş yılıyla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadığımızı söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ve garantörlüğünde var olma savaşını devam ettiren KKTC'deki Türklerin, Türklüğün devamı olduğunu ifade eden Amcaoğlu, şöyle konuştu:

"(Kıbrıs'ta) Bugüne kadar verilen mücadelenin sonucu, başka bir ülkede yaşanmaması adına güzel bir örneklik teşkil ediyor. Görüyorsunuz KKTC'nin yanı başında yaşanan soykırımı, mezalimi. Çocuklar ölürken susmayı tercih edenlerden değiliz. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ile bu vahşeti dile getirmektedir. Çünkü, bu yaşananların bin beterini, KKTC'nin 100’den fazla köyünde, 11 yıl boyunca çadırlarda yaşayan insanları yaşamıştır. Canlı canlı toprağa gömülerek evlatlarını kaybetmiştir. Bir başkası yaşamasın diyoruz."

VALİ GÜL: “GARANTÖRÜNÜZ YOKSA, ANANIZIN AKSÜTÜ GİBİ HELAL OLAN TOPRAKLARI SİZE YAR ETMEZLER”

İstanbul Valisi Gül de, KKTC'nin Türk dünyasının göz bebeği olduğunu ifade ederek, KKTC'ye giden yolun, 100. yılı kutlanan Türkiye Cumhuriyeti ile başladığını söyledi.

Şehit ve gaziler ile KKTC'nin kuruluşunda görev alanları anan Gül, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada güçlü olmadan ayakta kalma ihtimaliniz yok. Nereden anlıyoruz, Bosna'dan anlıyoruz, Karabağ'dan anlıyoruz, Filistin'den anlıyoruz.

Bu coğrafyada devlet kurmak yetmiyor. Bu coğrafyada toprağın sizin olması yetmiyor. Güçlü bir ordunuz yoksa, güçlü bir milletiniz yoksa, ekonomik olarak güçlü değilseniz, hele hele KKTC ölçeğinde baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti gibi yanınızda size yarenlik eden bir devletiniz, garantörünüz yoksa maalesef ananızın ak sütü gibi size helal olan toprakları size yar etmezler.

O açıdan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu desteğiyle KKTC'nin bu bilinciyle inşallah nice yıllarını göreceğiz."

Türkiye'den Akdeniz'in altından borularla gönderilen su ile KKTC'nin su probleminin çözüldüğünü anımsatan Gül, ülkenin eğitim, altyapı, turizm anlamında adeta Akdeniz'in incisi olduğunu söyledi.

BAŞKONSOLOS DEMİREL: “EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ DEVLETİMİZDİR”

Cumhuriyet'in anlam ve önemini bildikleri için, devletlerinin 40. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyleyen KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kıbrıs Türklerinin yıllar içerisinde gördüğü baskı ve zulümleri, soykırıma yönelik katliamları anlattı. Hiçbir zaman baskılara boyun eğmeyen mücahit ve mücahideler olarak verdikleri mücadelenin sonunda, anavatan Türkiye’nin verdikleri desteklerle zafere ulaştıklarını ve devletlerini kurduklarını ve 40 yıldır yaşatıkklarını ve sonsuza kadar yaşatacaklarını söyledi.

Kıbrıslı Türklere, dün olduğu gibi, bugün de anavatan Türkiye'nin sahip çıktığını ifade eden Başkonsolos Demirel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti, soydaşlarını kurtarmak için 20 Temmuz 1974'te silahlı kuvvetlerini adaya göndererek barışı tesis etmiştir. O gün bugündür iki taraf arasında süregelen görüşmelerde ortak bir zemin arayışı sonuç vermemiştir. Çünkü masadaki iki taraftan birisi haksız bir şekilde devlet olarak, diğeri ise toplum olarak muamele görüyor. Davalarımızı anlattığımız her platformda haklarımız teyit edilmekte, en çok da ülkemize uygulanan kısıtlamaların yersizliği dile getirilmektedir. Ancak çözüm bulma ve haksızlıkların giderilmesi noktasında elle tutulur ilerleme gerçekleşmemektedir."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Dünyası’nın Akdeniz'deki bir kalesi olarak varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Demirel, ülkesinde devam eden yatırım ve gelişmeleri anlattı.

KKTC'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)ve Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olduğunu ve Türk devletleri içerisindeki varlıklarının ileriye dönük ümitlerini yükselttiğini söyleyen Demirel konuşmasını şöyle noktaladı:

"Artık kaybedecek zaman kalmamıştır. Görüşmeler devam edecekse iki eşit, egemen devlet arasında olacaktır. Değilse de bayrağımız şerefiyle dalgalanmaya devam etmektedir. Doğu Akdeniz'in bir enerji üretim ve dağıtım merkezi olma potansiyeli, Ada'da ve bölgede barışın devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bunun için de en büyük güvencemiz devletimizdir"

ÇOK YAŞA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında, Rumlarla yapılan anlaşma müzakerelerinden bir sonuç alınamıyordu. Bu oyalama siyasetinin Kıbrıs Türklerinin BM onaylı uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarını sulandırmayı hedeflediği bilen Kıbrıs Türkleri’nin Lider Rauf Denktaş, 15 Kasım 1983 günü Meclis’teki olağanüstü toplantıda, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’nin (KKTC) kuruluşunu ilan etti.

ÇOK YAŞA KKTC, ÇOK YAŞA!