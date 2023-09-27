Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev’in babası Kemel Tokayev’in doğumunun 100. yılı anısına İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda “Kemel Tokayev: Devlet Adamı, Meşhur Yazar, Tanınan Gazeteci” uluslararası konferansı gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Sanatçısı Bünyamin Aksungur’un müzik dinletisi ile başlayan “Kemel Tokayev: Devlet Adamı, Meşhur Yazar, Tanınan Gazeteci” uluslararası konferansıın açılış konuşmalarını, İÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Haluk Zülfikar, Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu ve İÜ Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FAMER) Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kızılcık yaptı.

“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN BİLİM İNSANLARINI AĞIRLIYOR”

Etkinliğin ilk açılış konuşmasını yapan İÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Haluk Zülfikar, İstanbul Üniversitesi’nin dünyanın birçok ülkesinden bilim insanlarını ağırladığını belirterek, “İstanbul Üniversitesi, ilmi ve akademik çalışmalar yanında fakülte, enstitü ve merkezler aracılığı ile bölgesel ve küresel çapta kongre, sempozyum, seminer, konferans ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlemekte ve dünyanın birçok ülkesinden bilim insanlarını ağırlamaktadır” dedi.

İstanbul Üniversitesi’nin Kazakistan’ın birçok üniversitesiyle iş birliği gerçekleştirmekte olduğunu ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde birçok anma toplantısı düzenlendiğini söyleyen Prof. Dr. Zülfikar, konuşmasına şöyle devam etti:

“İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, kurulduğu tarih olan Aralık 2016’dan itibaren ilmi ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Merkezimiz bir yandan Kazakistan’ın birçok üniversitesi ve özellikle Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile ortak faaliyet ve projeler yürütmüş, diğer yandan Kazakçanın da aralarında bulunduğu çeşitli dillerde kurslar düzenlemiştir.”

“ (…) Üniversitemizde merkezlerimiz ve özellikle Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz seminerler, paneller ve okumaların yanı sıra sempozyum ve kongrelerde Türk Dünyası’nın önemli değerlerini anma toplantıları düzenlemektedir. Bu konferans da, Kazakistan’ın polisiye romanın öncüsü, ünlü gazetecisi, devlet adamı Kemel Tokayev’in doğumunun 100. yılı anısına düzenlenmektedir.”

Prof. Dr. Zülfikar, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ilettikten sonra konuşmasını tamamladı.

“KEMAL TOKAYEV BUGÜNÜN VE YARININ NESLİ NESLİ İÇİN ÇOK GEREKLİ BİR DEĞER”

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Kemel Tokayev’in çok büyük bir değer olduğunu belirtti ve Kemel Tokayev’in hayatının Kazakistan tarihinin çok önemli bir bölümünün hikayesi olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

“Bu yıl 100. yaşını kutladığımız ünlü yazar Kemel Tokayev’in yaratıcı mirasının bugünün ve yarının nesli için çok gerekli bir değer olduğuna inanıyorum.”

“(…) Kemel Tokayev bizim Farabi Üniversitesi’nin mezunu, ondan dolayı Kazakistan’da onun adına bir sınıf açıyoruz. Ona neden devlet adamı diyoruz? Çünkü, uzun yıllar cumhurbaşkanlığında çalıştı. Edebiyat, kültür, sanat alanlarına çok önem verdi ve bu alanların gelişmesine çok büyük katkılarda bulundu. Bunun dışında bugünlerdeki pek çok yazarlara yardımcı oldu.”

Prof. Dr. Tüymebayev, konferansın iki üniversitenin ilişkileri açısından da olumlu sonuçları olacağını temenni ederek konuşmasını tamamladı.

KEMEL TOKAYEV 100 YAŞINDA

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu da, yaptığı konuşmada, Kemel Tokayev’in tanıtılmasında bu konferansın katkıda bulunacağını belirterek özetle şöyle konuştu:

“Bugün İstanbul Üniversitesi’nde bir ilk yaşanıyor. Kemel Tokayev’in 100. doğum yılıyla ilgili Türkiye’deki ilk bilimsel toplantı yapılıyor. Eminim ki ilerleyen günlerde Ankara’da, İzmir’de, Konya’da başka toplantılar da yapılacak. Çünkü Kemel Tokayev’in hayatı öğrenildikçe, yazarlar onun hakkında yazma ihtiyacı hissedecekler.”

“İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLE FARABİ KAZAK MİLLİ ÜNÜVERSİTESİ ARASINDA SIKI VE STRATEJİK BİR İŞBİRLİĞİ VARDIR”

İÜ Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FAMER) Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kızılcık da, FAMER’in faaliyetleri ve konferans hakkında bilgi vererek özetle şöyle konuştu:

“Bu konferansı kısa zamanda planladık ve hazırlık yaptık. Türkiye ile Kazakistan arasında nasıl sıkı ve stratejik bir ilişki varsa İstanbul Üniversitesi ile Farabi Kazak Milli Üniversitesi arasında da aynı şekilde sıkı ve stratejik akademik bir iş birliği anlaşması vardır. (…) Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

“KEMEL TOKAYEV: DEVLET ADAMI, MEŞHUR YAZAR, TANINAN GAZETECİ”

Açılış konuşmalarının ardından “Kemel Tokayev: Devlet Adamı, Meşhur Yazar, Tanınan Gazeteci” başlıklı konferansa gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Turgay Gökgöz’ün moderatörlüğünü yaptığı konferansın konuşmalarını; Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Prof. Dr. Orhan Söylemez ve Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan yaptı.

Konferansın ardından Prof. Dr. İlhan Şahin değerlendirme konuşmasını yaptı.

“BABAMA DAİR”İN KORDELA KESİMİ

Konferansın ardından, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev’in “Babama Dair” adlı kitabının kordela kesim töreni, Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu tarafından gerçekleştirildi.

Program, toplu fotoğraf çekimleri ardından sona erdi.

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NOT: Prof. Dr. Abdulvahap Kara’nın, Kazakistan polisiye romanının öncüsü, ünlü yazar, gazeteci ve devlet adamı Kemel Tokayev’in hayatını ve eserlerini anlatan yazısını ayrıca yayınladık. Kemel Tokayev’i çeşitli yönleriyle tanıtan bu yazıyı gazetemiz internet sitesinden okuyabilirsiniz.

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BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ

Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev ve beraberindeki heyet, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ı Ziyaret Etti

İÜ Rektörlük Makamı’nda gerçekleşen ziyarette; İÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Haluk Zülfikar, İÜ Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevtap Kadığlu, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu, İÜ Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FAMER) Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kızılcık, İÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Zişan Furat, İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçkin Özmen ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Atak yer aldı.

İKİ ÜNİVERSİTE ARASINDAKİ İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Ziyarette, iki üniversite arasında yapılacak ikili işbirlikleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi durumda olduğunu belirten Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev eğitim, sağlık ve bilim alanlarında daha çok iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da, iki üniversite ilişkilerinin daha da geliştirilebilmesi için yapılabilecek iş birlikleri konusundaki görüş ve dileklerini anlattı.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.