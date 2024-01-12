TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ‘İZLER SİLİNMEDEN’ sergisinin açılışını gerçekleştirdi

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ‘İZLER SİLİNMEDEN’ sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Kıbrıs’ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin belgelenmesi amacıyla düzenlenen “İzler Silinmeden” adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergide, Yılmaz’ın yanı sıra Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ve bazı belediye başkanları da yer aldı.

YILMAZ: GÜNEY KIBRIS’TAKİ VARLIKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Yılmaz, sosyal medya paylaşımında, Kıbrıs adasının binlerce yıllık tarihine ışık tutan ve 127 eserden oluşan serginin gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Osmanlı ve Türkiye’ye ait eserleri hazırlayan sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz, bu serginin geçmişimiz ve geleceğimiz arasında sağlam köprüler inşa etmesini temenni etti.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya paylaşımında şöyle diyor:

“1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Kıbrıs’ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin belgelenmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından oluşturulan “İzler Silinmeden” adlı fotoğraf sergisinin açılışını KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile birlikte gerçekleştirdik.

Kıbrıs adasının binlerce yıllık tarihine ışık tutan ve 127 eserden oluşan serginin gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem taşıyor.

Osmanlı ve Türkiye’ye ait eserleri hazırlayan tarihimize ve kültürümüze sahip çıkan sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu serginin geçmişimiz ve geleceğimiz arasında sağlam köprüler inşa etmesini temenni ediyorum.”

SERGİDEKİ FOTOĞRAFLAR BİZLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR

Son yıllarda yaşanan küresel gelişmeler ve özellikle Kıbrıs çevresinde el değmemiş çok zengin doğalgaz rezervlerinin keşfinden sonra Kıbrıs’ın bütün ülkelerin,özellikle küresel güçlerin giderek daha fazla ilgilendikleri bir coğrafya olmuştur. O nedenle, Kıbrıs Türklerinin varlıklarını korumak haklarını savunmak durumundayız. Tarihte hiçbir zaman Helen adası olmamış Kıbrıs’ın tarihi ve Kıbrıs’taki Türk varlığı konusunda bilmsel kaynaklara, belgelere dayalı çalışmalara hız vermek durumundayız.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın birlikte açtıkları “İZLER SİLİNMEDEN” sergisindeki fotoğraflar bizleri Kıbrıs’ın güneyinde, Rum Kesimi’de kalan Türk eserlerini korumaya çağırıyor.