DRAGOS MUSİKİ DERNEĞİ, 13. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Türk Dünyası ezgileri” konulu geniş katılımlı, görkemli ve coşkulu bir konser verdi.

Özenle hazırlanmış kostümler giymiş olan Dragos Musiki Derneği korosu ve solistlerinin iki bölümlü olarak sundukları konserin ilk bölümünde Kırım yırları (türküleri), ikinci bölümünde de, Altaylardan Tuna nehrine uzanan Türk kültür coğrafyasının çeşitli bölgelerinden derlenmiş eserler seslendirildi. Konserin ilk bölümünde Kırım yırları arasında seslendirilen “Gelin-Kaynana Atışması” ilgiyle ve büyü bir beğeni ile izlendi ve uzun süre alkışlandı.

Görkemli, coşkulu konserin onur konuğu, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle bir süredir ülkemizde konuk olan Kırım davasının efsanevi Lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu’nun eşi Safinaz Kırımoğlu’ydu. Konser sonunda sahneye çıkan Safinaz Kırımoğlu, ülkesinin yırlarını başarıyla seslendiren Dragos Musiki Derneği sanatçılarını kutladı ve Kırım müzik kültürünü yaşattıkları için teşekkür etti. Dragos Musiki Derneği yönetimi de Kırım’ın efsanevi liderinin eşine çiçekler sundular.

İLK BÖLÜMDE KIRIM YIRLARI

Dragos Musiki Derneği’nin Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği konserin ilk bölümünde, Kırım ulusal marşı “antetkenmenin” sonrasında, Kırım müzik kültüründen seçilmiş eserler, özenle hazırlanmış kostümler giymiş olan koro ve solistler tarafından şu eserler seslendirildi:

Kırım Kırım Dep Aytalar, Ural Dağı, Gider İsen, Bizim Taraf, Şu Yalta’dan Taş Yükledim, Ey Nazlı Kırım, Ey Güzel Kırım, Kayadan Endim Bugün, Yosmam Bostorgay, Gelin Kaynana Atışması, Altın yüzük.

İKİNCİ BÖLÜMDE: TÜRK DÜNYASI’NDA MÜZİKAL GEZİ

Dragos Musiki Derneği’nim konserinin ikinci bölümünde, Altaylardan Tuna nehrine uzanan engin Türk kültür coğrafyasının çeşitli bölgelerinden özenle seçilmiş eserler seslendirildi:

Gagavuz Türklerinden Hıdırellez,

Kaşkai Türklerinden “Biz Türkek, Biz Kaşkaiyek” Ve “Ayrılık”,

Kerkük Türklerinden “Altun Hızmav Mülayim”

Kazak Türklerinden “Tansamalım” ve “Mugayım”,

Kırgız Türklerinden “Issık Köl”,

Özbekistan Türklerinden “Guzel Türkistan”

Balkan Türklerinden “Çalın Davulları” ve “Bir Fırtına Tuttu”,

Coşkulu konser, izleyicilerin de katımıyla söylenen “Türk Milletiyiz” ve “İzmir” marşlarının okunmasıyla sona erdi.

Konsere, Kırım davasının efsana lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu’nun elş Safinaz Kırımoğlu’nun yanı sıra, Kırım Türkleri Yar Derneği Kadıköy Şubesi yöneticileri, Kocaeli Kırım Tatarları Derneği temsilcileri, Pendik Pentatonik Koro Şefi Bülent Tamer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile musikiseverler katıldı.

DRAGOS MUSİKİ DERNEĞİ

Dragos Musiki Derneği, 15 Nisan 2011’de Serdar Taştanoğlu’nun girişimiyle kurulmuş.

Dragos Musiki Derneği, boş zamanlarını kültürel değerlerimizi yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarabilmeyi hedefleyen her yaştan gönüllülerin oluşturdukları bir dernek.

Dragos Musiki Derneği gönüllülerinin oluşturduğu topluluk, belli bir hazırlık dönemi sonunda, edindikleri beceri ve birikimlerini İstanbul’da, yurtiçinde ve yurtdışında düzenledikleri etkinliklerde izleyicilere sunuyorlar. Ses yarışmaları düzenleyerek musiki dünyamıza yeni yetenekler kazandırıyor.

Dragos Musiki Derneği, gizli kalmış yeteneklerini açığa çıkarmak ya da müzik konusunda kendini geliştirmek isteyenlere dersler veriyor. Derslere katılmak için herhangi bir şart aranmıyor.

Dragos Muski Derneği sizleri bekliyor; “Boş zamanlarımı melodilerle değerlendirmek istiyorum” diye düşünüyorsanız Dragos Musiki Derneği sizleri bekliyor: 0530 245 87 36

SERDAR TAŞTANOĞLU VE DRAGOS MUSİKİ DERNEĞİ

Dargos Musiki Derneği Başkanı Serdar Taştanoğlu kurucusu olduğu dernek ve çalışmaları konusunda şunları söyledi:

“2015 yılından buyana muhtelif soydaş kültürlerinin ait müzikleri yaşatıp bir anlamda gönüllü müzik elçiliği başlayıp başarı elde etmemiz üzerine, yurtdışında soydaşlarımızın yaşadığı Bükreş’e, Üsküp’e, Selanik’e, Prizren’e, Priştine’ye, yurtiçinde Kocaeli ve Yalova’ya davet edildik. Derneğimizin bulunduğu İstanbul’da, başta Kırım Türklerine, Kerkük Türklerine, Kıbrıs Türklerine, Balkan Türklerine ve Azerbaycan Türklerine, bu kardeşlerimizin yaşadıkları coğrafyalardan derlediğimiz eserlerden oluşan konserler gerçekleştirdik.

Bu başarılı etkinliklerin bazılarına İzmit Nikomedia Hoşgörü Müzik, Bostancı Müzik Gönüllüleri, Dünya ve Etnik Müzikler Korosu da katkı sağladı.

2022 sezon başında Türk Dünyası Müzikleri Korosu’nu kurduk.

Böylece, tüm soydaş Türk toplumlarının kültürleri ve müzikleri ana hedefimiz oldu.

Ülkemizde çok tanınmayan Kaşkai Türklerinin, Güney Türkistan Türklerinin, Gagavuz Türklerinin, Kumuk Türklerinin müziklerini de icra ederek çok geniş bir Türk Dünyası müzik repertuarı oluşturduk.

15 Nisan 2023 akşamı Maltepe Türkan Saylan Kültür Mezkezi’ndeki konserimizi iki bölümlü oluşturduk. Konserin ilk yarısını Kırım yırlarına, ikinci yarısını diğer soydaş ezgilerine ayırdık.

Gecenin çok önemli olaylarından biri, Kırım Türk Lideri Mustafa Cemiloğlunun Ukrayna Rus savaşı nedeni ile bir yıldır ülkemizde misafir olan eşi Safinaz Cemiloğlu hanımefendinin katılması ve bize sahnede övgü dolu ifadeleriydi.

Bu gecenin diğer büyük önemi Dragos Musıki Derneği’mizin kurulduğu 15.04.2011 günü olup 13.yaşımıza girdiğimiz günde bu konseri yapmamızdı.

Bir başka önemli nokta misafirlerimizin çok duygulanıp gözyaşlarına hakim olmamaları, bazı eserlere coşkuyla katılmaları ve yoğun alkış ve takdir övgüleri olmasıydı.”