Süper Lig’de 16.haftada erteleme maçında ev sahibi Sivasspor ile liderlik yarışındaki Galatasaray karşı karşıya geldi. Okan Hoca bu haftada ilk 11’de farklı kadroyla çıktı.

Göze ilk çarpan genç oyuncu Ali Turap oldu genç oyuncuya daha çok şans verilirse başarı göstereceğinden şüphemiz yok. Zaha ise bir türlü istediği performansı veremiyor bu gidişat nereye varır bilinmez. Hem sakatlıklar var hem de yetenekli oyuncuların istenileni verememesi önemli puan kayıplarına neden oluyor. İlk yarının önemli pozisyonlarından 17.dakikada Kerem’in,22.dakikada Mertens’in attığı şutla direkten dönen toplar Galatasaray’da büyük şansızlık yarattı. Yine ilk yarının sonlarına doğru Kerem Demirbay’ın penaltı golüyle üstünlük sağlansada,86. Dakikada bu sefer Sivasspor’da Fode Koita’nın penaltı golüyle maç beraberlik ile sonuçlandı. 90+7 de Kerem Aktürkoğlu’nun pozisyona karşı itirazları kırmızı kart yemesine bir dahaki maçta ise cezalı duruma düşmesine neden oldu. Maçta konuşulanlardan bir önemli isim ise hakem Zorbay Küçük oldu. Sarı kırmızılı ekibin beklediği 3 penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu. Maçların kaderini sadece oynadığın futbol değil, hakem kararlarının da önemli rol aldığını hepimiz iyi biliyoruz. Maç bittikten sonra Erden Timur 12.01.2024 saat 15:00’da gerçekleştireceği basın toplantısında maçtaki hakem kararlarını dile getirecek. Tüm spor severlerin bu toplantıyı takipte olacağına eminiz.