(TÜRK DÜNYASI: DÜN, BUGÜN VE GELECEK)
5 Kasım cuma günü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı Kütüphanesi ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen “KAZAKİSTAN YOLU- TÜRK BİRLİĞİ” sergisinde, Kazakistan kültürü ve Kurucu Cumhurbaşkanı- Elbaşı Nursultan Nazarbayev’le ilgili 400’den fazla değerli obje sergilendi.
M. KEMAL SALLI
5 Kasım cuma günü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı Kütüphanesi ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen “KAZAKİSTAN YOLU; TÜRK BİRLİĞİ” sergisinde, Kazakistan kültürü ve Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı Nursultan Nazarbayev’le ilgili 400’den fazla değerli obje sergilendi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “ORTAK TARİH VE DEĞERLER GELECEĞE GÜVENLE BAKMAMIZI SAĞLIYOR”
“KAZAKİSTAN YOLU- TÜRK BİRLİĞİ” konulu serginin açılış programına yazılı mesaj gönderen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyası olarak sahip olduğumuz kadim ve köklü medeniyet, ortak tarih ve değerler, geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor" diyordu.
12 Kasım'da İstanbul’da düzenlenecek Türk Konseyi 8'inci Zirvesi'nde Türk Dünyası liderlerinin kardeş ülkelerin bundan sonraki çalışmaları ve işbirliklerine ilişkin önemli kararlara imza atacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajına şöyle devam ediyordu:
"Kazakistan, Türk Konseyi, TÜRKPA, TURKSOY ve Türk Akademisi gibi örgütlerin kuruluşunda ve kurumsal gelişiminde öncü role sahiptir. Türk Dünyasının aksakalı, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Sayın Nazarbayev'in dirayetli liderliği, bu süreçte bizlere cesaret vermiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev de Türk Dünyası vizyonunu başarılı bir şekilde ilerletmemize aktif katkı sunmaktadır. Halklarımız arasındaki dil, inanç ve tarih gibi manevi köprüleri sağlam tutarak, 'dilde, fikirde ve işte birliği' inşallah temin edeceğimize inanıyoruz."
Sergiyi bu yönde atılmış kıymetli bir adım olarak gördüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sergimiz, Kazakistan tarihi ve etnografyasından örneklerin görülmesine, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin izlerinin takip edilmesine vesile olacaktır. Bu anlamlı serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.”
BÜYÜKELÇİ SAPARBEKULİ: “TÜRK MEDENİYETİ, DÜNYA TARİHİNDE UNUTULMAZ BİR İZ BIRAKMIŞTIR”
“KAZAKİSTAN YOLU-TÜRK BİRLİĞİ” konulu serginin açılış konuşmasını yapan Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly özetle şöyle dedi:
′′Türk medeniyeti dünya tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı. Yakın arkadaşları, kardeşleri yaklaştıran, dostları barıştıran ortak tarihimizin mirası sanat, kültür, eğitim ve bilimdir.
1991 yılında, Sovyetler Birliği'nin ekonomik ve siyasi çöküşünden kurtulan, ancak büyük iç ve dış tehlikelerle karşı karşıya kalan Kazakistan'ı, Kurucu Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev büyük bir başarıyla yönetti. Pek çok uluslararası analist, karmaşık etnik yapı, ekonomik zorluklar ve ülkenin büyük çeşitliliğine sahip komşu olması nedeniyle bağımsızlık ve bütünlüğü koruyamadıklarını söyledi. Kurucu Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev, doğru taktik adımlarla birlikte uzun vadeli stratejiler uygulayarak Kazakistan’da güvenliği sağlayabildi. Sonuç olarak Kazakistan refah seviyesi en üst seviyeye ulaştı ve Birleşmiş Milletler tarafından çok yüksek bir devlet olarak tanınan bir devlet haline geldi.
…Biz birbirimizi gördükçe, birbirimizi öğrendikçe, birbirimizi daha tanıdıkça kardeşlik bağımız daha da artacak."
Büyükelçi Saparbekuli, bu önemli etkinliğe destek veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Milli Kütüphane yönetimine ve organizatörlerine teşekkür etti.
CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI YALÇIN TOPÇU: “TÜRK BİRLİĞİ DEMEK, TÜM DÜNYADA REFAHIN, BARIŞIN VE GÜVENLİĞİN YÜKSELMESİ DEMEKTİR”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da, açılışta yaptığı konuşmasında, Türk birliğinin bir gereklilik ve ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu sergide emeği geçen kurum ve kuruluşları, değerli Büyükelçimizi kutluyorum. Türk Dünyası’nın kalbi olan Ankara’dan, Mağcan atamızın ifadesiyle, ‘Uzaktaki kardeşleri’ olarak, Kazakistan’a ve Kazak kardeşlerimize en kalbi sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Allah Kazakistan’ı dünya durdukça var etsin. Kazak halkı kardeşlerimizi korusun, kollasın, yüceltsin inşallah. Nazarbayev’e, Türk Dünyası’nın aksakalına, şu anda günümüzün büyük liderine Allah uzun ömürler versin; başımızda inşallah dursun.
Şu anda Kazakistan’ın devlet Başkanı Kasım Jömert Tokayev’e de Allah uzun ömürler versin. Kazakistan’ı yüceltip yükseltmesi için feraset versin, irade versin, fırsat versin. Düşmanın gözü kör olsun; Kazakistan’ın bayrağı en yüce burçlarda ilelebet dalgalansın.
Türk birliği bir gerekliliktir, bir ihtiyaçtır. Bölgenin güvenliği, barışı ve refahı için şarttır. Türk birliği demek, dünyadaki bütün başkentlerin refah seviyesinin yükselmesi, barışının yükselmesi, güvenliğinin yükselmesi demektir. Kazak’ın, Kırgız’ın, Anadolu’nun, Türkmen’in, Azerbaycan’ın, Özbekistan’ın biraraya gelmesi Moskova’nın da faydasınadır, İran’ın da faydasınadır, Paris’in de, Madrit’in de velhasılı bütün insanlığın faydasınadır. Tarih sahnesinden çekilmişiz, dünya coğrafyasındaki dökülen kanlara bakın..
Bugün Suriye’de, Libya’da, Afrika’da yaşananlar, dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Peki, bizim dünya tarihinin sahnesinde olduğumuz dönemlere bir bakın. Savaşın bile bir ahlakı var, savaşın bile bir hukuku var. Aman dileyene dokunmak yok. Kadına, kıza, çocuğa dokunmak yok. Bizim atalarımızın tarih sahnesinde olduğu dönemde barış var, güvenlik var, adalet var, sevgi var, huzur var. Ne zamanki merhamet medeniyeti tarih sahnesinden çekilmiş, atom bombalarıyla buharlaştırılmış mezarsız ölüler var. Deniz sahillerinde yüzüstü kapanmış Ajlan bebekler var. Bugün yine Türk adaletinin egemen olduğu bir dünyaya ihtiyaç var. Onun için, başta aksakalımız Nazarbayev olmak üzere, bu uğurda gayret sarfeden bütün Türk liderlerine teşekkür ediyorum.”
YURTDIŞI TANITIM KÜLTÜR İŞLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ACAR: “ 21. YÜZYIL TÜRK YÜZYILI LMALIDIR”
Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar, Türkiye'nin Türk devletlerinin bağımsızlıklarını büyük bir coşkuyla karşıladığını ve kalkınmaları konusunda T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın yanlarında olduğunu vurgulayarak, "21. Yüzyıl’ı bölgesel ve küresel çapta bir Türk yüzyılı haline getirmek için elimizdeki mevcut kurumsal iş birliği mekanizmalarını en iyi şekilde kullanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANELER DAİRE BAŞKANI AYHAN TUĞLU: “BU TÜR ETKİNLİKLERLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ”
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Kütüphane Müdürü Aikhan Tuğlu, Nursultan Nazarbayev' in gelecekte meslektaşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, bir Türk halkına saygı duyulan bir kişi olduğunu belirterek, mutlulukla kucaklaştığını söyledi kurumda sergi ve konferans.
…Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu da sergiye ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını aktararak, "Düzenlemekte olduğumuz bu tür sergi, toplantı ve karşılıklı ziyaretler ile iş birliğimizi geliştirme gayreti içinde olacağız." diyerek düşüncelerini ifade etti.
ELBAŞI KÜTÜPHANESİ MÜDÜRÜ TEMİRBOLAT BAKITZHAN BERİKBAYULİ: “ÜLKELERİMİZİN KARDEŞLİĞİ ÖNEMLİDİR”
Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı Kütüphanesi Müdürü Temirbolat Bakytzhan Berikbayuly ise serginin ülkesinin bağımsızlığının 30. yılına ve kardeş Türk devletlerinin Kazakistan'ı güçlendirmedeki rolüne adandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Kütüphanesi Müdürü Bakhytzhan Temirbolat, Türkiye'nin, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan devlet olduğunu ve Kazak halkının bunu her zaman hatırlayacağını söyledi ve ′′Kazakistan ve Türkiye kardeşliği, Türk fikrinin yüzyılda yeniden canlandırılmasının ve Türk Konseyi’nin kuruluşunun önünü açtı. Sonuç olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye güçlü işbirliğini geri getirdi” dedi.
TÜRK MECLİSİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI SULTAN RAEV: “TÜRK DEVLETLERİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ BAŞKANLARI ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
Türk Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Sultan Raev, “İstanbul’da Türk Devletleri İşbirliği Konseyi Başkanları zirvesinde toplanıyoruz. Bu devlet başkanlarının tarihi zirvesi büyük bir anlam taşıyor. Çünkü bundan tam 12 yıl önce Nahçıvan’da, Cumhur Başkanı Nursultan Abişeviç Nazarbayev ve diğer Türk Cumhuriyetleri tarafından kuruldu. (…) İstanbul’daki zirvenin tarihi önemi, devlet başkanlarının aldığı kararlar doğrultusunda, Türk dünyasının bütünleşme süreçleri gelişip yeni bir seviyeye yükselecektir′′ dedi.
TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DÜSEN KASEİNOV: “ 30 YIL, İNSAN ÖMRÜNDE UZUN, MİLLETLERİN ÖMÜRLERİNDE KISA BİR ZAMAN DİLİMİDİR”
TÜRKSOY Uluslararası Örgütü Genel Sekreteri Duissen Kaseinov, kardeş ülkelerin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü tebrik ederek, ′′ İnsanlığın ömründe 30 yıl uzun zaman geçmesine rağmen, milletlerin hayatlarında kısa bir dönemdir ′′ dedi. Ancak bu 30 yıl boyunca Kazakistan ve Türk dünyası yüzyıllara sığacak önemli şeyler yaptı. Bu başarılarda, egemen devlet yapılanmasının sona ermesi, milli kültürün yeniden canlandırılması, ulusal birliğin kuruluşu ve uluslararası toplumun entegrasyonu vardır.”
TÜRK AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI F. MEDCİDLİ: “CUMHURBAŞKANI’NIN ALFABESİ, ORTAK ALFABEYE GİDEN YOLDUR”
Sergini açılış töreninde yaptığı konuşmada, Nazarbayev’in “Türk Entegrasyonu” yaklaşımından bahseden Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı F. Medcidli, “Bakü’deki zirvede, Nursultan Nazarbayev’in yeni önerileri, Türk Dünyası’nın geleceğe entegre umutlarının temellerini atarak, ′Cumhurbaşkanı’nın Alfabesi’ ortak alfabeye giden yoldur.
…Son 30 yılda dost ve kardeş ülkeler arasındaki işbirliğinin giderek güçlendiğini belirtmek isterim” dedi.
TÜRKPA GENEL SEKRETER YARDIMCISI TALGAT ADUOV: “ULUSLARARASI ARENADA BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”
TürkPA Genel Sekreter Yardımcısı Talgat Aduov, “Uluslararası arenada ancak birlikte hareket ederek etkili sonuçlar elde edebiliriz” dedi.
CUMHURBAŞKANI AKADEMİSİ KURUMSAL FON YÖNETİCİSİ ANUAR: “TOPLUMUN İTİCİ GÜCÜ GENÇLERDİR”
′′ Ülkenin Umudu ′′ yönünden Türk Dünyası’nı değerlendiren Cumhurbaşkanı Akademisi Kurumsal Fon Yöneticisi Anuar Zhangozin, “Toplumun itici gücü gençlerdir. Bu genç neslin gelişimine büyük önem vermeli ve her zaman destek olmalıyız. Girişimin hedefi, nesillerin birliğini ve dokusunu bozmamak, yetenekli gençleri tanımlamak ve geliştirmek için eşsiz projeler gerçekleştirmektir” dedi.
ULUSLARARASI KONFERANS
''Kazakistan Yolu -Türk Birliği'' Sergisi açılışı sonrasında ''Türk Dünyası: Tarihi, Bugünü, Geleceği'' isimli uluslararası konferans düzenlendi. Konferansta T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Fuzuli Mecidli, TURKPA Genel Sekreter Yardımcısı Talgat Aduov, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Elbaşı Akademisi Yönetici Müdürü Anuar Zhanhozin, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı- Elbaşı Kütüphanesi Müdürü Bakytzhan Temirbolat, Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Sultan Rayev ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu konuşmacı olarak yer aldı.
Konuşmaların ardından Kazakistan Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı - Elbaşı Kütüphanesi ve Millet Kütüphanesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.