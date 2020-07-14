"KARABAĞ'A ÇÖZÜM GELMEDEN AVRASYA'YA HUZUR GELMEZ" DEMİŞTİ.
PAŞAYEVA YİNE HAKLI ÇIKTI.
Yıllardır Avrupa Parlamentosu’nda yalnız Azerbaycan’ın değil, tüm Türk Dünyası’nın, tüm mazlum ülkelerin sesi olana Azerbaycan Milletvekili ve Milli Meclisi Medeniyet Komitesi Başkanı Ganire Paşayeva yıllardır, Ermenilerin haksız yere işgal altında tuttukları Karabağ sorununu, fırsat bulduğu her platformda dile getiriyordu.
Paşayeva, çok başka hedefleri de olan bu işgal sona erdirilmeden, Karabağ sorununa bir çözüm bulunmadan Ortadoğu’ya barış gelmeyeceğini savunuyordu. Önceki gün Ermenilerin Tovuz bölgesine yaptıklar saldırı, Paşayeva’yı bir kez daha doğrulamış oldu.
M. Kemal SALLI [email protected]
Ermenistan’ın üç askerimizin şehit olmasına neden Dağlık Karabağ saldırısı Azerbaycan’da büyük infiale neden oldu.
Azerbaycan ordusu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla gereken karşılığı verdi.
Saldırının, seçim bölgesi olan Tovuz bölgesinde gerçekleşmesi nedeniyle, Miilletvekili ve Azerbaycan Milli Meclisi Medeniyet Komitesi Başkanı olan Ganire Paşayeva, can sıkıcı gelişmeler sonrasında medyaya yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanların endişeye kapılmamalarını, Azerbaycan ordusunun bu saldırıya misliyle ve unutamayacakları bir karşılık verdiğini bildirdi. Paşayeva açıklamasında özetle şöyle dedi:
"Öncelikle, olayın düşman provokasyonu ile başladığını, ateşkesin Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından ihlal edildiğini ve ordumuz bu provokasyona misliyle karşılık verdiğini ve düşmanı püskürttüğünü söylemeliyim. Resmi bilgilere göre, iki askerimiz öldü ve beş kişi yaralandı. Yüce Tanrı'dan şehitlerimize merhamet etmelerini, akrabalarına, silah arkadaşlarına, ordu üyelerine ve bir bütün olarak halkımıza başsağlığı diliyorum ve yaralılarımıza derhal şifa diliyorum!
Olay anından itibaren bölge yönetimi, Savunma Bakanlığı yetkilileri, diğer ilgili kurumlar ve yapılar, yerel sakinlerimizle sürekli temas halindeyiz ve durumun ordumuzun tam kontrolü altında olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Elbette, düşman her zaman olduğu gibi bilgi cephesinde provokasyonlarla uğraşır. Her birinize, düşmanın sert bir şekilde vurulduğunu ve muhtemelen uzun süredir misilleme vuruşlarını unutamayacaklarını tüm sorumluluğu ile temin etmek istiyorum.
Kaybeden düşman geri püskürtüldü. Şu anda, AGİT Minsk Grubu, özellikle eş başkanlar, Ermenistan'ın provokasyonları üzerinde resmi bir pozisyon almalı ve işgalci ülkenin ateşkesi ihlal etme çabalarını kınamalıdır.
Dünya topluluğunun şu anda koronavirüs ile savaştığı göz önüne alındığında, Ermeni liderliği, biyografisine ve karakterine uygun olarak, böyle bir noktaya varma fırsatını yakaladı. Yeni bölgeler edinme girişimlerinin uluslararası düzeyde politik ve yasal bir değeri olmalıdır. Olayların tüm sorumluluğu Ermeni tarafındadır. AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını ve uluslararası örgütleri Ermenistan provokasyonlarına güçlü tepki vermeye çağırıyoruz. Çifte standartlara son vermelerine izin verin!
Bir daha şehidlerimize Tanrıdan rahmet, yaralı askerlerimize şifalar dilerken, halkımızı kışkırtmalara uymamağa, yalnız resmi kurumlarımızın verdiyi bilgilere itibar etmeye çağırıyorum. Tovuz’da insanlarımız ordumuzun yanındadır. Dualarımız her an onlarladır.
Karantina uygulamalarını denetledikten sonra şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek bu kahramanları yetiştiren anne ve babalara başsağlığı dileyeceğiz. Nur içinde yatsınlar. Şehidler ölmezler. Onları her zaman sevgi və rahmetle anacağız. Yaralılarımız üçün dualarınızı eskik etmeyin. Allah onları korusun!”
PAŞAYEVA BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKTI
Yıllardır Avrupa Parlamentosu’nda yalnız Azerbaycan’ın değil, tüm Türk Dünyası’nın, tüm mazlum ülkelerin sesi olana Azerbaycan Milletvekili ve Milli Meclisi Medeniyet Komitesi Başkanı Ganire Paşayeva yıllardır, Ermenilerin haksız yere işgal altında tuttukları Karabağ sorununu, fırsat bulduğu her platformda dile getiriyordu.
Paşayeva, çok başka hedefleri de olan bu işgal sona erdirilmeden, Karabağ sorununa bir çözüm bulunmadan Ortadoğu’ya barış gelmeyeceğini savunuyordu. Önceki gün Ermenilerin Tovuz bölgesine yaptıklar saldırı, Paşayeva’yı bir kez daha doğrulamış oldu.
Elde ettiği her fırsatta, Karabağ sorunun çözümsüz kaldığı sürece bölge barışını, dolayısıyla küresel barışı tehlikeye atabilecek sorunlar üreteceğini dile getiren Paşayeva, bu saptamasında defalarca haklı çıktı. Karabağ sorununun arka planında, yalnızca Azerbaycan’ı değil, tümüyle Türk Dünyası’nı hedef alan bir plan vardı. Karabağ’ı işgal altında tutanların niyeti, Türk Dünyası ile Türk Dünyası’nın Batı’ya açılan kapısı olan Türkiye arasındaki en nemli geçit olan Can Azerbaycan arasında bir set oluşturmaktı. Bu girişim, Kırım Savaşı’ndan (1853-56) bu yana sürdürülüyor. Türk coğrafyasındaki kardeş ülkelerin elele olması, içinde bulunduğumuz küresel konjonktürde her zamankinden daha önemlidir.
Sayın Paşayeva’nın Karabağ’ın önemini ve üretebileceği sorunları, 2016 yılında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde verdiği konferansta da dile getirmiş, bu konferansı Önce Vatan olarak tam sayfa olarak duyurmuştuk. “Karabağ sorununa çözüm bulunmadan Ortadoğu’ya barış gelmez” diyen Paşayeva’nın günümüzdeki gelişmelere de ışık tutan konferansına ilişkin yazımızı (9 Nisan 2016) aşağıda yeniden veriyoruz..
“KARABAĞ’A ÇÖZÜM BULUNMADAN ORTADOĞU’YA BARIŞ GELMEZ”
"Azerbaycan-Türkiye Milletvekili" Ganire Paşayeva, ülkesinin, Türk dünyasının ve insanlığın sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerileri sunabilmek adına yakaladığı bütün fırsatları değerlendiriyor. Paşayeva, özellikle Türkiye'nin ile Azerbaycan'ın ana sorunlarından biri haline getirilen Ermeni Soykırımı, Dağlık Karabağ’ın işgali ve Hocalı soykırımı konularını geniş halk kitlelerine anlatabilmek için, hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de il il, ilçe ilçe dolaşarak seri konferanslar veriyor.
Türk’ün yılmaz sesi Paşayeva, çeşitli üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında yaptığı konuşmalarda, yeryüzünde, özellikle Ortadoğu ve Kafkaslarda Türk varlığına yönelik tehditleri ayrıntılarıyla anlatarak, insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyor. Onu, hiç ummadığınız bir anda, Türkiye'nin herhangi bir köşesinde, Azerbaycan-Türkiye dayanışmasının önemini, tepemizde Demokles'in kılıcı gibi sallandırılan "Ermeni Soykırımı"nı, “Dağlık Karabağ’ın İşgali”ni ya da “Hocalı Soykırımı”nı ve ardındaki gerçekleri anlatırken görebilirsiniz.
Paşayeva, kendisini Azerbaycan’ın, Türkiye'nin ve Türk Dünyası'nın sorunlarını tüm dünyaya duyurmaya adamış bir dava insanı. O, saptırılan olayların gerçek yüzlerini inkar edilemez delillerle ortaya koymaya çalışan bir bilim insanı. Onu bir gün Avrupa Parlamentosu'nda, diğer gün Azerbaycan'ın, Türkiye'nin herhangi bir ilinde ya da ilçesinde ülkesinin, Türkiye'nin, Türk Dünyası'nın sorunlarını anlatırken görüyoruz. Çağdaş Türk kadınının en başarılı simgelerinden biri o. Türk’ün hakkını savunan gür sesini Altaylar’dan Adriyatik Denizi’ne kadar duyuran, duyurabilen Asena’mız o..
PAŞAYEVA HEP HAKLI ÇIKIYOR, ÇÜNKÜ…
Azerbaycan ve Anadolu Türklerinin ortak milletvekili Ganire Paşayeva, “Ermeni Soykırımı Yalanı”, “Dağlık Karabağ İşgali” ve “Hocalı Soykırımı” konusunda söylediklerinde hep çıktı; gelişmeler paralelinde zaman O’nu hep haklı çıkardı.
Paşayeva Karabağ’ın işgali konusunu anlatırken, her zaman, “Dağlık Karabağ sorununa çözüm bulunmadan Avrasya’ya huzur gelmez” diyordu. Çünkü, Karabağ sorunu Dağlık Karabağ’la sınırlı bir sorun değildir. Karabağ’a yönelik son Ermeni saldırısı bir kez daha gösterdi ki, Dağlık Karabağ sorunun ardında küresel aktörler arasında dünya barışını tehlikeye sokacak boyutta, enerji merkezli bir paylaşım savaşı var.
“Ortadoğu Yangını Kafkaslara Sıçradı” başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi, Azerbaycan ile Türkiye’nin elele vererek gerçekleştirdikleri TANAP boru hattı küresel aktörleri önemli ölçüde rahatsız etmektedir. O nedenle, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğini hedef alacak saldırılara karşı çok uyanık olmamız gerekiyor. Bu konuda Paşayeva’nın söyledikleri tek tek gerçekleşiyor. Paşayeva Dağlık Karabağ konusunda neler demişti, hatırlayalım..
PAŞAYEVA İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’NDE NELER ANLATTI?
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde, Ulusal Güvenlik ve Strateji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Türkiye Avrasya İlişkileri Kongresi”nde bir konuşma yapan Paşayeva, yeni dünya düzeninin nasıl şekillenmekte olduğunu ana hatlarıyla ortaya koymuştu.
Paşayeva, ekonomik ve siyasi açıdan Asya'nın giderek öne çıktığı bir dönemde demokrasi, insan hakları ve piyasa ekonomisi konularında önümüze çıkabilecek gelişmelere hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyordu. Aynı zamanda Siyasi İlimler Felsefe Doktoru da olan Paşayeva, Türkiye Avrasya İlikileri Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ konusu da dahil, bölgede süren sorunların Avrasya'nın güvenliğini ve gelişmesini olumsuz etkilediğini belirtiyordu.
Paşayeva dünyanın, Ermenilerin 1 milyon Azerbaycanlının gasbettikleri haklarının geri verilmesi konusunda sesini yükseltmesi gerektiğini ve Dağlık Karabağ sorununun Güney Kafkasya'nın güvenliğine ve istikrarına darbe vuran gelişmesini engelleyen bir problem olduğunu savunuyordu. Yaşanan gelişmeler Paşayeva’yı haklı çıkardı: “Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden Avrasya’ya huzur gelmez.”
“ERMENİSTAN BM VE AB KARARLARINI DA DİKKATE ALMIYOR”
Paşayeva, “Dağlık Karabağ konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 karar almış olmasına ve Avrupa Parlamentosu'nun 1416 sayılı kararına rağmen, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmek niyetinde olmadığını” hatırlatıyor, Batı’nın çifte standardından dert yanıyordu.
Paşayeva Ermenistan'ın, dünyanın gözü önünde, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutmaya devam ettiğini, Birleşmiş Milletler kararlarını dikkate almadığını, 1 milyon Azerbaycanlının kendi öz vatanlarına dönmelerine izin vermediğini belirterek, uluslararası kuruluşları Ermenistan'a baskı uygulamaya çağırıyordu.
Yaşanan gelişmeler Paşayeva’yı hep haklı çıkardı; “Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden Avrasya’ya huzur gelmez.” Paşayeva, Dağlık Karabağ sorunun dünya barışı açısından bir tehdit oluşturduğunu söylerken şöyle diyordu: "Bugün Ermenistan, bütün dünyanın gözü önünde, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin kararlarına karşı Azerbancalı 1 milyon göçmenin haklarını gaspetmeye devam ederse, insan haklarına büyük önem veren ülkeler bu duruma sessiz kalmamalı, Ermenistan'a siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulamalıdırlar. Bu tür baskılar uygulanmaması nedeniyle Ermenistan Azerbacan topraklarındaki işgalini devam ettirmektedir. Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden Avrasya'ya huzur gelmez."
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a yönelik son saldırı da Paşayeva’yı haklı çıkardı: “Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden Avrasya'ya huzur gelmez." Dağlık Karabağ, Abazya, Güney Osetya sorunlarının çözümünün Avrasya coğrafyasında güvenliği konusunda ciddi tehditler oluşturduğunu belirten Paşayeva, bölgede artan terör olaylarının, gerginliklerin, çatışmaların özellikle Dağlık Karabağ sorunuyla ilişkili olduğunu savunmuştu.
Azerbaycan’ın Rusya ile yaşanan krizden etkilenmemesi için ucuz doğalgaz vereceğini açıklamasının ardından Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki petrol ve doğalgaz platformlarında yangın çıkması, Rusya’nın, paylaşımı tartışmalı Hazar Denizi’ndeki savaş gemilerinden gönderdiği 1500 kilometre menzilli füzelerle IŞİD/DEAŞ hedeflerini vurma gösterisi, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a saldırarak Zengezur koridorunu genişletmeye çalışması…
Paşayeva’yı haklı çıkaran gelişmelerdi: “Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden Avrasya'ya huzur gelmez." TANAP’ın hayata geçirilmesi bağlamında, “Dağlık Karabağ sorunu daha sık olarak gündeme gelecektir.
Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/pasayeva-hakli-cikti-karabaga-cozum-gelmeden-avrasyaya-huzur-gelmez-makale,35433.html 09 Nisan 2016